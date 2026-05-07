【キル フェ ボン】新緑が鮮やかな季節に、メロンの多彩な魅力を味わう「MELONフェア」

キルフェボン株式会社

キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の全12店舗にて、2026年5月18日(月)～5月31日(日)までの期間、メロンの香りとみずみずしさが最も豊かになるこの時期に「MELONフェア」を開催いたします。

キルフェボンでは四季折々のフェアを展開しており、今回はメロンを主役とした「MELONフェア」をお届けいたします。本フェアでは、熊本県産の塩アールスメロンやレノンメロン、静岡県袋井産のクラウンメロン、茨城県産のイバラキングなど、個性豊かな品種を使用したタルトを展開します。産地・品種ごとの味わいを食べ比べながら、軽やかで爽やかな初夏の口どけをご堪能ください。

フェアのラインアップは、全店でお求めいただける6品に加え、店舗限定1品を含む計7品をご用意しました。見た目にも清涼感のあるデコレーションと、素材本来の甘みと香りを生かした仕立てで、梅雨の気配が近づく季節にも、心地よくお召し上がりいただけます。この季節ならではのメロンの魅力を、ぜひ店頭にてご体感ください。

今回のフェアの特徴について

□ 産地・品種の違いを楽しむ、メロンの食べ比べ

□ 色・香り・食感で広がる「メロンの多彩な表情」

□ 軽やかで爽やかな初夏の余韻

MELONフェア 開催概要

【開催期間】 2026年5月18日(月)～5月31日(日)

【開催店舗】 キル フェ ボン全12店舗

【展開内容】 本フェアでは、メロンをテーマにした商品を販売いたします。

・タルト 7種（※全店販売 6品、店舗限定 1品）

【関連URL】 https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_melon_fair.php

【公式 HP】 http://www.quil-fait-bon.com/

MELONフェア 対象商品（全店販売）

※価格はすべて税込(軽減税率8%)。カフェ店内でのご飲食時は税率が異なります。

販売価格： piece \3,196 / whole(25cm) \31,968

「特選 熊本県産 “塩アールスメロン”のタルト」

大地が育んだ天然ミネラルを豊富に含んだ土壌が、果肉と果汁に“旨味”を生み出します。バター風味豊かなタルトに、クリームを加えたまろやかなカスタードクリームとスポンジを詰め、メロンと相性のよい香り高いブランデーを合わせました。あふれる果汁と芳醇な香りの“塩アールスメロン”の美味しさが際立つタルトです。

販売期間：2026年5月18日(月)～6月中旬予定

販売店舗： 全12店舗

販売価格： piece \1,490 / whole(17cm) \8,197 /whole(25cm) \14,904

「熊本県産 “レノンメロン”のタルト」

甘くジューシーな濃いオレンジ色の果肉が特徴の“レノンメロン”をたっぷりと使用したタルトです。メロンの風味を存分に味わえるよう、カスタードとクリームのシンプルな2層のクリームを合わせました。サクサクのパイと共にお楽しみください。

販売期間：2026年5月1日(金)～6月中旬予定

販売店舗： 全12店舗

販売価格： piece \2,991 / whole(25cm) \29,916

「特選 静岡県袋井産 クラウンメロンとミルクムースのタルト ～オレンジ風味～」

なめらかなミルクムースにオレンジカスタードを重ね、クラウンメロンをたっぷりと飾りました。さわやかなオレンジ風味が、クラウンメロンとミルクムースの相性の良さを引きたてます。

販売期間：2026年5月18日(月)～5月末予定

販売店舗： 全12店舗

販売価格： piece \3,196 / whole(25cm) \31,968

新作「特選 熊本県産 “塩アールスメロン（レノンスター）”のタルト」

目の前に広がる有明海、心地よい潮風が吹く熊本県の海路口町で栽培された、希少な“塩アールスメロン”の登場です。バター風味豊かなタルトに、クリームを加えたまろやかなカスタードクリームとスポンジを詰め、メロンと相性のよい香り高いブランデーを合わせました。

販売期間：2026年5月18日(月)～5月末までの予定

販売店舗： 全12店舗

販売価格： piece \1,598 / whole(25cm) \15,984

「茨城県産 2色のメロンとマスカルポーネカスタードのタルト」

なめらかでジューシーな果肉のイバラキング（青肉）と、まろやかで上品な甘みのクインシー（赤肉）の2色のメロンを組み合わせたタルトです。メロンとの相性の良いマスカルポーネを合わせたカスタードが素材の美味しさを引き立てます。茨城県を代表する2色のメロンの食べ比べをお楽しみください。

販売期間：2026年5月18日(月)～6月上旬予定

販売店舗： 全12店舗

販売価格： piece \1,393 / whole(25cm) \13,932

「結晶型 メロンと杏仁プリンのタルト」

なめらかな舌触りの杏仁プリンに香り豊かなメロンを組み合わせたタルトです。たっぷりのクリームとブルーベリーのほどよい酸味がアクセントになり、タルトの美味しさを引き立てます。仕上げに効かせたコアントロー（オレンジリキュール）の香りとともにお楽しみください。

販売期間：2026年5月18日(月)～5月末予定

販売店舗： 全12店舗

MELONフェア 対象商品（店舗限定販売）

販売価格： piece \2,991 / whole(25cm) \29,916

「特選 静岡県袋井産 クラウンメロンのショートケーキタルト」

芳醇な香り漂うメロンの王様クラウンメロン。サクサクのパイ生地に、肉厚でなめらかな果肉のクラウンメロンをたっぷりサンドしたショートケーキを合わせました。ふんわり香るブランデーと、メロンの味わいを存分にお楽しみいただけるショートケーキタルトです。

販売期間：2026年5月18日(月)～6月30日(火)

販売店舗： キル フェ ボン青山店

キル フェ ボンについて

「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。

店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。