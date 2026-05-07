《ホテルニューアワジグループ》淡路島にラグジュアリーリゾートホテルを２施設開業、海外富裕層取り込み強化へ 2027年1月グランドオープン予定

株式会社ホテルニューアワジ

西日本で20のグループホテルを展開するホテルニューアワジグループ（本社:兵庫県洲本市、代表取締役社長:木下 学）は、2027年1月に淡路島の東海岸エリア、西海岸エリアそれぞれにハイクラスサービスを提供するホテルを新規開業いたします。

§ 洲本市古茂江海岸ホテルプロジェクト（兵庫県洲本市小路谷）

ホテルニューアワジグループ最上級クラスとなるラグジュアリーホテル。第一期工事で完工した4室に加え、淡路島東海岸の紀淡海峡を一望するテラスに温泉露天風呂を配した21の客室を持つ6階建ての建物を新築し、合計25室のホテルとしてグランドオープン予定。およそ100平米以上のスイート仕様の和洋客室では自分だけの湯船でプライベートな温泉を愉しめ、海岸線に沿って立ち並ぶグループホテルの多彩な温泉大浴場への湯巡りもお愉しみいただけます。淡路島の恵まれた食材を活かした和と洋の食に定評のあるホテルニューアワジグループがこれまで積み重ねてきた技とプレゼンテーションの粋を尽くした食体験を提供するオープンキッチンダイニングに加え、最上階には開放感抜群のルーフテラスを備えたゲストラウンジも。

1部屋あたりの宿泊料金は1泊平均30万円程度を想定し、これまでホテルニューアワジグループが支持をいただいてきた近郊からの三世代家族旅行に加え、首都圏から関西圏への長期滞在旅行、神戸空港の国際化に伴うチャーター便の就航と2030年4月を目標とする国際定期便就航で増加が見込まれる訪日外国人旅行者の中でもとりわけ富裕層のニーズも満たせる、最上級の施設とサービスの提供を目指します。

§ 南あわじ市慶野松原ホテルプロジェクト（兵庫県南あわじ市松帆）

洲本市古茂江海岸ホテルプロジェクトイメージパース

ホテルニューアワジグループ初のオールインクルーシブホテル。瀬戸内海を一望する夕陽の名所、淡路島西海岸の風光明媚な慶野松原に面した約13,000平米もの贅沢な敷地に、わずか36の客室を配した宿泊棟(3階建て)、ダイニング・温泉大浴場棟(2階建て)、ヴィラタイプの客室2棟、ビーチサイドプールを設けます。飲食費、館内施設利用料などを宿泊費に含むオールインクルーシブ型で、標準的な客室1部屋あたりの広さは50平米程度、平均単価は1室1泊約9万円弱を見込みます。

淡路島の食材を散りばめたフードサービスをチェックインからチェックアウトまでそれぞれのシーンに合わせて提供するオールデイダイニングをはじめ、うずしお温泉"霑の湯"を湛えた温泉大浴場にはサウナや水風呂を完備、併設するフィットネスや約2.5キロに亘って広がる白砂青松の浜辺で潮風を感じながらのウォーキングやランニングで体をほぐし、心と体が整い解放されるウェルネスステイをお届けできる環境です。

カップルやファミリー、グループ旅行など従来の顧客層に加えて、伝統産業や農漁業と連携した体験プログラムなどで淡路島の文化や風土に触れながら、万葉集に詠まれた瀬戸内海と慶野松原が紡ぐ美しい環境の中でのゆったりとした長期滞在を求める国内外からのゲストの宿泊にも適しています。

南あわじ市慶野松原ホテルプロジェクトイメージパース

上記２つのプロジェクトを合わせた総事業費はホテルニューアワジグループとして過去最大規模となる90億円程度を見込み、うち約26.4億円は経済産業省の中堅・中小企業向け大規模成長投資補助金を活用します。また、洲本市古茂江海岸プロジェクトでは市の企業誘致条例に基づき、固定資産税の優遇などを受ける予定です。

■洲本市古茂江海岸 新ホテル概要

所在地 〒656-0023 兵庫県洲本市小路谷5-1

開業日 2027年1月下旬予定

敷地面積 4901.48平米

建設面積 1729.27平米

延床面積 6094.18平米

総事業費 約44億円

施設概要

客室25室（全室温泉露天風呂付）

※内1室は温水プライベートプール付、1室はサウナ＆温水プライベートプール付

オープンキッチンダイニング、レセプション＆ラウンジ、ルーフテラス＆ゲストラウンジ

温泉情報 洲本温泉うるおいの湯（アルカリ性単純温泉）

アクセス

●神戸淡路鳴門自動車道 洲本インターチェンジから車で約15分

＊駐車場／無料

●洲本バスセンターから車・タクシーで約5分

＊バスセンターまで送迎サービス有／無料

JR高速舞子駅より高速バスで洲本バスセンターへ約60分

神戸空港より車で約70分、大阪伊丹空港より車で約90分

関西国際空港より車で約120分、徳島空港より車で約50分

近隣観光 洲本城跡、生石公園、鮎屋の滝、先山千光寺、大浜海水浴場、国立公園成ヶ島

■南あわじ市慶野松原 新ホテル概要

所在地 〒656-0304 兵庫県南あわじ市松帆古津路970-72

開業日 2027年1月下旬予定

敷地面積 13,205平米

建設面積 3,619平米

延床面積 6,492平米

総事業費 約46億円

施設概要

客室36室、オールデイダイニング、ラウンジ

温泉大浴場、フィットネスジム、ビーチサイドプール

温泉情報 うずしお温泉 霑の湯（ナトリウム炭酸水素塩冷鉱泉）

アクセス

●神戸淡路鳴門自動車道 西淡三原インターチェンジから車で約7分

＊駐車場／無料

●陸の港西淡/西淡志知バス停から車・タクシーで約10分

＊送迎サービス有／無料

JR高速舞子駅より高速バスで陸の港西淡へ約50分

神戸空港より車で約80分、大阪伊丹空港より車で約90分

関西国際空港より車で約120分、徳島空港より車で約35分

近隣観光 慶野松原、鳴門の渦潮、淡路人形浄瑠璃館、灘黒岩水仙郷、沼島

ホテルニューアワジグループ

1968年設立。兵庫県洲本市で旅館業を開始。その後、淡路島、香川、神戸、京都、岡山、滋賀の宿泊施設を順次取得。現在は19軒の宿泊施設やマリーナ、高齢者安心住宅サービス、再生可能エネルギー発電所などを所有・運営。



社名 株式会社ホテルニューアワジ

URL https://www.newawaji-hotels.com/corporate/

事業内容 ホテル・旅館・高齢者安心住宅・ヨットハーバー・発電事業

創業 1951年（昭和26年）

設立 1968年（昭和43年）

資本金 2,000万円

従業員数 1894名（グループ全体/2026年）

売上高 約206億円（グループ総売上/税別/2025年12月度）

代表者 代表取締役社長 木下 学

本社所在地 兵庫県洲本市小路谷20番地

TEL: 0799-23-2200 ／ FAX: 0799-23-1200