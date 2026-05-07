NSWとPlug and Play、フィジカルAI領域で戦略的パートナーシップを締結 ～フィジカルAIで現場を強くし、実装の早期化と運用の改善を実現～

NSWとPlug and Play、フィジカルAI領域で戦略的パートナーシップを締結 ～フィジカルAIで現場を強くし、実装の早期化と運用の改善を実現～