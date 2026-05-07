春のベビーラッシュ！仔羊が産まれました！【ハーベストの丘】

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株式会社堺ファーム

大阪府堺市南区にある体験型農業公園「堺・緑のミュージアム ハーベストの丘」(運営：株式会社堺ファーム)では、今シーズンに入り4頭の仔羊が誕生しました。この春も続々と新しい命が仲間入りし、園内は優しいにぎわいに包まれています。




【仔羊たちの観覧】

日　程：毎日


場　所：あにまるふれんどぱーく内の広場


※雨天時は小屋内でお披露目


※柵越しでの観覧のみ可能。エサやりやふれあいはできません










【今シーズン誕生した仔羊たち】

1頭目

誕生日：2026年4月14日


性　別：オス


体　重：誕生時-3,400ｇ


母　親：メル


父　親：ラフ




2頭目

誕生日：2026年4月21日


性　別：オス


体　重：誕生時-3,400ｇ


母　親：マル


父　親：ラフ




3頭目

誕生日：2026年4月25日


性　別：メス


体　重：誕生時-4,010ｇ


母　親：こつぶ


父　親：ラフ





4頭目

誕生日：2026年4月26日


性　別：メス


体　重：誕生時-2,900ｇ


母　親：キキ


父　親：ラフ







今年も元気な仔羊たちが無事に誕生し、スタッフ一同たいへん嬉しく思っています。


母羊たちが子育てをする姿や、仔羊同士で元気いっぱいに遊ぶ様子は、この時期ならではの光景です。ぜひハーベストの丘へお越しください。





【施設紹介】

『堺・緑のミュージアム　ハーベストの丘』は、大阪府堺市南区にある体験型農業公園。35万平方メートルの敷地は、吊り橋を挟んで街のエリアと村のエリアに大きく分かれ、季節ごとに咲き誇る花畑のほか、高さ36メートルの観覧車などの遊具類、羊やカピバラをはじめとした動物へのえさやり、ふれあい、料理やクラフト手芸の手作り体験教室、そしてシルバニア村を再現した屋外型テーマパーク「シルバニアパーク」など、充実したアトラクションで1日お楽しみいただけます。



施設名　：堺・緑のミュージアム　ハーベストの丘


所在地　：〒590-0125　大阪府堺市南区鉢ケ峯寺2405-1


電話番号：072-296-9911


営業時間：10:00～17:00（最終入園は16：00）


休園日　：5月-13日(水)・20日(水)・27日(水)


　　　　　6月-3日(水)・10日(水)・17日(水)・24日(水)


入園料　：大人(中学生以上)　 1,500円


　　　　　子ども(4歳以上)　　1,000円


　　　　　ワンちゃん　 　　　　600円


　　　　　※3歳以下無料


　　　　　※ワンちゃんの入園には、1年以内に接種した「狂犬病ワクチン」と


　　　　　「5種以上の混合ワクチン」接種証明書が必要


駐車場　：無料（1,800台収容）　※大型バス可


アクセス：【車】阪和自動車道「堺IC」を出て府道61号線（泉北2号線）を南へ約15分。


　　　　　　「ハーベストの丘前交差点」を左折後、約2分で駐車場


　　　　　【電車・バス】南海電鉄泉北線「泉ヶ丘駅」バスターミナル6番乗り場


　　　　　　「ハーベストの丘」行、南海路線バスにて約20分、下車後徒歩2分


運営　　：株式会社堺ファーム


公式ＨＰ：https://farm.or.jp/