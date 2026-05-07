春のベビーラッシュ！仔羊が産まれました！【ハーベストの丘】

株式会社堺ファーム

大阪府堺市南区にある体験型農業公園「堺・緑のミュージアム ハーベストの丘」(運営：株式会社堺ファーム)では、今シーズンに入り4頭の仔羊が誕生しました。この春も続々と新しい命が仲間入りし、園内は優しいにぎわいに包まれています。

【仔羊たちの観覧】

日 程：毎日

場 所：あにまるふれんどぱーく内の広場

※雨天時は小屋内でお披露目

※柵越しでの観覧のみ可能。エサやりやふれあいはできません

【今シーズン誕生した仔羊たち】

1頭目

誕生日：2026年4月14日

性 別：オス

体 重：誕生時-3,400ｇ

母 親：メル

父 親：ラフ

2頭目

誕生日：2026年4月21日

性 別：オス

体 重：誕生時-3,400ｇ

母 親：マル

父 親：ラフ

3頭目

誕生日：2026年4月25日

性 別：メス

体 重：誕生時-4,010ｇ

母 親：こつぶ

父 親：ラフ

4頭目

誕生日：2026年4月26日

性 別：メス

体 重：誕生時-2,900ｇ

母 親：キキ

父 親：ラフ

今年も元気な仔羊たちが無事に誕生し、スタッフ一同たいへん嬉しく思っています。

母羊たちが子育てをする姿や、仔羊同士で元気いっぱいに遊ぶ様子は、この時期ならではの光景です。ぜひハーベストの丘へお越しください。

【施設紹介】

『堺・緑のミュージアム ハーベストの丘』は、大阪府堺市南区にある体験型農業公園。35万平方メートルの敷地は、吊り橋を挟んで街のエリアと村のエリアに大きく分かれ、季節ごとに咲き誇る花畑のほか、高さ36メートルの観覧車などの遊具類、羊やカピバラをはじめとした動物へのえさやり、ふれあい、料理やクラフト手芸の手作り体験教室、そしてシルバニア村を再現した屋外型テーマパーク「シルバニアパーク」など、充実したアトラクションで1日お楽しみいただけます。

施設名 ：堺・緑のミュージアム ハーベストの丘

所在地 ：〒590-0125 大阪府堺市南区鉢ケ峯寺2405-1

電話番号：072-296-9911

営業時間：10:00～17:00（最終入園は16：00）

休園日 ：5月-13日(水)・20日(水)・27日(水)

6月-3日(水)・10日(水)・17日(水)・24日(水)

入園料 ：大人(中学生以上) 1,500円

子ども(4歳以上) 1,000円

ワンちゃん 600円

※3歳以下無料

※ワンちゃんの入園には、1年以内に接種した「狂犬病ワクチン」と

「5種以上の混合ワクチン」接種証明書が必要

駐車場 ：無料（1,800台収容） ※大型バス可

アクセス：【車】阪和自動車道「堺IC」を出て府道61号線（泉北2号線）を南へ約15分。

「ハーベストの丘前交差点」を左折後、約2分で駐車場

【電車・バス】南海電鉄泉北線「泉ヶ丘駅」バスターミナル6番乗り場

「ハーベストの丘」行、南海路線バスにて約20分、下車後徒歩2分

運営 ：株式会社堺ファーム

公式ＨＰ：https://farm.or.jp/