【セイコーゴールデングランプリ2026】出場選手情報 第6弾

～62万人が熱狂した国立で、次の物語が動き出す～

公益財団法人日本陸上競技連盟

2026年5月17日（日）MUFGスタジアム（国立競技場）で開催する「セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京（以下、セイコーGGP）」の出場選手情報の第6弾をお知らせします！



国内選手の追加発表では、男女やり投の出場選手が追加決定しました。

女子やり投には2024パリ五輪 日本代表の斉藤 真理菜（スズキ）選手や、4月29日に広島で開催された日本グランプリシリーズ・織田幹雄記念国際陸上競技大会においてアジア大会派遣設定記録を突破する61m45で優勝した山元 祐季（高田工業所）選手らの出場が決定しました。

どこを見ても世界最高峰のパフォーマンスが繰り広げられる国立競技場。

現地観戦だからこそ感じられる熱気と緊張感があります。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております！

■セイコーGGP エントリーリスト ※5月1日現在

PDFはこちら（https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202605/01_133812.pdf）

※所属は2026年5月1日現在の情報です。

※今後も出場選手が追加決定いたします。

■チケット情報 好評発売中！

チケットの詳細は特設サイトのチケットページ（https://goldengrandprix-japan.com/2026/ticket/）をご確認ください。

■セイコーGGP PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4TUeHrZQIN0 ]