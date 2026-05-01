品川区、不要品リユース事業で「おいくら」と連携を開始

品川区

品川区と株式会社マーケットエンタープライズ（以下「マーケットエンタープライズ」）は、地域社会における課題解決を目的としたリユース事業に関する協定を締結し、5月1日から連携をスタートします。

マーケットエンタープライズが運営するリユースプラットフォーム「おいくら」を用いて、不要品を捨てずに再利用する仕組みを構築し、品川区の廃棄物削減と循環型社会の形成を目指します。

品川区ホームページ内 おいくら掲載ページ

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-gomi/gomi-recycle/20260416144241.html

・品川区と「おいくら」の連携について

品川区では、不要品譲渡に関する情報の掲載や不要品の委託販売などのリユース事業を行い、令和7年度には約18.7トンの粗大ごみを削減するなど、リユース活動を積極的に推進してきました。

しかし、ごみとして排出された不要品の中にリユース可能なものが多く含まれていることを課題と感じており、区民に向けたリユース活動の周知・啓発につながる新たなリユース施策の導入を検討していました。

一方、マーケットエンタープライズは、リユース事業を中心にネット型事業を展開し、これまで、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」への参画や、「楽器寄附ふるさと納税」実行委員会の一員として活動を続けるなど、官民の垣根を超えたSDGsへの取組に注力してきました。

そうした中で、マーケットエンタープライズが品川区に働きかけ、「リユース活動促進による循環型社会の形成を目指したい」という互いのニーズが合致したため、「おいくら」※を用いた今回の取組が実現いたしました。

※「おいくら」は、マーケットエンタープライズが展開するリユースプラットフォームです。不要品を売りたい方が「おいくら」を通して査定依頼をすると、全国の加盟リユースショップに一括査定依頼され、買取価格・日時・買取方法・口コミなどを見て比較することができます。

おいくら ウェブサイト

https://oikura.jp/lg/tokyo/shinagawa/?utm_source=lg_hp&utm_medium=referral&utm_campaign=tokyo_shinagawa(https://oikura.jp/lg/tokyo/shinagawa/?utm_source=lg_hp&utm_medium=referral&utm_campaign=tokyo_shinagawa)

マーケットエンタープライズ ウェブサイト

https://www.marketenterprise.co.jp/