メンバーからのメッセージで彩る、ワクワクする毎日。ME:Iをより身近に感じられるコミュニケーションサービス　「ME:I COMMUNE」スタート

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）は、大人気ガールズグループ、ME:I（ミーアイ）のコミュニケーションサービス「ME:I COMMUNE」を2026年5月1日(金)にリリースいたしました。

本サービスは「ME:I OFFICIAL APP」内で展開され、メンバーから届くテキストや画像・動画に対し、チャット形式で返信することが可能です。リアルタイムなプッシュ通知でメッセージの受け取り漏れを防ぎ、ME:Iとの繋がりをより深く身近に体感できる設計となっています 。

■ME:I COMMUNE概要

・名称：ME:I COMMUNE

・サイト開設日：2026年5月1日(金)

・販売価格：1メンバーにつき月額550円(税込)

・決済方法：クレジットカード決済、各キャリア決済

・ME:I COMMUNE：https://commune.me-i.jp/

・ME:I OFFICIAL APP：https://me-i.jp/feature/app

・推奨環境：iOS 15.0以降/Android 9.0以降（一部非対応機種あり）

【ME:Iプロフィール】

ME:I(ミーアイ)は、日本最大級のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したガールズグループ。グループ名には「新しい日本の世代を代表する“未来のアイドル”」という意味が込められている。2024年のデビュー以来、3作連続でシングルチャート1位を獲得。「日本レコード大賞」新人賞受賞や「NHK紅白歌合戦」出場を果たし、代表曲「Click」はMV・ストリーミング共に1億回再生を突破した。2025年には初のアリーナツアーを成功させ、2026年もCMやアニメのタイアップソング「LとR」、「Best Match」、「Update ME」を続々とリリース。4月からは初の地上波冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』(フジテレビほか)がスタートし、8月5日には4TH SINGLE『花咲く道』の発売、2度目のアリーナツアー「2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR "ME:I WAY"」の開催が決定するなど、さらなる飛躍を遂げている。

※Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

■株式会社Fanplusについて

会 社 名 ：株式会社Fanplus （ファンプラス）

所 在 地 ：東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ：代表取締役 佐藤 元

設 立 ：2007年3月

事業概要：ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ：https://fanplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。