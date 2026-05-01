コムチュア、新たなパラアスリート社員2名を採用

コムチュア株式会社

コムチュア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：澤田 千尋、以下 「コムチュア」）は、DEI＆B（※１）推進の一環として、2025年度よりパラアスリート社員の採用を実施しており、このたび新たに、西村 柚菜（にしむら ゆうな）選手、菅野 元揮（すがの もとき）選手の2名が入社したことをお知らせいたします。

西村 柚菜（にしむら ゆうな）選手は、車いすラグビーチーム「GLANZ」に所属するほか、2026年車いすラグビー日本代表強化指定選手に選出されています。また、パラ陸上競技においてもT52クラス（※２）の2種目（100m・400m）で日本記録を保持するなど、競技分野を超えて活躍する注目のアスリートです。

菅野 元揮（すがの もとき）選手は、車いすテニスのクアードクラス（※3）で国内外のツアーに参加し、今後のさらなる活躍が期待される選手です。また、車いすラグビーチーム「BLITZ」にも所属し、全日本車いすラグビー選手権での優勝・上位進出など、継続して安定した実績を残しています。

※１ DEI＆B（ディー・イー・アイ・アンド・ビー）

Diversity（多様性）、Equity（公平性）、Inclusion（包括性）、Belonging（帰属意識）の略称で、多様な人材が公平に扱われ、安心して活躍できる環境を整えることで、組織の持続的成長とイノベーションを促進する考え方のこと。

※２ T52クラス

体幹と両下肢の動きに重度の障害があり、両腕と両肩に軽度の障害がある車いすトラック競技者のクラス。

※３ クアードクラス

下肢だけではなく、上肢にも障がいがある車いすテニス競技者のクラス。

西村 柚菜（にしむら ゆうな）選手(C)MegumiMasuda/JWRF菅野 元揮（すがの もとき）選手(C)MegumiMasuda/JWRF

コムチュアグループは、サステナビリティ方針に基づき「多様な人材の活躍と成長」をマテリアリティの一つに掲げ、性別・国籍・障がいの有無を問わず、誰もが能力を発揮できる職場づくりを経営戦略として推進しています。

今回の採用は、コムチュアグループがこれまで進めてきた多様な人材が活躍できる環境づくりを引き続き推進するものです。今後も、スポーツを通じた社会貢献に取り組むとともに、組織や働き方をさらに発展させ、社員一人ひとりの可能性を引き出すことで、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

■関連Webサイト

コムチュア、初のパラアスリート社員を採用（2025年9月12日）(https://ssl4.eir-parts.net/doc/3844/tdnet/2687074/00.pdf)

サステナビリティ方針・マテリアリティ｜コムチュア株式会社(https://www.comture.com/company/sustainability/sustainability.html)

JWRF 一般社団法人 日本車いすラグビー連盟公式サイト(https://jwrf.jp/)

JPA 一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟(パラ連盟)公式サイト(https://para-ath.org/)

JWTA 一般社団法人日本車いすテニス協会公式サイト(https://jwta.jp/)

＜本件に関する取材のお問い合わせ＞

コムチュア株式会社 経営統括 ＩＲ部

E-mail : press@comture.com

コーポレートサイト：https://www.comture.com

コムチュアグループ

設立：1985年1月18日

所在地：東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー9F・15F

代表者：代表取締役 社長執行役員 澤田 千尋

資本金：10億2,200万円

上場市場：東証プライム（証券コード3844）