豊橋市制120周年　「私たちがつくる　未来をつくる」

豊橋市

愛知県豊橋市は2026年8月1日、市制施行120周年を迎えます。この4月から2027年3月31日まで記念事業を実施していきます。併せて「だも豊（とよ）」で親しまれているご当地漫画「だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！」の登場人物を活用したポスター、大型パネルスタンド、ステッカーを作製。120周年を周知し、アニバーサリーイヤーを盛り上げていきます。

豊橋市は、明治39年の1906年8月1日に全国で62番目の市として誕生しました。この節目に先人の功績に敬意と感謝を表し、「私たちがつくる 未来をつくる」をテーマに記念事業を展開しています。

豊橋市制施行１２０周年記念事業

■8月1日は記念式典

市制施行記念日の8月1日は、記念式典を開催します。

市勢の発展や市民福祉の増進、教育、スポーツ、文化の各分野でその振興、発展に貢献された方々や団体を表彰します。

当日は、ともに豊橋出身で漫画「だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！」の作者、佐野妙さんと小説「負けヒロインが多すぎる！」の作者、雨森たきびさんによる講演会を開きます。

■大学生がつくるアニバーサリーイベントも

豊橋市内にある３大学と豊橋市がそれぞれ周年を迎える節目に、学生がイベントの企画から実施までを自分たちで行い、「学生目線でのまちの想い」を形にして、豊橋を盛り上げることで大学のあるまちとしての豊橋市の魅力を市内外へＰＲします。

３大学から学生を募って企画を練り、秋以降、アニバーサリーイベントを開催する計画です。

■関連イベント

3月末まで、120周年を記念した多彩なイベントが繰り広げられます。

豊橋市自然史博物館では、特別企画展「ポケモン天文台」(9月21日～12月6日)や「ギョギョッとサカナ★スター展」(7月3日～9月6日)を開催。秋には「ええじゃないか豊橋まつり」(10月31日、11月1日)が開催され、70回目の節目を迎えます。

豊橋市制１２０周年記念サイト

https://www.city.toyohashi.lg.jp/120anniv/

記念事業は、豊橋市のこれまでを振り返るとともに、新しい出会いや交流を創出することにより、豊橋の魅力を再発見し、豊橋の未来を考えるきっかけとすることにしています。

「だも豊」のオリジナルイラストを活用したポスター、ステッカーなどを制作

ポスターデザインステッカーデザイン

「だも豊」の主な登場人物の高校生５人のSD（スーパーデフォルメ）イラストと、公募で決まった１２０周年記念ロゴを用い、B2サイズのポスター500枚、大型パネルスタンド2個、ステッカー（60ミリ×70ミリ）5000枚を作成しました。これを活用し、120周年を周知し、盛り上げていきます。

■ポスター

ポスターは、公共施設で掲示するほか、希望する市内の事業者などに提供しています。

豊橋市役所企画部広報広聴課(東館6階)

〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地

(平日の午前8時30分から午後5時15分まで、年末年始、土・日曜、祝日休み)

※ 郵送対応は不可です。

※住宅（個人、集合住宅）には掲示できません。

■ステッカー

ステッカーはイベント会場などで配布し、第１弾として実施した4月25日（土）豊橋総合動植物公園（のんほいパーク）は大好評にて終了、第２弾として5月5日（火）とよはしアートフェスティバル2026「大道芸inとよはし」にて配布されます。配布枚数は１０００枚の予定で、なくなり次第終了です。

第３弾以降の配布は、市公式SNSなどで順次お知らせします。

多くの皆さんがぜひ手にしていただき、120周年を盛り上げましょう。

市公式SNS「【公式】豊橋市PR (愛知県東三河)」：https://x.com/PR_Toyohashi?s=20

■大型パネルスタンド

大型パネルスタンドは、一つを豊橋市役所東館１階に常設しています。もう一つは、120周年記念イベント会場などで展示します。

■漫画「だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん!」(C)佐野妙/竹書房 について

愛知県豊橋市の高校に通う主人公たちが「豊橋、東三河の魅力を学び、楽しむ」様子を描くご当地マンガ。

豊橋市を中心に東 三河のさまざまな魅力、要素を官民問わず広く紹介しています。

本市では、2024(令和6)年度より市政情報の発信に活用する事業に取り組んでいます。

著 佐野妙さん(豊橋市出身、豊橋市在住)

2018年11月19日発売月刊誌「まんがライフ」に第 1 話掲載、連載開始

2022年7月26日より月刊誌「まんがライフオリジナル」に連載、現在も連載中

1～9刊まで単行本発売中、以下続刊