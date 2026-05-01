E1A新名神高速道路　信楽IC～大津JCT（仮称）の一部区間で2026年5月30日（土曜）から片側3車線運用を開始します

西日本高速道路株式会社

令和8年4月24日

西日本高速道路株式会社

NEXCO西日本関西支社（大阪府茨木市、支社長：諸富 正和）は、6車線化に向け工事を進めているE1A 新名神(しんめいしん)高速道路（E1A新名神）信楽(しがらき)インターチェンジ（IC）～大津(おおつ)ジャンクション（JCT）（仮称）間の一部区間が2026年5月30日（土曜）から片側3車線でご利用いただけることとなりましたのでお知らせします。

甲賀土山(こうかつちやま)IC～大津JCT（仮称）間の6車線化に向け、残る区間についても引き続き工事を進めてまいります。

交通規制などに伴い、高速道路をご利用のお客さまや沿道の皆さまには、ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

１.完成区間および完成日時

1） 区間 ： E1A 新名神 信楽IC～大津JCT（仮称）（下り線）の一部区間

（金勝山(こんぜやま)トンネル付近）

2） 所在地： 滋賀県大津市上田上大鳥居町(かみたなかみおおどりいちょう)～滋賀県大津市上田上桐生町(かみたなかみきりゅうちょう)

3） 延長 ： 約4.8km

4） 日時 ： 2026年5月30日（土曜） 6時00分

※作業の進捗状況および天候等により変更となる場合があります。

2.位置図

３．運用図

※甲南IC～信楽IC間（上り線）甲南トンネル付近は2026年秋ごろ片側3車線運用開始となる見込みです。運用開始日については、工事進捗に合わせて別途お知らせする予定です。

４．現場写真（下り線：大津方面行 金勝山ホテル内）

E1A新名神（亀山西(かめやまにし)JCT～大津JCT（仮称））6車線化事業の詳細については、新名神6車線化工事専用WEBサイト(https://corp.w-nexco.co.jp/shinmeishin/6shasen/)でご覧いただけます。