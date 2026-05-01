着替えなくても、人目を気にしなくても良い。KEYUCAから“日常の延長で続けられる”タイパ アクティブウェアが登場

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、無理なく運動を取り入れることができるアクティブウェアを店舗は5月2日（土）、ケユカオンラインショップは4月24日（金）にて、先行発売しました。

運動は、続けてこそ意味があるもの。

けれど、家事や子育て、通勤などで忙しい日常の中では、「運動のために時間や準備を整えること」そのものが負担になってしまうことも少なくありません。

KEYUCAが独自に行った調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000607.000042258.html)でも、88.0％の人が日常着のまま運動に入れる服があれば欲しいと回答していました。

そこで、KEYUCAが目指したのは、毎日の生活サイクルを崩さず、無理なく運動を取り入れられること。本格的な運動を、日常の延長で自然に続けられる「タイパ アクティブウェア」です。

そのための考え方として設定したのが、運動のハードルを減らし、続けやすくする「3つのレス」

1．着替えレス

一般的なスポーツウェアでは、普段着から運動着への着替えが必要になり、それだけで運動のハードルが上がってしまいます。

KEYUCAのタイパ アクティブウェアは、運動に適した機能性を備えながら、そのままお茶や買い物にも行けるデザイン。着替えの手間なく、日常の流れの中で運動を始められます。

スポーツ見えしすぎず、デイリーからワークアウトまで。

身体をより大きく動かしたい日のために。

2．不安レス

「体型の露出が気になる」そんな運動時の心理的ハードルに着目しました。

身体を無理に隠すのではなく、身体のラインを綺麗に見せるスタイルカバー設計で、安心して体を動かせます。

お腹周りと二の腕をカバーできる

お腹サポートでラインをきれいに見せる

プラス1アイテムで不安解消

腰の位置を高く見せるヒップの切り替えパターン

3．荷物レス

手ぶらでそのままジムに行けるように、手ぶらポケットや夜間にも安心なリフレクターをプラス。

荷物を準備する手間をなくし、思い立った時に手ぶらでジムに行ける、そのまま運動できる手軽さが特徴です。

携帯も入れられるポケット付き

右ポケットの内側に貴重品を入れる隠しポケット

ロッカーキーやカードキーを収納できる胸ポケット

暗いときでも安心なリフレクター

KEYUCAのタイパ アクティブウェアは、がんばるための運動着ではなく、忙しい日常の中で、自然に運動を続けるためのアイテムです。特別な準備をしなくても、生活の延長で、無理なく続けることのできる新しいウエアです。

商品ラインアップ

商品名：H スタイルカバーロングTシャツ

価格 ：\3,400(税込 \3,740)

発売日 ：5月2日（土）※ケユカオンラインショップ4月24日（金）先行販売

サイズ：フリーサイズ／肩幅＝50cm、

身幅＝100cm、着丈＝71cm、

袖丈＝18cm、裾幅＝88cm

カラー：チャコールグレー、ラベンダー

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6907385&cat=610007005

商品名：H リラックスハーフZIPポロシャツ

価格 ：\3,400(税込 \3,740)

発売日 ：5月2日（土）

※ケユカオンラインショップ4月24日（金）先行販売

サイズ：フリーサイズ／肩幅＝43cm、

身幅＝104cm、着丈＝前62.5cm・

後66cm、袖丈＝21.5cm、

裾幅＝106cm

カラー：チャコールグレー、ラベンダー

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6907387&cat=610007005

商品名：H スタイルカバージョガーパンツ

価格 ：\3,900(税込 \4,290)

発売日 ：5月2日（土）

※ケユカオンラインショップ4月24日（金）先行販売

サイズ：Mサイズ、Lサイズ

カラー：チャコールグレー、ラベンダー

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6907393&cat=610007005

商品名：H スタイルカバーショートパンツ

価格 ：\2,500(税込 \2,750)

発売日 ：5月2日（土）

※ケユカオンラインショップ4月24日（金）先行販売

サイズ：Mサイズ、Lサイズ

カラー：チャコールグレー、ラベンダー

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6907389&cat=610007005

商品名：H スタイルケアリブレギンス

価格 ：\3,200(税込 \3,520)

発売日 ：3月28日（土）

※ケユカオンラインショップ4月24日（金）先行販売

サイズ：Mサイズ、Lサイズ

カラー：チャコールグレー

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6907056&cat=610007005

初めての方へ！〈スターターセット 内容〉\8,290（税込\9,119）

H_スタイルカバーロングTシャツH_スタイルカバージョガーパンツH_5本指トレーニングソックス

・「H_スタイルカバーロングTシャツ」\3,400（税込\3,740）

・「H_スタイルカバージョガーパンツ」\3,900（税込\4,290）

・「H_5本指トレーニングソックス」\990（税込\1,089）

ブランド概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。

河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、グローバルハードウェア事業、パブリックファニチャーインターナショナル事業、メディカル事業、ホテル事業、ThreeS事業、ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp