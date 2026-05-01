菓子市場の規模、シェア分析、成長要因および予測（2025年～2035年）
KDマーケットインサイトは、『菓子市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびにそれらの市場投入戦略（GTM）の理解を行っています。
菓子市場：嗜好性とより健康的な未来のバランス
プレミアムチョコレートトリュフや懐かしのグミベアから、シュガーフリーミントやプロテイン配合スナックに至るまでを含
む世界の菓子市場は、歴史上最も大きな変革期の一つを迎えています。数千億ドル規模のこの巨大産業は現在、相反する2つの消費者ニーズのバランスを取っています。それは、変わらぬ「嗜好性（贅沢さ）」への欲求と、健康・持続可能性・透明性を求めるかつてないほどの高まりです。2026年時点で、この市場は経済的圧力、進化する規制、そして急速な技術革新によって再編されています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/323
市場規模と成長動向
世界の菓子市場は2024年に2,181億2,000万米ドルの規模でした。2024年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）5.3%で成長すると予測されており、2035年末までに3,432億ドルを超える見込みです。
地域別の動向を見ると、2025年にはヨーロッパが約38%のシェアで市場を支配しており、これは伝統的な職人チョコレート文化やプレミアム菓子文化に支えられています。一方で、他の分析では北米が最大の地域市場とされており、アジア太平洋地域は可処分所得の増加やスナック習慣への西洋的影響の拡大により、最も高い成長率が見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348465/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
菓子市場は、いくつかの重要な観点からセグメント化できる：
製品タイプ別：
チョコレート菓子：最大のセグメントで、市場シェア約45％を占める。バー、プラリネ、トリュフ、季節限定のチョコレートギフトなどを含む。このセグメントは、マスマーケットからプレミアムな職人製品まで幅広い。
砂糖菓子：キャンディー、ゼリー、トフィー、ミント、ガムなどを含む。このセグメントは、シュガーフリーや機能性商品の革新において最も成長が速い。
高級ベーカリー製品：規模は小さいが重要なセグメントで、特にヨーロッパで顕著である。
流通チャネル別：
スーパーマーケットおよびハイパーマーケット：品揃えの豊富さと競争力のある価格で評価される主要チャネル。
専門小売店：プレミアムおよび職人製品において重要性が増している。
オンライン小売：デジタルトランスフォーメーション、サブスクリプションモデル、D2C（直販）戦略により、最も急成長しているチャネル。
成長の主要要因
プレミアム化と職人技
強力な成長要因の一つは、消費者が高品質なプレミアム菓子へとシフトしていることである。高価格であっても、消費者はより意識的に嗜好品を選び、高品質な原材料、職人的な製造方法、持続可能な包装を備えた製品を求めている。これらは「価格に見合う価値」があると認識され、成熟市場においても価値成長を促進している。限定版の発売や季節限定商品は、消費者の関心を維持するための重要な手段となっている。
菓子市場：嗜好性とより健康的な未来のバランス
プレミアムチョコレートトリュフや懐かしのグミベアから、シュガーフリーミントやプロテイン配合スナックに至るまでを含
む世界の菓子市場は、歴史上最も大きな変革期の一つを迎えています。数千億ドル規模のこの巨大産業は現在、相反する2つの消費者ニーズのバランスを取っています。それは、変わらぬ「嗜好性（贅沢さ）」への欲求と、健康・持続可能性・透明性を求めるかつてないほどの高まりです。2026年時点で、この市場は経済的圧力、進化する規制、そして急速な技術革新によって再編されています。
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市場規模と成長動向
世界の菓子市場は2024年に2,181億2,000万米ドルの規模でした。2024年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）5.3%で成長すると予測されており、2035年末までに3,432億ドルを超える見込みです。
地域別の動向を見ると、2025年にはヨーロッパが約38%のシェアで市場を支配しており、これは伝統的な職人チョコレート文化やプレミアム菓子文化に支えられています。一方で、他の分析では北米が最大の地域市場とされており、アジア太平洋地域は可処分所得の増加やスナック習慣への西洋的影響の拡大により、最も高い成長率が見込まれています。
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市場セグメンテーション
菓子市場は、いくつかの重要な観点からセグメント化できる：
製品タイプ別：
チョコレート菓子：最大のセグメントで、市場シェア約45％を占める。バー、プラリネ、トリュフ、季節限定のチョコレートギフトなどを含む。このセグメントは、マスマーケットからプレミアムな職人製品まで幅広い。
砂糖菓子：キャンディー、ゼリー、トフィー、ミント、ガムなどを含む。このセグメントは、シュガーフリーや機能性商品の革新において最も成長が速い。
高級ベーカリー製品：規模は小さいが重要なセグメントで、特にヨーロッパで顕著である。
流通チャネル別：
スーパーマーケットおよびハイパーマーケット：品揃えの豊富さと競争力のある価格で評価される主要チャネル。
専門小売店：プレミアムおよび職人製品において重要性が増している。
オンライン小売：デジタルトランスフォーメーション、サブスクリプションモデル、D2C（直販）戦略により、最も急成長しているチャネル。
成長の主要要因
プレミアム化と職人技
強力な成長要因の一つは、消費者が高品質なプレミアム菓子へとシフトしていることである。高価格であっても、消費者はより意識的に嗜好品を選び、高品質な原材料、職人的な製造方法、持続可能な包装を備えた製品を求めている。これらは「価格に見合う価値」があると認識され、成熟市場においても価値成長を促進している。限定版の発売や季節限定商品は、消費者の関心を維持するための重要な手段となっている。