日本の情熱をひとつに！！ 日本で活動する、すべてのアイドルのための場所 第1回「ALL JAPAN IDOL FES(オールジャパンアイドルフェス)」 2026年5月12日開催！ 会場：浅草VAMPKIN

日本の情熱をひとつに！！ 日本で活動する、すべてのアイドルのための場所 第1回「ALL JAPAN IDOL FES(オールジャパンアイドルフェス)」 2026年5月12日開催！ 会場：浅草VAMPKIN