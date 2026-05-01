日本の情熱をひとつに！！ 日本で活動する、すべてのアイドルのための場所 第1回「ALL JAPAN IDOL FES(オールジャパンアイドルフェス)」 2026年5月12日開催！ 会場：浅草VAMPKIN
◆ AJIFとは
AJIF（オールジャパンアイドルフェス）は、その名の通り、日本で活動する「すべてのアイドルの
ための場所です。
アイドルという眩い輝き、それを支えるスタッフのひたむきな技術、そして、共に熱狂を創り上げる
ファンの皆さんの想いーAJIFは、そのすべてが主役となるイベントを目指して始動しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348447/images/bodyimage1】
◆ AJIFが目指すもの
誰もが主役になれる場所
特定の誰かではなく、アイドを愛するすべての人々が、手を取り合える環境をつくります。スタッフや裏方の情熱も、ファンの皆さんの応援も、そのすべてがこのイベントを形作る大切なピースです。
日本全体を巻き込む「うねり」へ
地域や規模の垣根を越え、日本全国のアイドル文化を一つに繋ぎます。このAJIFという場所から日本全体を熱狂させ、大きな物語を共に紡いでいく。私たちはそんな「全員参加型」の成長を目指します。
世界へと続く「架け橋」へと
日本のアイドル文化は、世界に誇れる宝物です。AJIFは、この独自の熱狂を世界中の人々が知るための「きっかけ」となります。デジタルの海を越えて、新しい時代の文化を届けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348447/images/bodyimage2】
◆ AJIFロゴマークについて
AJIFのロゴマークは、日本が誇る「アイドル文化」と、オリンピックで使用され、世界中が
注目した「ピクトグラム」。この2つを融合させる事により、言葉を超えて熱狂を伝えるビジュ
アルとしました。このデザインで、言語や国境を越えアイドルの魅力を世界中へと発信します。
◆ プロ集団が、AJIFを盛り上げる
AJIFを支えるのは、長年エンタメの現場で実績を積み上げてきた精鋭チームです、
豊富な経験を活かし、アイドルとファンの想いが共鳴し合う,『最高の空間』を創り出します。
目指すのは、運営という枠組みを超えた、皆さまの想いをカタチにするパートナー。
驚きと感動が溢れる演出を通じ、心震えるような特別なひとときをプロデュースします。
最高の盛り上がりを、ぜひご期待ください！
◆ 主催からのメッセージ
“ ひたむきに、誠実に。あなたの情熱を、確かな「明日」へ繋ぐために。 ”
この度始動いたしました、ALL JAPAN IDOL FES（オールジャパンアイドルフェス）は、”アイドルとファンの熱狂“の、世の中への広い浸透を主旨としています。
当フェスの主役は、ステージで命を燃やすアイドルと、それを全力で支えるファンの皆さんです。双方が生み出す「現場の圧倒的な熱量」を最高の環境で形にするとともに、その素晴らしさをまだ知らない人々へも届け、アイドル文化が、より当たり前に、より深く社会に浸透していくきっかけを作ります。
今のアイドルシーンには、数え切れないほどの個性と魅力が溢れています。
それらをバラバラの点にするのではなく、地域やキャリアの垣根を越えてひとつの場所に繋いでみたい。“境界線を越えて、新しい風を通すために”―そんな「横の繋がり」から生まれる新しい化学反応を信じて、このプロジェクトは動き出しました。目指すゴールは、「誇りを持って“好き”といえる未来」。一度きりのお祭りで終わらせるのではなく、アイドルもファンも「この文化に関わっていて良かった」と誇れるような、息の長い居場所を作ることです。現場から溢れ出すエネルギーを日本中の、そして世界中の人々に届け、アイドル文化を一生夢中になれる大切な宝物として未来へ繋いでいきます。
AJIF 2026年5月より、いよいよ毎月開催 ！！
第1回開催概要は、以下をご参照ください。
※ 第２回は６月９日、第３回は７月23日に開催決定！
(出演ご希望の際は、事務局までお問い合わせください)
ー 開催概要 ー
・イベント名：第1回ALL JAPAN IDOL FES（オールジャパンアイドルフェス）
・主 催 ：AJIF（オールジャパンアイドルフェス）実行委員会
・開催日時 ： ２０２６年５月１２日(火) １６:００ ～ ２１:３０
・会 場 ： 浅草 VAMPKIN(ヴァンプキン)
東京都台東区浅草2-10ドン・キホーテ浅草店7F
・アクセス ：つくばエクスプレス 浅草駅より徒歩1分、東京メトロ銀座線 田原町駅より徒歩8分、
各線 浅草駅より徒歩8分
・・主催者概要・・・
名 称：AJIF（オールジャパンアイドルフェス）実行委員会
https://ajif.jp/
設 立：2026年4月
所在地：〒103-0002東京都中央区日本橋馬喰町2-6-10 東京大和化成ビル５F
第1回AJIF出演アーティスト
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348447/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348447/images/bodyimage4】
☆ 各アーティストのX
いつだって青い春。 https://x.com/itudatte_aoharu
ヴィランの掟 https://x.com/villainnookite
Otomeria https://x.com/Otomeria_INFO
キミイロプロジャクト https://x.com/kimiiro_emg
Quirky Crews https://x.com/QuirkyCrews
Qumee https://x.com/Qumee_official
SAKURADOLL https://x.com/SAKURADOLL_JPN
THE＋BHTH https://x.com/THE_BETH_JP?lang=ja
BANZAIJAPAN https://x.com/BANZAIJAPANPJT
PRiYAnCeR https://x.com/PRiYAnCeR_
――― 本件に関するお問い合わせ先 ―――
AJIF実行委員会 事務局
e-mail info@ajif.jp TELL03-6264-9308 FAX03-6264-9318
東京都中央区日本橋馬喰町2－6－10 東京大和化成ビル5Ｆ
配信元企業：ALL JAPAN IDOL FES実行委員会
AJIF（オールジャパンアイドルフェス）は、その名の通り、日本で活動する「すべてのアイドルの
ための場所です。
アイドルという眩い輝き、それを支えるスタッフのひたむきな技術、そして、共に熱狂を創り上げる
ファンの皆さんの想いーAJIFは、そのすべてが主役となるイベントを目指して始動しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348447/images/bodyimage1】
◆ AJIFが目指すもの
誰もが主役になれる場所
特定の誰かではなく、アイドを愛するすべての人々が、手を取り合える環境をつくります。スタッフや裏方の情熱も、ファンの皆さんの応援も、そのすべてがこのイベントを形作る大切なピースです。
日本全体を巻き込む「うねり」へ
地域や規模の垣根を越え、日本全国のアイドル文化を一つに繋ぎます。このAJIFという場所から日本全体を熱狂させ、大きな物語を共に紡いでいく。私たちはそんな「全員参加型」の成長を目指します。
世界へと続く「架け橋」へと
日本のアイドル文化は、世界に誇れる宝物です。AJIFは、この独自の熱狂を世界中の人々が知るための「きっかけ」となります。デジタルの海を越えて、新しい時代の文化を届けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348447/images/bodyimage2】
◆ AJIFロゴマークについて
AJIFのロゴマークは、日本が誇る「アイドル文化」と、オリンピックで使用され、世界中が
注目した「ピクトグラム」。この2つを融合させる事により、言葉を超えて熱狂を伝えるビジュ
アルとしました。このデザインで、言語や国境を越えアイドルの魅力を世界中へと発信します。
AJIFを支えるのは、長年エンタメの現場で実績を積み上げてきた精鋭チームです、
豊富な経験を活かし、アイドルとファンの想いが共鳴し合う,『最高の空間』を創り出します。
目指すのは、運営という枠組みを超えた、皆さまの想いをカタチにするパートナー。
驚きと感動が溢れる演出を通じ、心震えるような特別なひとときをプロデュースします。
最高の盛り上がりを、ぜひご期待ください！
◆ 主催からのメッセージ
“ ひたむきに、誠実に。あなたの情熱を、確かな「明日」へ繋ぐために。 ”
この度始動いたしました、ALL JAPAN IDOL FES（オールジャパンアイドルフェス）は、”アイドルとファンの熱狂“の、世の中への広い浸透を主旨としています。
当フェスの主役は、ステージで命を燃やすアイドルと、それを全力で支えるファンの皆さんです。双方が生み出す「現場の圧倒的な熱量」を最高の環境で形にするとともに、その素晴らしさをまだ知らない人々へも届け、アイドル文化が、より当たり前に、より深く社会に浸透していくきっかけを作ります。
今のアイドルシーンには、数え切れないほどの個性と魅力が溢れています。
それらをバラバラの点にするのではなく、地域やキャリアの垣根を越えてひとつの場所に繋いでみたい。“境界線を越えて、新しい風を通すために”―そんな「横の繋がり」から生まれる新しい化学反応を信じて、このプロジェクトは動き出しました。目指すゴールは、「誇りを持って“好き”といえる未来」。一度きりのお祭りで終わらせるのではなく、アイドルもファンも「この文化に関わっていて良かった」と誇れるような、息の長い居場所を作ることです。現場から溢れ出すエネルギーを日本中の、そして世界中の人々に届け、アイドル文化を一生夢中になれる大切な宝物として未来へ繋いでいきます。
AJIF 2026年5月より、いよいよ毎月開催 ！！
第1回開催概要は、以下をご参照ください。
※ 第２回は６月９日、第３回は７月23日に開催決定！
(出演ご希望の際は、事務局までお問い合わせください)
ー 開催概要 ー
・イベント名：第1回ALL JAPAN IDOL FES（オールジャパンアイドルフェス）
・主 催 ：AJIF（オールジャパンアイドルフェス）実行委員会
・開催日時 ： ２０２６年５月１２日(火) １６:００ ～ ２１:３０
・会 場 ： 浅草 VAMPKIN(ヴァンプキン)
東京都台東区浅草2-10ドン・キホーテ浅草店7F
・アクセス ：つくばエクスプレス 浅草駅より徒歩1分、東京メトロ銀座線 田原町駅より徒歩8分、
各線 浅草駅より徒歩8分
・・主催者概要・・・
名 称：AJIF（オールジャパンアイドルフェス）実行委員会
https://ajif.jp/
設 立：2026年4月
所在地：〒103-0002東京都中央区日本橋馬喰町2-6-10 東京大和化成ビル５F
第1回AJIF出演アーティスト
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348447/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348447/images/bodyimage4】
☆ 各アーティストのX
いつだって青い春。 https://x.com/itudatte_aoharu
ヴィランの掟 https://x.com/villainnookite
Otomeria https://x.com/Otomeria_INFO
キミイロプロジャクト https://x.com/kimiiro_emg
Quirky Crews https://x.com/QuirkyCrews
Qumee https://x.com/Qumee_official
SAKURADOLL https://x.com/SAKURADOLL_JPN
THE＋BHTH https://x.com/THE_BETH_JP?lang=ja
BANZAIJAPAN https://x.com/BANZAIJAPANPJT
PRiYAnCeR https://x.com/PRiYAnCeR_
――― 本件に関するお問い合わせ先 ―――
AJIF実行委員会 事務局
e-mail info@ajif.jp TELL03-6264-9308 FAX03-6264-9318
東京都中央区日本橋馬喰町2－6－10 東京大和化成ビル5Ｆ
配信元企業：ALL JAPAN IDOL FES実行委員会
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