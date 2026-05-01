大塚製薬×ＪＲ九州博多駅 ～母の日イベント開催～

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九州旅客鉄道株式会社

JR九州博多駅は、大塚製薬株式会社さまと共同で実施するコラボ企画として「母の日」イベントを開催します。






博多駅長が「博多駅ご利用のお客さま」を対象に、家族に感謝を伝えるキッカケとして、炭酸栄養ドリンク『オロナミンⅭ』を配布いたします。


あわせて、今回は、オリジナルメッセージカードとカーネーションをセット販売いたします。


この機会に、ご家族に感謝の気持ちを届けてみませんか。






１　開催日時　　

2026年5月10日（日）10時30分～12時30分


２　場所

博多駅中央改札口正面（特設ブース設置）


※開催当日、列車の運行状況により急遽中止となる場合もございます。


※オロナミンⅭは配布本数(1,000本)に達し次第終了いたします。


※オロナミンⅭはご家族に感謝を伝えたいお客さまが配布対象となります。


３　オロナミンⅭの配布者

ＪＲ九州博多駅長　　　　　　　加藤　邦忠（かとう　くにただ）


ＪＲ九州博多駅副駅長　　　　　刀根　明子（とね　あきこ）


４　オリジナルメッセージカードとカーネーションセット販売について

販売額：５００円（お支払い方法：現金のみ）


販　売：きっぷ風メッセージカード＋カーネーション1本を100セット


※セット販売数(100セット)に達し次第終了いたします。






５　今後の展開について

大塚製薬株式会社さまとＪＲ九州の両社にて、地域が盛り上がる企画を計画する予定です。