大塚製薬×ＪＲ九州博多駅 ～母の日イベント開催～
九州旅客鉄道株式会社
JR九州博多駅は、大塚製薬株式会社さまと共同で実施するコラボ企画として「母の日」イベントを開催します。
博多駅長が「博多駅ご利用のお客さま」を対象に、家族に感謝を伝えるキッカケとして、炭酸栄養ドリンク『オロナミンⅭ』を配布いたします。
あわせて、今回は、オリジナルメッセージカードとカーネーションをセット販売いたします。
この機会に、ご家族に感謝の気持ちを届けてみませんか。
１ 開催日時
2026年5月10日（日）10時30分～12時30分
２ 場所
博多駅中央改札口正面（特設ブース設置）
※開催当日、列車の運行状況により急遽中止となる場合もございます。
※オロナミンⅭは配布本数(1,000本)に達し次第終了いたします。
※オロナミンⅭはご家族に感謝を伝えたいお客さまが配布対象となります。
３ オロナミンⅭの配布者
ＪＲ九州博多駅長 加藤 邦忠（かとう くにただ）
ＪＲ九州博多駅副駅長 刀根 明子（とね あきこ）
４ オリジナルメッセージカードとカーネーションセット販売について
販売額：５００円（お支払い方法：現金のみ）
販 売：きっぷ風メッセージカード＋カーネーション1本を100セット
※セット販売数(100セット)に達し次第終了いたします。
５ 今後の展開について
大塚製薬株式会社さまとＪＲ九州の両社にて、地域が盛り上がる企画を計画する予定です。