大塚製薬×ＪＲ九州博多駅 ～母の日イベント開催～

九州旅客鉄道株式会社

JR九州博多駅は、大塚製薬株式会社さまと共同で実施するコラボ企画として「母の日」イベントを開催します。

博多駅長が「博多駅ご利用のお客さま」を対象に、家族に感謝を伝えるキッカケとして、炭酸栄養ドリンク『オロナミンⅭ』を配布いたします。

あわせて、今回は、オリジナルメッセージカードとカーネーションをセット販売いたします。

この機会に、ご家族に感謝の気持ちを届けてみませんか。

１ 開催日時

2026年5月10日（日）10時30分～12時30分

２ 場所

博多駅中央改札口正面（特設ブース設置）

※開催当日、列車の運行状況により急遽中止となる場合もございます。

※オロナミンⅭは配布本数(1,000本)に達し次第終了いたします。

※オロナミンⅭはご家族に感謝を伝えたいお客さまが配布対象となります。

３ オロナミンⅭの配布者

ＪＲ九州博多駅長 加藤 邦忠（かとう くにただ）

ＪＲ九州博多駅副駅長 刀根 明子（とね あきこ）

４ オリジナルメッセージカードとカーネーションセット販売について

販売額：５００円（お支払い方法：現金のみ）

販 売：きっぷ風メッセージカード＋カーネーション1本を100セット

※セット販売数(100セット)に達し次第終了いたします。

５ 今後の展開について

大塚製薬株式会社さまとＪＲ九州の両社にて、地域が盛り上がる企画を計画する予定です。