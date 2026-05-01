NPB試合速報を生成AIが音声実況解説！「キューステAIハイライト」 がサービス開始

ライブリッツ株式会社

ライブリッツ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：村澤清彰、以下ライブリッツ）は、最新のスポーツAI技術を活用し、試合データから見どころを自動抽出・音声解説付きのハイライト動画を生成する「キューステAIハイライト」の配信を開始しました。

同社が運営するプロ野球データ解析サイト「みんなのプロ野球情報ステーション『キューステ！』」（https://sports-station.jp/game/movie）にて、誰でも自由に視聴可能で、スポーツの新しい「見せ方・楽しみ方」を演出します。

■ 「キューステAIハイライト」の開発背景と特長

キューステAIハイライト専用Youtubeチャンネルより、ご視聴いただけます。

https://www.youtube.com/@9sta_ai_highlight

従来のプロ野球ハイライト映像は、編集に多くの時間とリソースを要するため、主に得点シーンの羅列に留まっていました。ライブリッツでは10年以上にわたりプロ球団を支援してきたデータ分析ノウハウと最新の生成AI技術を融合。試合の流れを左右した「真のポイント」をAIが特定し、過去30年分の膨大なデータに基づいた深みのある解説動画を即座に生成するスポーツDXソリューションを実現しました。

【3つのポイント】

■ 多彩なカスタマイズ機能

- 「勝利確率グラフ」との連動動画内にリアルタイムで変動する勝利確率グラフを表示。どのプレーが勝利を手繰り寄せたのかを視覚的に一目で理解でき、データによる納得感のある視聴体験を提供します。- プロ視点のAI解説・音声実況「得点圏での三振傾向」や「今季初となる特定の打撃結果」など、単なる実況を超えたデータ裏付けのある解説をAIが自動作成。プロの解説者と同等の視点を合成音声ナレーションで再現します。- パーソナライズされた視聴体験「推しチーム」や「特定選手」だけに絞ったハイライト生成が可能。ユーザーの好みに合わせ、解説アバターや動画の尺なども自由に調整いただけます。

ユーザーの好みに合わせ、以下の要素を自由に調整しオリジナル映像を生成できます。

■ キューステ！とは

- キャラクター・アバターの変更解説アバターを好みのキャラクターに変更可能- シーン抽出の最適化特定選手の全打席や、守備シーンのみなどシーンを指定可能- 尺の調整短時間でチェックしたい時の「ダイジェスト版」から、じっくり振り返る「ロング版」まで対応可能- 対象カテゴリの拡大今後はアマチュア野球や他競技（サッカー、バスケットボール等）へも展開予定

「キューステ！」は、セイバーメトリクス（OPS, FIP, WHIP等）を用いた詳細なランキングや、AIによるリアルタイム試合記事生成など、データからプロ野球を楽しむためのプラットフォームです。今回の「キューステAIハイライト」導入により、テキスト・グラフ・映像のすべてがデータでつながる新しい観戦体験を提供することが可能となりました。

■ ライブリッツが提供する主要サービス

ライブリッツは、福岡ソフトバンクホークスや読売巨人軍、日本サッカー協会などのプロスポーツチームに対し、データ分析・映像解析などを活用したスポーツAIソリューションを提供しています。

■ スポーツ振興への貢献と新たな市場価値の創出

- FastBall福岡ソフトバンクホークス等のプロ球団も導入するチーム強化・データ分析システム。- FastBizファンクラブ・EC・来場データを一元管理し、収益化を支えるファンマーケティング支援システム。- FastBall AIプロの知見を学習したAIエージェント。データ解析から改善策提案までを完全自動化。- - FastBall AI専用サイト：https://www.laiblitz.co.jp/ai/

ライブリッツは、最新の生成AI技術とプロの現場で培った膨大なスポーツデータ分析ノウハウを融合させることで、ファン一人ひとりに最適化された「新しいスポーツ体験」の提供を目指します 。高度な専門知識を学習したAIエージェントによる多角的な解説やパーソナライズされたハイライト生成を通じて、競技の奥深さを可視化し、ファンの熱狂をさらに加速させます。

今後は、このスポーツAIソリューションをアマチュア野球やサッカー、バスケットボールなど多競技へ展開するとともに、リソース不足に悩む地域クラブやメディアへも広く提供してまいります。テクノロジーの力でスポーツの「見せ方・楽しみ方」をアップデートし、日本スポーツ界全体の活性化と新たな市場価値の創出に寄与することを目指します。

■ 会社概要

社名 ライブリッツ株式会社

所在地 本社：東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 9階

大崎AVオフィス：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー3階

代表者 代表取締役 村澤 清彰

事業内容 スポーツ、地域創生およびエンターテインメントにおけるデジタルイノベーションの実現

会社HP https://www.laiblitz.co.jp/