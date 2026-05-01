『70年代風ロボットアニメ ゲッP-X』新機能公開、店舗特典正式デザイン公開

株式会社Bliss Brain

オリジナル版ムービーを再生する機能

株式会社Bliss Brain（本社：東京）は、2026年7月16日に発売する『70年代風ロボットアニメ ゲッP-X』新機能の追加が決定しましたのでご案内します。

また、パッケージ版（Nintendo Switch、PS5版）の店舗特典の正式デザインが決定したのでご案内いたします。

オリジナル版ムービーを再生する機能

『70年代風ロボットアニメ ゲッP-X』では、オリジナルのプレイステーション版に収録されていたアニメーションをそのまま使用するのではなく、アニメ会社から納品されたベータカムテープからデジタイズしたHDリマスター版を収録しています。

タイトル発表後、オリジナル版のアニメも見たいというご要望をいただいたことから、オリジナル版のムービーと切り替える機能の搭載が決定いたしました。

こちらはDLCなどではなく、製品版から収録いたします。

手書き原画8000枚のアニメーションをCD-ROM4枚に収めた当時の雰囲気をぜひ味わってください。

また、オリジナル版の一部ムービーは、ベータカムのアニメーションから開発スタッフが加工した部分もあり、ベータカムのアニメーションに忠実なリマスター版と一部異なるところがございます。開発スタッフがこだわった部分も探してみてください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HPFFPo5er4Q ]

元のゲームに加えられた開発スタッフのこだわりにも注目

店舗特典正式デザイン決定

パッケージ版店舗特典の正式デザインが決定いたしましたので、お披露目いたします。

描きおろしイラストを使用したものや興味深い企画のもの等、様々な特典をご用意いただきました。

数量には限りがあるものがございます。お店に特典の状況をご確認の上、ぜひこの連休を機会にご予約をお願いします。

店舗特典一覧

※特典の配布状況につきましては、各法人・お店へお問い合わせください。

※画像はイメージです。仕様は変更となる場合がございますのでご了承ください。

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アイテム：オリジナル描き下ろし下敷き

Amazon.co.jp オリジナル描き下ろし下敷きご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/s?_encoding=UTF8&hidden-keywords=B0GQ3Q8TLW%7CB0GQ3DBHJ5%7CB0GQ32RPNV%7CB0GQ396KLP

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アイテム：

【Amazon.co.jp限定】グッズセット

・オリジナル描き下ろし下敷き

・オリジナル描き下ろしTシャツ

・オリジナルレトロ風Box

Amazon.co.jp 【Amazon.co.jp限定】グッズセット（オリジナル描き下ろし下敷き・オリジナル描き下ろしTシャツ・オリジナルレトロ風Box）ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/s?_encoding=UTF8&hidden-keywords=B0GS5ZVX55%7CB0GS5RLMBD%7CB0GS5ZJQGV%7CB0GS5T8FBF

あみあみ

アイテム：アクリルジオラマ

あみあみ アクリルジオラマご購入はこちら :https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=70%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E9%A2%A8%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1+%E3%82%B2%E3%83%83P-X&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60

お宝創庫グループ

アイテム名：缶バッジ

お宝創庫グループ 缶バッジご購入はこちら :https://www.ec.otakarasouko.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000762806&search=70%C7%AF%C2%E5%C9%F7%A5%ED%A5%DC%A5%C3%A5%C8%A5%A2%A5%CB%A5%E1+%A5%B2%A5%C3P-X&sort=

ゲームショップ1983

アイテム名：B4サイズポスターPOP 2枚セット

ゲームショップ1983 B4サイズポスターPOP２枚セットご購入はこちら :https://shop.1983.jp/shop/shop.cgi?order=&class=all&keyword=%96k%8AC%93%B9&FF=0&price_sort=&pic_only=1

ゲオ

アイテム名：オリジナルステッカー

ゲオ オリジナルステッカーご購入はこちら :https://ec.geo-online.co.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=70%94N%91%E3%95%97%83%8D%83%7B%83b%83g%83A%83j%83%81+%83Q%83bP-X

ソフマップ

アイテム名：描き下ろしB2タペストリー

特記事項： 限定版のみ

ソフマップ 描き下ろしB2タペストリーご購入はこちら :https://www.sofmap.com/search_result.aspx?gid=&keyword=%93%C1%93T%91%CE%8F%DB+70%94N%91%E3%95%97%83%8D%83%7B%83b%83g%83A%83j%83%81+%83Q%83bP-X+%83X%83y%83V%83%83%83%8B%83p%83b%83N

Neowing

アイテム名：ポストカード

ビックカメラ・ソフマップ・コジマ

Neowing ポストカードご購入はこちら :https://www.neowing.co.jp/searchuni?term.media_format=&q=70%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E9%A2%A8%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1+%E3%82%B2%E3%83%83P-X

アイテム名：オリジナルA4クリアファイル

メロンブックス

ビックカメラ・ソフマップ・コジマ -オリジナルA4クリアファイルご購入はこちら（ビックカメラ） :https://www.biccamera.com/bc/category/?q=70%94N%91%E3%95%97%83%8D%83%7B%83b%83g%83A%83j%83%81%83Q%83bp-x&sg=70%94N%91%E3%95%97ご購入はこちら（ソフマップ） :https://www.sofmap.com/search_result.aspx?gid=&keyword=70%94N%91%E3%95%97%83%8D%83%7B%83b%83g%83A%83j%83%81+%83Q%83bP-Xご購入はこちら（コジマ） :https://www.kojima.net/ec/prod_list.html?keyword=70%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E9%A2%A8%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%20%E3%82%B2%E3%83%83P-X

アイテム名：アクリルキーホルダー

ヤマダデンキ

メロンブックス アクリルキーホルダーご購入はこちら :https://www.melonbooks.co.jp/search/search.php?mode=search&search_disp=&category_id=0&text_type=&name=70%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E9%A2%A8%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1+%E3%82%B2%E3%83%83P-X

アイテム名：オリジナルダイカットステッカー

ヨドバシカメラ

ヤマダデンキ オリジナルダイカットステッカーご購入はこちら :https://www.yamada-denkiweb.com/search/70%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E9%A2%A8%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%20%E3%82%B2%E3%83%83P-X/?category=all&searchbox=1

アイテム名：オリジナルダイカットステッカー

よろずやショップびっく宝島

ヨドバシカメラ オリジナルダイカットステッカーご購入はこちら :https://www.yodobashi.com/?word=70%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E9%A2%A8%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1+%E3%82%B2%E3%83%83P-X

アイテム名：ホログラムダイカットシール３種セット

WonderGOO

よろずやショップびっく宝島 ホログラムダイカットシール３種セットご購入はこちら :https://beak-takarajima.celosia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000006973&search=70%C7%AF%C2%E5%C9%F7%A5%ED%A5%DC%A5%C3%A5%C8%A5%A2%A5%CB%A5%E1+%A5%B2%A5%C3P-X&sort=

アイテム名：ポストカード2種セット（描き下ろしイラスト＋限定版パッケージ）

WonderGOO

WonderGOO ポストカード2種セット（描き下ろしイラスト＋限定版パッケージ）ご購入はこちら :https://www.wonder.co.jp/benefit/game/detail/?id=29995

アイテム名：WonderGOO オリジナル限定セット

・ポストカード2種セット（描き下ろしイラスト＋限定版パッケージ）

・B2タペストリーA（描き下ろしイラスト）

・B2タペストリーB（限定版パッケージイラスト使用）

・アクリルスタンド4種セット

・パイロット缶バッジ6種セット

・パイロットブロマイド6種セット

WonderGOO オリジナル限定セット（・ポストカード2種セット（描き下ろしイラスト＋限定版パッケージ）・B2タペストリーA（描き下ろしイラスト）・B2タペストリーB（限定版パッケージイラスト使用）・アクリルスタンド4種セット・パイロット缶バッジ6種セット・パイロットブロマイド6種セット）ご購入はこちら :https://www.wonder.co.jp/benefit/game/detail/?id=29995

1990年代日本限定カルトクラシック、再臨。

『70年代風ロボットアニメ ゲッP-X』は1999年にPlayStation向けとして発売され、その圧倒的なアニメーション量と振り切れたロボットアニメ愛で“伝説の怪作”と語り継がれてきたシューティングゲームです。

約8,000枚の手描き原画、

CD-ROM4枚組という異例のスケール。

当時の常識を超えた制作規模は、「なぜここまでやったのか」と語られるほどでした。

ロボットアニメ黄金期への愛。

過剰なまでのパロディ精神。

そして一切の妥協なき熱量。

それらすべてを、現代の技術で蘇らせました。

そして今だからこそ、正しく評価されるべき作品。

『70年代風ロボットアニメ ゲッP-X』

2026年7月16日、再起動。

■限定版について

限定版には、ファン垂涎の以下2点を封入。

・復刻ドラマCD（PlayStation版発売時に配布された音源を復刻収録）

・制作資料を収録したアートブック

専用ボックス仕様で、コレクション性も抜群です。

■商品概要

タイトル：70年代風ロボットアニメ ゲッP-X

発売日：2026年7月16日

対応機種：PS4／PS5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Microsoft Store／STEAM

価格：

パッケージ版（PS5／Switch）

通常版：4,400円（税込）

限定版：8,580円（税込）

ダウンロード版：各機種対応

対応言語：日・英・仏・独・伊・西・韓・中（繁体字・簡体字）

※各言語はUI・字幕に対応

発売元：株式会社Bliss Brain

公式サイト：blissbrain.co.jp/geppy-x

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