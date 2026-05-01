アニメ『転生したらスライムだった件』第4期、放送記念！　描き下ろしイラストによるグッズを全国のゲオ100店舗で先行販売！

株式会社viviON

株式会社viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作）は、アニメ『転生したらスライムだった件』の描き下ろしイラストを用いたグッズを企画・製作し、2026年5月15日(金)より全国のゲオ対象100店舗において先行販売いたします。対象店舗では 5月15日(金)から6月5日(金)までの期間中、「『転生したらスライムだった件』第4期放送記念フェア」の特設コーナーを展開。フェア対象グッズ購入者への特典プレゼントも実施します。



フェア情報：https://vivionblue.com/pages/tensura_wabunny

■グッズラインナップ

今回の企画のために描き下ろされた和風バニー衣装のリムル、ミリム、シュナ、シオン！ その魅力をたっぷり楽しめる多彩なグッズが登場します。





アニメ『転生したらスライムだった件』 和風バニーver. 描き下ろしアクリルスタンド 4種 各1,760円(税込)









アニメ『転生したらスライムだった件』 和風バニーver. 描き下ろしオーロラアクリルキーホルダー 4種 各990円(税込)







アニメ『転生したらスライムだった件』 和風バニーver. 描き下ろしB2タペストリー 3,850円(税込)







アニメ『転生したらスライムだった件』 和風バニーver. 描き下ろしトレーディング缶バッジ 550円(税込)／8個入BOX 4,400円(税込)









アニメ『転生したらスライムだった件』 和風バニーver. 描き下ろしトレーディングダイカットステッカー 660円(税込)／5個入BOX 3,300円(税込)





アニメ『転生したらスライムだった件』 和風バニーver. 描き下ろしアクリルジオラマ 4,070円(税込み)









アニメ『転生したらスライムだった件』 和風バニーver. 描き下ろしクリアファイル2枚セット 990円(税込)





アニメ『転生したらスライムだった件』 和風バニーver. 描き下ろし等身大タペストリー 4種 各8,800円(税込)





アニメ『転生したらスライムだった件』 和風バニーver. 描き下ろしマウスパッド 4種 各2,200円(税込)







■特典情報

フェアの期間中、アニメ『転生したらスライムだった件』第4期放送記念フェアの商品を2,200円（税込）分お買い上げごとに特典イラストカードをランダムで1枚プレゼントします。

※本イベントで発売される新規グッズ金額のみが対象です。

※特典イラストカードは全5種です。

■実施概要



『転生したらスライムだった件』第4期放送記念フェア

フェア開催期間：2026年5月15日(金) ～ 6月5日(金)

販売場所：

・全国のゲオ（GEO）対象の下記100店舗店頭特設コーナーにて販売

GEO稚内店、GEO旭川永山3条店、GEO札幌環状通東店、GEO北見南大通店、GEO帯広ドリームタウン店、GEO三沢店、GEO青森柳川店、GEO盛岡月が丘店、GEO北上常盤台店、GEO仙台中野店、GEO大河原店、GEO大館店、GEO山形高堂店、GEO東根中央店、GEO郡山城清水店、GEO牛久中央店、GEO並木店、GEO佐野高萩店、GEO笠懸店、GEO連取店、GEO内ヶ島店、GEOフレスポ八潮店、GEO東越谷店、GEO東松山店、GEO富里店、GEO市原店、GEO綾瀬店、GEO西台店、GEO北新宿店、GEO池上店、GEO東大泉店、GEO湘南台店、GEO上越高田店、GEO富山布瀬店、GEO天正寺店、GEO金沢久安店、GEO小松有明町店、GEO福井二の宮店、GEO福井つくし野店、GEO石和店、GEO塩尻店、GEO岐阜羽島店、GEO袋井店、GEO掛川大池店、GEO浜松初生店、GEO豊田広路店、GEO春日井インター店、GEO豊橋藤沢店、GEO久居インター店、GEO朝日町店、GEO草津店、GEO大津瀬田店、GEO山科東野店、GEO大阪日本橋店、GEO八尾店、GEO天六店、GEO伊川谷店、GEO新開地店、GEO奈良四条大路店、GEO橿原店、GEO和歌山国体道路店、GEO倉吉店、GEO米子西福原店、GEO出雲店、GEO松江菅田店、GEO総社店、GEO福山みどりまち店、GEO東尾道店、GEO防府店、GEO宇部小松原店、GEO藍住店、GEO徳島南昭和店、GEO丸亀南店、GEO高松レインボーロード店、GEO観音寺店、GEO今治鳥生店、GEO高知南国店、GEO高知土佐道路店、GEO北九州葛原店、GEO北九州中津口店、GEOアーバンモール新宮中央店、GEO和多田店、GEO鹿島店、GEO諫早店、GEO大村店、GEO佐世保相浦店、GEO熊本光の森店、GEOサンロードシティ熊本店、GEO中津店、GEOアミュプラザおおいた店、GEO日出店、GEO日向店、GEO延岡店、GEO宮崎フェニックスガーデン店、GEO出水店、GEO鹿児島新栄店、GEO鹿屋店、GEO那覇新都心店、GEO西原店、GEO津嘉山店





※ゲオ店頭でのフェア終了後、オンラインストア「viviON BLUE」での事後通販を予定しております。事後通販の際には、今回のフェアと同条件で特典を付与する予定です。事後通販の詳細は、viviON BLUE公式X https://x.com/vivionblue からアナウンスしてまいりますのでご注目ください。

■株式会社viviONについて

ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。

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https://vivion.jp/recruit/

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