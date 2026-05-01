アニメイト通販「くじメイト」からTVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』のオンラインくじが登場！ タコのぬいぐるみをぎゅっと抱きしめた可愛い描き下ろしイラストを使用した商品にもご注目♪
アニメイト通販の「くじメイト」に、TVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』のオンラインくじが登場です！
商品デザインには、今回の「くじメイト」のために描き下ろしたイラストも登場！
タコのぬいぐるみをぎゅっと抱きしめた2人の新規描き下ろしイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【TVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347686/images/bodyimage1】
【商品ラインナップ】
《A賞》 B2タペストリー（全1種）/2%
《B賞》 アクリルスタンド（全2種からランダム）/8%
《C賞》 マイクロファイバータオル（全4種からランダム）/12%
《D賞》 ミニアクリルスタンド（全6種からランダム）/30%
《E賞》 ハート缶バッジ（全12種からランダム）/48%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347686/images/bodyimage2】
＼TVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【特製ミニカード(全3種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347686/images/bodyimage3】
【各商品詳細】
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《A賞》 B2タペストリー (全1種)
描き下ろしイラストと描き起こしミニキャライラストを使用した“B2タペストリー”です。
可愛いイラストを大迫力で楽しめます♪
・素材：ポリエステルスエード
・サイズ：約W515mm?H728mm以内
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《B賞》 アクリルスタンド （全2種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“アクリルスタンド”です。
お部屋に飾れば抜群の存在感間違いなし！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W66mm?H150mm以内/台座 約W46mm×H46mm 以内
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《C賞》 マイクロファイバータオル（全4種からランダム）
描き下ろしイラストと描き起こしミニキャライラスト、場面写真を使用した“マイクロファイバータオル”です。
タオルとして使用することはもちろん、飾って楽しむのもおすすめです！
・素材：ポリエステル100%
・サイズ：約W200mm×H200mm以内
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《D賞》 ミニアクリルスタンド（全6種からランダム）
描き下ろしイラストと描き起こしミニキャライラスト、場面写真を使用した“ミニアクリルスタンド”です。
どれも可愛くて、思わず全部集めたくなっちゃいます！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W60mm?H70mm以内/台座 約W50mm×H35mm 以内
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《E賞》 ハート缶バッジ（全12種からランダム）
描き下ろしイラストと描き起こしミニキャライラスト、場面写真を使用した“ハート缶バッジ”です。
どの缶バッジも作品の魅力をぎゅっと詰め込んだデザインとなっております♪
・素材：紙、PP、金属
・サイズ：約W56mm?H52mm
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【TVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』くじメイト実施概要】
商品デザインには、今回の「くじメイト」のために描き下ろしたイラストも登場！
タコのぬいぐるみをぎゅっと抱きしめた2人の新規描き下ろしイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【TVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347686/images/bodyimage1】
【商品ラインナップ】
《A賞》 B2タペストリー（全1種）/2%
《B賞》 アクリルスタンド（全2種からランダム）/8%
《C賞》 マイクロファイバータオル（全4種からランダム）/12%
《D賞》 ミニアクリルスタンド（全6種からランダム）/30%
《E賞》 ハート缶バッジ（全12種からランダム）/48%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347686/images/bodyimage2】
＼TVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【特製ミニカード(全3種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347686/images/bodyimage3】
【各商品詳細】
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《A賞》 B2タペストリー (全1種)
描き下ろしイラストと描き起こしミニキャライラストを使用した“B2タペストリー”です。
可愛いイラストを大迫力で楽しめます♪
・素材：ポリエステルスエード
・サイズ：約W515mm?H728mm以内
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《B賞》 アクリルスタンド （全2種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“アクリルスタンド”です。
お部屋に飾れば抜群の存在感間違いなし！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W66mm?H150mm以内/台座 約W46mm×H46mm 以内
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《C賞》 マイクロファイバータオル（全4種からランダム）
描き下ろしイラストと描き起こしミニキャライラスト、場面写真を使用した“マイクロファイバータオル”です。
タオルとして使用することはもちろん、飾って楽しむのもおすすめです！
・素材：ポリエステル100%
・サイズ：約W200mm×H200mm以内
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《D賞》 ミニアクリルスタンド（全6種からランダム）
描き下ろしイラストと描き起こしミニキャライラスト、場面写真を使用した“ミニアクリルスタンド”です。
どれも可愛くて、思わず全部集めたくなっちゃいます！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W60mm?H70mm以内/台座 約W50mm×H35mm 以内
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《E賞》 ハート缶バッジ（全12種からランダム）
描き下ろしイラストと描き起こしミニキャライラスト、場面写真を使用した“ハート缶バッジ”です。
どの缶バッジも作品の魅力をぎゅっと詰め込んだデザインとなっております♪
・素材：紙、PP、金属
・サイズ：約W56mm?H52mm
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【TVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』くじメイト実施概要】