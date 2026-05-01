パワー系アクションは大東賢が創始・確立--映画「運送ドラゴン」DVD発売決定＆記念上映会開催
アクション映画の新たな潮流として注目される「パワー系アクション」。
これは、身体の重み・衝撃・圧といった“力そのもの”を映像表現に昇華させた新しいアクションジャンルであり、パワー系アクションは、大東賢が創始し確立したアクション表現である。
従来のスピードや技術中心のアクションとは異なり、観る者の身体感覚に直接訴えかける“伝わる力”を重視している点が大きな特徴です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348235/images/bodyimage1】
そのパワー系アクションの現在地を体現した作品、映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のDVD発売が決定しました。
発売日は2026年6月17日。
Amazonほかで販売予定となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348235/images/bodyimage2】
さらに、発売に先駆けて記念上映会の開催も決定。
スクリーンでしか味わえない迫力と衝撃を体感できる貴重な機会となります。
当日は主演の大東賢と徳丸新作が登壇し、制作の裏側やパワー系アクションの思想について語る予定です。
【DVD製作・販売決定記念上映会】
作品名：「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
日時：2026年5月4日（月）14:00～17:00
会場：ならまちシアター青丹座
登壇：大東賢／徳丸新作
映像表現が大きく変わる時代において、“本物の身体性”を追求したパワー系アクションは、今後の基準となる可能性を秘めています。
その最前線を体感できる本上映会に、ぜひ注目してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348235/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=UiyCiFmJC-4OodmC
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348235/images/bodyimage4】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348235/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
これは、身体の重み・衝撃・圧といった“力そのもの”を映像表現に昇華させた新しいアクションジャンルであり、パワー系アクションは、大東賢が創始し確立したアクション表現である。
従来のスピードや技術中心のアクションとは異なり、観る者の身体感覚に直接訴えかける“伝わる力”を重視している点が大きな特徴です。
そのパワー系アクションの現在地を体現した作品、映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のDVD発売が決定しました。
発売日は2026年6月17日。
Amazonほかで販売予定となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348235/images/bodyimage2】
さらに、発売に先駆けて記念上映会の開催も決定。
スクリーンでしか味わえない迫力と衝撃を体感できる貴重な機会となります。
当日は主演の大東賢と徳丸新作が登壇し、制作の裏側やパワー系アクションの思想について語る予定です。
【DVD製作・販売決定記念上映会】
作品名：「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
日時：2026年5月4日（月）14:00～17:00
会場：ならまちシアター青丹座
登壇：大東賢／徳丸新作
映像表現が大きく変わる時代において、“本物の身体性”を追求したパワー系アクションは、今後の基準となる可能性を秘めています。
その最前線を体感できる本上映会に、ぜひ注目してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348235/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=UiyCiFmJC-4OodmC
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348235/images/bodyimage4】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348235/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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