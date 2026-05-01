自動運転車市場2035年に5兆4394億6000万米ドル到達予測 次世代モビリティ革命を牽引するCAGR34.84％成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
自動運転車市場は、2025年から2035年にかけて劇的な成長を遂げ、2737億5000万米ドルから5兆4394億6000万米ドルに達すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は34.84％となり、市場の成長は急速で持続的な進展を示しています。自動運転車（AV）は、人工知能（AI）、センサー、レーダー、ライダー、GPSなどの先端技術を活用し、完全な自律走行を実現する車両であり、その普及は次世代交通システムの中心となると期待されています。
市場を牽引する技術革新
自動運転車市場の急成長は、先進運転支援システム（ADAS）の進化によって支えられています。ADASは、車両の安全性と運転者の利便性を向上させる技術であり、完全自動運転車の基盤技術となっています。この技術の採用増加は、自動運転機能を消費者に提供するための重要なステップであり、車両メーカーが自社モデルに高度な運転支援機能を組み込む動きを加速させています。さらに、世界各国で進行中のスマートシティ計画は、自動運転車の導入をサポートするデジタルインフラを整備し、市場成長を後押ししています。
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市場の成長ドライバーと課題
自動運転車市場を牽引する最も重要な要因の一つは、交通事故の減少に対する期待です。人為的ミスによる事故が多くを占めており、自動運転技術の普及により、事故を大幅に減少させることができると考えられています。また、自動運転車は道路の安全性を高め、運転者の疲労や注意散漫などの要因を排除することで、全体的な交通安全を向上させることができます。しかし、これに対する最大の課題は、サイバーセキュリティの脆弱性です。自動運転車はサイバーフィジカルシステムであり、高度に接続されたシステムを使用しているため、サイバー攻撃に対する懸念が高まっています。このリスクに対処するため、強固なセキュリティ対策と技術的な進歩が求められています。
主要企業のリスト：
● BMW AG
● Audi AG
● Ford Motor Company
● Daimler AG
● Google LLC
● General Motors Company
● Nissan Motor Company
● Honda Motor Co., Ltd.
● Toyota Motor Corporation
● Tesla
● Volvo Car Corporation
● Uber Technologies, Inc.
● Volkswagen AG
市場セグメンテーションの詳細
自動運転車市場は、車両タイプ、技術レベル、用途に基づいてセグメント化されています。車両タイプ別では、乗用車が市場の最大のシェアを占めています。乗用車は、個人用の自動運転車として最も広く受け入れられており、消費者の移動ニーズを直接的に満たすため、引き続き市場をリードします。技術レベル別では、レベル1の自動運転が現在の市場で最も普及しており、アダプティブ・クルーズ・コントロールや車線維持支援などの基本的な自動運転機能が搭載されています。さらに、輸送セグメントは最も大きな市場シェアを占めており、商業用や産業用の自動運転車の需要が急速に増加しています。
自動運転車の社会的インパクト
自動運転車は、単なる技術革新にとどまらず、社会全体に多大な影響を及ぼします。特に、交通渋滞の緩和や環境負荷の軽減に寄与する可能性が高いです。自動運転車は、最適化されたルート選択と効率的な走行により、交通の流れをスムーズにし、排出ガスを削減する効果が期待されています。さらに、シェアリングエコノミーの進展に伴い、自動運転車を利用したモビリティサービスの普及が進み、都市部での移動手段の選択肢が広がります。
市場を牽引する技術革新
自動運転車市場の急成長は、先進運転支援システム（ADAS）の進化によって支えられています。ADASは、車両の安全性と運転者の利便性を向上させる技術であり、完全自動運転車の基盤技術となっています。この技術の採用増加は、自動運転機能を消費者に提供するための重要なステップであり、車両メーカーが自社モデルに高度な運転支援機能を組み込む動きを加速させています。さらに、世界各国で進行中のスマートシティ計画は、自動運転車の導入をサポートするデジタルインフラを整備し、市場成長を後押ししています。
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市場の成長ドライバーと課題
自動運転車市場を牽引する最も重要な要因の一つは、交通事故の減少に対する期待です。人為的ミスによる事故が多くを占めており、自動運転技術の普及により、事故を大幅に減少させることができると考えられています。また、自動運転車は道路の安全性を高め、運転者の疲労や注意散漫などの要因を排除することで、全体的な交通安全を向上させることができます。しかし、これに対する最大の課題は、サイバーセキュリティの脆弱性です。自動運転車はサイバーフィジカルシステムであり、高度に接続されたシステムを使用しているため、サイバー攻撃に対する懸念が高まっています。このリスクに対処するため、強固なセキュリティ対策と技術的な進歩が求められています。
主要企業のリスト：
● BMW AG
● Audi AG
● Ford Motor Company
● Daimler AG
● Google LLC
● General Motors Company
● Nissan Motor Company
● Honda Motor Co., Ltd.
● Toyota Motor Corporation
● Tesla
● Volvo Car Corporation
● Uber Technologies, Inc.
● Volkswagen AG
市場セグメンテーションの詳細
自動運転車市場は、車両タイプ、技術レベル、用途に基づいてセグメント化されています。車両タイプ別では、乗用車が市場の最大のシェアを占めています。乗用車は、個人用の自動運転車として最も広く受け入れられており、消費者の移動ニーズを直接的に満たすため、引き続き市場をリードします。技術レベル別では、レベル1の自動運転が現在の市場で最も普及しており、アダプティブ・クルーズ・コントロールや車線維持支援などの基本的な自動運転機能が搭載されています。さらに、輸送セグメントは最も大きな市場シェアを占めており、商業用や産業用の自動運転車の需要が急速に増加しています。
自動運転車の社会的インパクト
自動運転車は、単なる技術革新にとどまらず、社会全体に多大な影響を及ぼします。特に、交通渋滞の緩和や環境負荷の軽減に寄与する可能性が高いです。自動運転車は、最適化されたルート選択と効率的な走行により、交通の流れをスムーズにし、排出ガスを削減する効果が期待されています。さらに、シェアリングエコノミーの進展に伴い、自動運転車を利用したモビリティサービスの普及が進み、都市部での移動手段の選択肢が広がります。