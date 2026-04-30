202604AI

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202604AI

フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「AI」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

 

アンケート内容

仕事や日常でAIを使いますか？
（「AI」とは、いわゆる ChatGPT・Gemini・Copilotなど のような、文章・画像・音声などを理解して作り出すタイプのAIのことを指します）

AIに年間いくら課金していますか？（個人利用のみ回答してください）

 

47都道府県のAIの年間課金費用ランキング

第1位　長野県　25,786円

第2位　熊本県　25,308円

第3位　奈良県　22,620円

第4位　岐阜県　19,917円

第5位　秋田県　19,591円

第6位　神奈川県　19,056円

第7位　静岡県　17,870円

第8位　新潟県　17,833円

第9位　鳥取県　16,550円

第10位　福井県　15,650円

第11位　東京都　15,638円

第12位　福岡県　15,031円

第13位　福島県　14,786円

第14位　大阪府　14,568円

第15位　山梨県　14,281円

第16位　島根県　13,850円

第17位　愛知県　13,833円

第18位　京都府　13,688円

第19位　北海道　13,140円

第20位　岩手県　13,083円

第21位　三重県　12,441円

第22位　長崎県　12,208円

第23位　沖縄県　12,091円

第24位　兵庫県　12,040円

第25位　千葉県　12,000円

第26位　愛媛県　11,700円

第27位　栃木県　11,600円

第28位　群馬県　11,550円

第29位　茨城県　11,536円

第30位　宮崎県　11,395円

第31位　香川県　11,125円

第32位　青森県　10,778円

第33位　鹿児島県　9,938円

第34位　佐賀県　9,571円

第35位　岡山県　8,737円

第36位　宮城県　8,688円

第37位　石川県　8,591円

第38位　高知県　7,923円

第39位　埼玉県　7,607円

第40位　広島県　7,286円

第41位　大分県　7,083円

第42位　徳島県　6,969円

第43位　滋賀県　6,563円

第44位　山形県　6,188円

第45位　山口県　5,000円

第46位　和歌山県　4,906円

第47位　富山県　3,091円

 

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは、長野県が第１位となりました。
全国平均は12,568円で、第20位・岩手県と第21位・三重県との間の数値です。また、課金している方で多く挙げられた回答は1,000円以上5,000円未満という結果となりました。

 

47都道府県　AIの年間課金費用割合

1,000円未満：6％

1,000円以上5,000円未満：10％

5,000円以上1万円未満：9％

1万円以上5万円未満：7％

5万円以上：2％

課金していない：65％

わからない/答えたくない：1％

 

本アンケート調査で「AIを使う」と回答いただいた割合は以下となりました。

 

47都道府県　AIの利用割合

使う：52％

使わない：45％

わからない/答えたくない：3％

 

AIの利用割合としては、半数以上の方が利用している結果となりました。

 

47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。

友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

 

アンケート記事の全文はこちら▼

https://47life.fukoku-life.co.jp/feature/12618/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prwire&utm_campaign=47life

 

47Life（よんなならいふ）について

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47は「47都道府県」を、Lifeは皆さまの「生活」を表します。

就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

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皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。

 

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