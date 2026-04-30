【全国調査】【AI】AIを多く利用している都道府県はどこ？かける金額は？ 47都道府県別の調査結果を発表！
202604AI
フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。
この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「AI」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。
アンケート内容
仕事や日常でAIを使いますか？
（「AI」とは、いわゆる ChatGPT・Gemini・Copilotなど のような、文章・画像・音声などを理解して作り出すタイプのAIのことを指します）
AIに年間いくら課金していますか？（個人利用のみ回答してください）
47都道府県のAIの年間課金費用ランキング
第1位 長野県 25,786円
第2位 熊本県 25,308円
第3位 奈良県 22,620円
第4位 岐阜県 19,917円
第5位 秋田県 19,591円
第6位 神奈川県 19,056円
第7位 静岡県 17,870円
第8位 新潟県 17,833円
第9位 鳥取県 16,550円
第10位 福井県 15,650円
第11位 東京都 15,638円
第12位 福岡県 15,031円
第13位 福島県 14,786円
第14位 大阪府 14,568円
第15位 山梨県 14,281円
第16位 島根県 13,850円
第17位 愛知県 13,833円
第18位 京都府 13,688円
第19位 北海道 13,140円
第20位 岩手県 13,083円
第21位 三重県 12,441円
第22位 長崎県 12,208円
第23位 沖縄県 12,091円
第24位 兵庫県 12,040円
第25位 千葉県 12,000円
第26位 愛媛県 11,700円
第27位 栃木県 11,600円
第28位 群馬県 11,550円
第29位 茨城県 11,536円
第30位 宮崎県 11,395円
第31位 香川県 11,125円
第32位 青森県 10,778円
第33位 鹿児島県 9,938円
第34位 佐賀県 9,571円
第35位 岡山県 8,737円
第36位 宮城県 8,688円
第37位 石川県 8,591円
第38位 高知県 7,923円
第39位 埼玉県 7,607円
第40位 広島県 7,286円
第41位 大分県 7,083円
第42位 徳島県 6,969円
第43位 滋賀県 6,563円
第44位 山形県 6,188円
第45位 山口県 5,000円
第46位 和歌山県 4,906円
第47位 富山県 3,091円
47Life編集部からコメント
今回のアンケートでは、長野県が第１位となりました。
全国平均は12,568円で、第20位・岩手県と第21位・三重県との間の数値です。また、課金している方で多く挙げられた回答は1,000円以上5,000円未満という結果となりました。
【47都道府県 AIの年間課金費用割合】
1,000円未満：6％
1,000円以上5,000円未満：10％
5,000円以上1万円未満：9％
1万円以上5万円未満：7％
5万円以上：2％
課金していない：65％
わからない/答えたくない：1％
本アンケート調査で「AIを使う」と回答いただいた割合は以下となりました。
【47都道府県 AIの利用割合】
使う：52％
使わない：45％
わからない/答えたくない：3％
AIの利用割合としては、半数以上の方が利用している結果となりました。
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皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。
▼アンケート記事の全文はこちら▼
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