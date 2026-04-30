

202604AI



フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「AI」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

アンケート内容

仕事や日常でAIを使いますか？

（「AI」とは、いわゆる ChatGPT・Gemini・Copilotなど のような、文章・画像・音声などを理解して作り出すタイプのAIのことを指します）

AIに年間いくら課金していますか？（個人利用のみ回答してください）

47都道府県のAIの年間課金費用ランキング

第1位 長野県 25,786円

第2位 熊本県 25,308円

第3位 奈良県 22,620円

第4位 岐阜県 19,917円

第5位 秋田県 19,591円

第6位 神奈川県 19,056円

第7位 静岡県 17,870円

第8位 新潟県 17,833円

第9位 鳥取県 16,550円

第10位 福井県 15,650円

第11位 東京都 15,638円

第12位 福岡県 15,031円

第13位 福島県 14,786円

第14位 大阪府 14,568円

第15位 山梨県 14,281円

第16位 島根県 13,850円

第17位 愛知県 13,833円

第18位 京都府 13,688円

第19位 北海道 13,140円

第20位 岩手県 13,083円

第21位 三重県 12,441円

第22位 長崎県 12,208円

第23位 沖縄県 12,091円

第24位 兵庫県 12,040円

第25位 千葉県 12,000円

第26位 愛媛県 11,700円

第27位 栃木県 11,600円

第28位 群馬県 11,550円

第29位 茨城県 11,536円

第30位 宮崎県 11,395円

第31位 香川県 11,125円

第32位 青森県 10,778円

第33位 鹿児島県 9,938円

第34位 佐賀県 9,571円

第35位 岡山県 8,737円

第36位 宮城県 8,688円

第37位 石川県 8,591円

第38位 高知県 7,923円

第39位 埼玉県 7,607円

第40位 広島県 7,286円

第41位 大分県 7,083円

第42位 徳島県 6,969円

第43位 滋賀県 6,563円

第44位 山形県 6,188円

第45位 山口県 5,000円

第46位 和歌山県 4,906円

第47位 富山県 3,091円

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは、長野県が第１位となりました。

全国平均は12,568円で、第20位・岩手県と第21位・三重県との間の数値です。また、課金している方で多く挙げられた回答は1,000円以上5,000円未満という結果となりました。

【47都道府県 AIの年間課金費用割合】

1,000円未満：6％

1,000円以上5,000円未満：10％

5,000円以上1万円未満：9％

1万円以上5万円未満：7％

5万円以上：2％

課金していない：65％

わからない/答えたくない：1％

本アンケート調査で「AIを使う」と回答いただいた割合は以下となりました。

【47都道府県 AIの利用割合】

使う：52％

使わない：45％

わからない/答えたくない：3％

AIの利用割合としては、半数以上の方が利用している結果となりました。

47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。

友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

▼アンケート記事の全文はこちら▼

https://47life.fukoku-life.co.jp/feature/12618/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prwire&utm_campaign=47life

47Life（よんなならいふ）について

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47Lifeは、皆さまの生活に寄り添ったお金の情報をフコク生命がお届けするメディアです。

47は「47都道府県」を、Lifeは皆さまの「生活」を表します。

就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

たとえば引っ越しや出産など人生の転機で湧く疑問の解消に、友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。

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