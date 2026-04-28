イーサネットPHYチップ市場規模予測：2032年には11470百万米ドルに到達へ
イーサネットPHYチップとは
イーサネットPHYチップは、デジタル信号と物理伝送信号を相互変換し、高速かつ安定した通信を実現する半導体である。具体的には、イーサネットケーブルを通じた信号変換処理により、データセンターから産業機器まで幅広い通信基盤を支えている。次に、2025年の世界生産量は約13億2,260万個、平均単価は約2.11米ドルと推計されている。さらに、粗利益率は30％～70％のレンジであり、プロセス技術および用途によって収益構造が大きく異なる高付加価値分野である。
イーサネットPHYチップは物理層通信を担う中核半導体として、あらゆるネットワーク機器の性能を規定する基盤技術である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348153/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348153/images/bodyimage2】
図. イーサネットPHYチップの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「イーサネットPHYチップ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、イーサネットPHYチップの世界市場は、2025年に2787百万米ドルと推定され、2026年には3463百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）22.1%で推移し、2032年には11470百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■イーサネットPHYチップ産業チェーン構造と企業配置
イーサネットPHYチップのサプライチェーンは上流の半導体材料から下流のネットワーク機器まで高度に分業化されている。上流ではシリコンウェハや材料供給企業が基盤を形成し、中流では設計・ファブレス企業が製品競争力を決定する。
下流ではTP-LINKやH3Cなどのネットワーク機器メーカーが主要需要家となる。さらに、Broadcom、Marvell、Realtekなどの上位企業が市場シェアの約88％を占有しており、寡占構造が極めて強い点が特徴である。
■製品構造別に見るイーサネットPHYチップの進化
イーサネットPHYチップ市場は10/100Mbps、1Gbps、1Gbps超の3層構造で構成される。特に1Gbps超セグメントが2025年に約59％を占め、市場成長の主軸となっている。まず、データセンターの帯域需要拡大が高速PHYの採用を加速している。
次に、2.5G・5G・10Gといった次世代通信規格の普及が、イーサネットPHYチップの性能要求を押し上げている。さらに、車載Ethernetや産業用通信では低遅延・高信頼性が必須となり、製品高度化が進展している。
■イーサネットPHYチップ需要拡大の主要ドライバー
イーサネットPHYチップ需要は三つの構造要因により拡大している。
第一に、クラウドインフラとデータセンターの急増であり、2025年にはデータセンターおよび企業ネットワーク用途が全体の約23％を占める。
第二に、スマートファクトリーや産業オートメーションの拡大により、産業用イーサネット需要が増加している。
第三に、ADASやインフォテインメントシステムの普及により車載Ethernetの重要性が高まっている。これらの構造変化がイーサネットPHYチップの長期需要を支えている。
■イーサネットPHYチップ地域構造とアジア主導市場
地域別ではアジア太平洋地域が最大市場であり、2025年には世界需要の約49％を占める。中国、日本、韓国、インドを中心に電子機器製造と通信インフラが集積していることが背景にある。次に、北米はデータセンター投資とクラウドサービス拡大により高付加価値需要を形成している。さらに、欧州では産業オートメーションと車載ネットワーク用途が中心となり、用途特化型の市場構造を形成している。
イーサネットPHYチップは、デジタル信号と物理伝送信号を相互変換し、高速かつ安定した通信を実現する半導体である。具体的には、イーサネットケーブルを通じた信号変換処理により、データセンターから産業機器まで幅広い通信基盤を支えている。次に、2025年の世界生産量は約13億2,260万個、平均単価は約2.11米ドルと推計されている。さらに、粗利益率は30％～70％のレンジであり、プロセス技術および用途によって収益構造が大きく異なる高付加価値分野である。
イーサネットPHYチップは物理層通信を担う中核半導体として、あらゆるネットワーク機器の性能を規定する基盤技術である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348153/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348153/images/bodyimage2】
図. イーサネットPHYチップの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「イーサネットPHYチップ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、イーサネットPHYチップの世界市場は、2025年に2787百万米ドルと推定され、2026年には3463百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）22.1%で推移し、2032年には11470百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■イーサネットPHYチップ産業チェーン構造と企業配置
イーサネットPHYチップのサプライチェーンは上流の半導体材料から下流のネットワーク機器まで高度に分業化されている。上流ではシリコンウェハや材料供給企業が基盤を形成し、中流では設計・ファブレス企業が製品競争力を決定する。
下流ではTP-LINKやH3Cなどのネットワーク機器メーカーが主要需要家となる。さらに、Broadcom、Marvell、Realtekなどの上位企業が市場シェアの約88％を占有しており、寡占構造が極めて強い点が特徴である。
■製品構造別に見るイーサネットPHYチップの進化
イーサネットPHYチップ市場は10/100Mbps、1Gbps、1Gbps超の3層構造で構成される。特に1Gbps超セグメントが2025年に約59％を占め、市場成長の主軸となっている。まず、データセンターの帯域需要拡大が高速PHYの採用を加速している。
次に、2.5G・5G・10Gといった次世代通信規格の普及が、イーサネットPHYチップの性能要求を押し上げている。さらに、車載Ethernetや産業用通信では低遅延・高信頼性が必須となり、製品高度化が進展している。
■イーサネットPHYチップ需要拡大の主要ドライバー
イーサネットPHYチップ需要は三つの構造要因により拡大している。
第一に、クラウドインフラとデータセンターの急増であり、2025年にはデータセンターおよび企業ネットワーク用途が全体の約23％を占める。
第二に、スマートファクトリーや産業オートメーションの拡大により、産業用イーサネット需要が増加している。
第三に、ADASやインフォテインメントシステムの普及により車載Ethernetの重要性が高まっている。これらの構造変化がイーサネットPHYチップの長期需要を支えている。
■イーサネットPHYチップ地域構造とアジア主導市場
地域別ではアジア太平洋地域が最大市場であり、2025年には世界需要の約49％を占める。中国、日本、韓国、インドを中心に電子機器製造と通信インフラが集積していることが背景にある。次に、北米はデータセンター投資とクラウドサービス拡大により高付加価値需要を形成している。さらに、欧州では産業オートメーションと車載ネットワーク用途が中心となり、用途特化型の市場構造を形成している。