フィンテックのソリューションと政府の協力が石油危機による消費者への影響を和らげると、MyntのCEOがコメント





シンガポール、2026年4月26日 /PRNewswire/ -- 東南アジアの消費者が燃料費の高騰、インフレ、景気変動の「トリプルヒット」に直面するなか、同地域の主要な金融・テクノロジー企業のリーダーは、世界的なショックを乗り越える同地域の経済のレジリエンスを実現するフィンテックと政府の役割を強調しました。



Martha Sazon, the President and CEO of Mynt, the parent company of GCash, joined the CNBC CONVERGE LIVE in Jewel, Singapore, Wednesday, April 22, for the panel, "The ASEAN Consumer: Spent or Still Standing?" Alongside FWD Group CEO Huynh Thanh Phong and GoTo Group CEO Hans Patuwo, the session explored how consumer spending is evolving across the region.



フィリピンの状況について、フィリピン最大の金融アプリGCashの親会社であるMyntの社長兼CEOのMartha Sazonは、COVID-19のパンデミック時に移動が制限された際に、地域経済の運営と援助の流れを維持するのに役立ったことを教訓に、このプラットフォームが政府援助の主要な流通チャネルとしての役割を強化したことを語りました。

「私たちは政府援助、特に公共交通機関の運転手への燃料補助金の分配を援助し、より多くの移動を奨励してきました」とSazonは述べています。

GCashは、政府の運輸担当者と提携し、何千人もの運転手や事業者への燃料補助金に関するデジタルによる払い出しを促進しています。

この取り組みは、マニラ首都圏の主要鉄道の乗客がGCashアプリで支払うと運賃が50％割引になるなど、消費者への直接的なインセンティブによって補完されています。

こうした措置により、移動の自由が確保され、国内消費も安定した状態を維持しています。また、overseas Filipino workers (OFW)の支援におけるGCashの役割についても言及しています。2026年4月30日まで、同社は中東のフィリピン人に対するインバウンドおよびアウトバウンドの取引手数料を免除します。

さらに、このプラットフォームは、公正なローンを利用しやすくするだけでなく、GCash Pera Outletのようなデジタル・マイクロビジネス・ツールや、ギグ・アンド・エンプロイメント・プラットフォームのGJobsを推進することで、生計手段の機会を創出し、地域住民や帰国労働者の双方に新たな収入源を提供し、長期的なレジリエンスを育んでいます。GCashはまた、金融リテラシーの向上にも力を入れ、顧客に貯蓄を増やすための実践的な知識を提供するとともに、手頃で利用しやすい投資・貯蓄オプションを提供しています。

Sazonは、シンガポールのJewelでこのほど開催されたCNBC CONVERGE LIVE 2026のイベントで、他の地域のリーダー（GoTo GroupのHans Patuwo氏とFWD GroupのHuynh Thanh Phong氏）とともに、このような話をしました。Patuwo氏は、インドネシアのレジリエンスを指摘しながらも、間近に迫った補助金削減がインフレの引き金となり、家計消費を圧迫する可能性があると警告しました。Phong氏は信頼の重要性を強調し、保険会社は顧客が危機的状況下で不利な立場に置かれる恐れのある感情的な判断を下さないよう支援しなければならないと強調しました。

（日本語リリース：クライアント提供）

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