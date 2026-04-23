航空機搭載型電子戦市場は、年平均成長率（CAGR）7.5%で成長し、2036年までに122億米ドルに達すると予測される。
Survey Reports LLCは、2026年4月に航空機搭載型電子戦市場に関する調査レポートを発表したと公表した。本レポートは、能力別（電子攻撃、電子防護、電子支援）、プラットフォームタイプ別（有人機、無人機）、周波数帯別（HF/VHF、UHF/L/S、C/X、Ku/Ka）、アーキテクチャ別（ポッド搭載型、機内統合型、UAV用ペイロード／ポッド）に市場を分類し、2026年から2036年までの世界市場分析、動向、機会、予測を提供するものであり、航空機搭載型電子戦市場の予測評価を提示する。本レポートは、成長要因、市場機会、課題、脅威などの主要な市場ダイナミクスを強調している。
航空機搭載型電子戦市場の概要
航空機搭載型電子戦（AEW）とは、戦闘中に電磁スペクトルを制御・支配するために航空機から実施される軍事作戦を指す。これは、敵のレーダー、通信、監視システムを検知・傍受・妨害・欺瞞するために高度な電子システムを用いるものである。AEWは、敵能力を妨害しつつ安全な通信を確保することで状況認識を向上させ、味方部隊を保護する役割を果たす。一般に電子攻撃（EA）、電子防護（EP）、電子支援（ES）の3つに分類される。現代のAEWプラットフォームには、専用航空機、ドローン、統合型搭載システムなどが含まれる。脅威の進化や高度なレーダー技術の発展に伴い、航空機搭載型電子戦は現代の防衛戦略および任務成功において重要な役割を担う。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、航空機搭載型電子戦市場規模は2025年に59億米ドルであったとされる。さらに、2036年末までに市場収益は122億米ドルに達すると予測される。航空機搭載型電子戦市場は、2026年から2036年の予測期間において約7.5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038435
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347825/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な航空機搭載型電子戦市場分析によれば、高度軍事システムへの注力の増加、現代戦における電子戦の重要性の高まり、防衛支出の増加と軍の近代化、地政学的緊張の高まりおよび高度な脅威の増加により、市場規模は拡大すると見込まれる。航空機搭載型電子戦市場における主な企業としては、Elbit Systems Ltd.、Northrop Grumman Corporation、Saab AB、BAE Systems plc、Thales Group、Lockheed Martin Corporation、Boeing、L3Harris Technologies Inc.、Israel Aerospace Industries、Leonardo S.p.A.、RTX Corporationなどが挙げられる。
また、本航空機搭載型電子戦市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も収録されている。
目次
● 航空機搭載型電子戦市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界の航空機搭載型電子戦市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における需要および機会分析（2035年まで、日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：能力別、プラットフォームタイプ別、周波数帯別、アーキテクチャ別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
航空機搭載型電子戦市場の概要
航空機搭載型電子戦（AEW）とは、戦闘中に電磁スペクトルを制御・支配するために航空機から実施される軍事作戦を指す。これは、敵のレーダー、通信、監視システムを検知・傍受・妨害・欺瞞するために高度な電子システムを用いるものである。AEWは、敵能力を妨害しつつ安全な通信を確保することで状況認識を向上させ、味方部隊を保護する役割を果たす。一般に電子攻撃（EA）、電子防護（EP）、電子支援（ES）の3つに分類される。現代のAEWプラットフォームには、専用航空機、ドローン、統合型搭載システムなどが含まれる。脅威の進化や高度なレーダー技術の発展に伴い、航空機搭載型電子戦は現代の防衛戦略および任務成功において重要な役割を担う。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、航空機搭載型電子戦市場規模は2025年に59億米ドルであったとされる。さらに、2036年末までに市場収益は122億米ドルに達すると予測される。航空機搭載型電子戦市場は、2026年から2036年の予測期間において約7.5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038435
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347825/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な航空機搭載型電子戦市場分析によれば、高度軍事システムへの注力の増加、現代戦における電子戦の重要性の高まり、防衛支出の増加と軍の近代化、地政学的緊張の高まりおよび高度な脅威の増加により、市場規模は拡大すると見込まれる。航空機搭載型電子戦市場における主な企業としては、Elbit Systems Ltd.、Northrop Grumman Corporation、Saab AB、BAE Systems plc、Thales Group、Lockheed Martin Corporation、Boeing、L3Harris Technologies Inc.、Israel Aerospace Industries、Leonardo S.p.A.、RTX Corporationなどが挙げられる。
また、本航空機搭載型電子戦市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も収録されている。
目次
● 航空機搭載型電子戦市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界の航空機搭載型電子戦市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における需要および機会分析（2035年まで、日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：能力別、プラットフォームタイプ別、周波数帯別、アーキテクチャ別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル