腹腔鏡手術器具 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月20に「腹腔鏡手術器具市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。腹腔鏡手術器具に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
腹腔鏡手術器具市場の概要
腹腔鏡手術器具 市場に関する当社の調査レポートによると、腹腔鏡手術器具 市場規模は 2035 年に約 279 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 腹腔鏡手術器具 市場規模は約 142 億米ドルとなっています。腹腔鏡手術器具 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、腹腔鏡手術用器具市場のシェア拡大は、世界的な高齢化の進行に加え、組織弾性の低下、併存疾患の負担増大、および創傷治癒の遅延といった高齢患者特有の課題に対応するため、同患者層に対する手術件数が増加していることに起因しています。
当社の分析チームの調査により、世界全体で毎年13百万件以上の腹腔鏡手術が実施されていることが判明しており、これが高度な腹腔鏡手術用器具に対する需要を牽引しています。
腹腔鏡手術器具に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/laparoscopic-instruments-market/590642216
腹腔鏡手術器具に関する市場調査によると、より小さな切開創、術後の疼痛軽減、早期回復、および入院期間の短縮といった利点から、開腹手術よりも低侵襲手術（MIS）が選好される傾向が強まっており、これに伴い市場シェアが拡大すると予測されています。
さらに、医療インフラの急速な拡充や、外来手術センター（ASC）の導入拡大も、予測期間中の市場成長を牽引する要因になると見込まれます。
一方で、より高い精密性、優れた人間工学特性、および強化された視認性を提供するロボット支援手術との競合激化が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347688/images/bodyimage1】
腹腔鏡手術器具市場セグメンテーションの傾向分析
腹腔鏡手術器具 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、腹腔鏡手術器具 の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、最終用途別、技術別と地域に分割されています。
腹腔鏡手術器具市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642216
腹腔鏡手術器具市場は、アプリケーション別に基づいて、一般外科、婦人科、泌尿器科、結腸直腸外科、肥満外科に分割されています。このうち一般外科分野は、予測期間を通じて40%の市場シェアを占めると見込まれています。この成長の背景には、低侵襲手術に対する需要の高まりや、一般外科手術における標準治療（Standard of Care）として腹腔鏡手術が臨床現場で広く受け入れられていること、さらにトロカール、剪刀、把持鉗子、エネルギーデバイスといった高度な手術器具への需要が増加していることが挙げられます。
腹腔鏡手術器具の地域市場の見通し
腹腔鏡手術器具 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中でも、北米市場は予測期間中、全体の38%を占めると見込まれています。その背景には、エネルギーベースの機器やAI統合型手術システムといった高度な手術技術の普及が進んでいること、医療費償還制度が整備されていること、そして肥満や大腸疾患に対する手術実施率が高いことが挙げられます。
腹腔鏡手術器具市場の概要
腹腔鏡手術器具 市場に関する当社の調査レポートによると、腹腔鏡手術器具 市場規模は 2035 年に約 279 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 腹腔鏡手術器具 市場規模は約 142 億米ドルとなっています。腹腔鏡手術器具 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、腹腔鏡手術用器具市場のシェア拡大は、世界的な高齢化の進行に加え、組織弾性の低下、併存疾患の負担増大、および創傷治癒の遅延といった高齢患者特有の課題に対応するため、同患者層に対する手術件数が増加していることに起因しています。
当社の分析チームの調査により、世界全体で毎年13百万件以上の腹腔鏡手術が実施されていることが判明しており、これが高度な腹腔鏡手術用器具に対する需要を牽引しています。
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腹腔鏡手術器具に関する市場調査によると、より小さな切開創、術後の疼痛軽減、早期回復、および入院期間の短縮といった利点から、開腹手術よりも低侵襲手術（MIS）が選好される傾向が強まっており、これに伴い市場シェアが拡大すると予測されています。
さらに、医療インフラの急速な拡充や、外来手術センター（ASC）の導入拡大も、予測期間中の市場成長を牽引する要因になると見込まれます。
一方で、より高い精密性、優れた人間工学特性、および強化された視認性を提供するロボット支援手術との競合激化が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予想されます。
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腹腔鏡手術器具市場セグメンテーションの傾向分析
腹腔鏡手術器具 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、腹腔鏡手術器具 の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、最終用途別、技術別と地域に分割されています。
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腹腔鏡手術器具市場は、アプリケーション別に基づいて、一般外科、婦人科、泌尿器科、結腸直腸外科、肥満外科に分割されています。このうち一般外科分野は、予測期間を通じて40%の市場シェアを占めると見込まれています。この成長の背景には、低侵襲手術に対する需要の高まりや、一般外科手術における標準治療（Standard of Care）として腹腔鏡手術が臨床現場で広く受け入れられていること、さらにトロカール、剪刀、把持鉗子、エネルギーデバイスといった高度な手術器具への需要が増加していることが挙げられます。
腹腔鏡手術器具の地域市場の見通し
腹腔鏡手術器具 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中でも、北米市場は予測期間中、全体の38%を占めると見込まれています。その背景には、エネルギーベースの機器やAI統合型手術システムといった高度な手術技術の普及が進んでいること、医療費償還制度が整備されていること、そして肥満や大腸疾患に対する手術実施率が高いことが挙げられます。