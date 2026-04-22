R Dresser、「R Dresser写真館」を新規オープン―イメージコンサルティング視点で“自分史上最高の一枚”を提供―
年間12,000名以上が来店する国内最大級のイメージコンサルティングサロン「R Dresser」は、高田馬場にて新たに写真撮影サービス「R Dresser写真館」を2026年4月27日(月)に新規オープンいたします。
本サービスでは、パーソナルカラー・骨格・顔立ち・雰囲気までを総合的に分析し、“その人らしさを最大限に引き出す”撮影を提供いたします。
■「ただ撮る」だけではない、新しい写真館
小川 里奈
R Dresser写真館は、“ただ撮る”だけの従来の写真館とは異なり、イメージコンサルティングの視点を取り入れた撮影サービスです。
これまで多くの方の「似合う」を導き出してきたR Dresserの知見を活かし、
・印象バランス
・肌・表情・空気感
・なりたいイメージや用途
を踏まえ、一人ひとりに最適なビジュアルを設計します。
■写真は「未来への自己投資」
人は、自分の姿を見ることで意識や行動が変化します。
自信に満ちた一枚は、
・仕事
・人間関係
・新たな挑戦
といった未来の選択にも影響を与えます。
R Dresser写真館では、
・自分に自信を持ちたい
・今の自分をきちんと残したい
・ビジネスやSNSで使える写真が欲しい
・人生の節目を形にしたい
といった想いに寄り添い、「これからの自分を後押しする一枚」を提供します。
■R Dresserとは？
R Dresserは、パーソナルカラー診断・骨格診断・顔タイプ診断を提供する、国内最大級のイメージコンサルティングサロンです。年間12,000名以上が来店し、これまでに多くのお客様の「似合う」を導き出してきました。銀座・新宿・恵比寿・横浜・大阪・福岡など全国主要都市に展開し、さらに海外では香港にも出店。日本国内のみならず、海外のお客様からも高い支持を得ています。
また、36名のイメージコンサルタントが在籍し、日々の研究・情報共有を通じて、常に高いレベルの診断を提供しています。
単なる診断にとどまらず、「その人がどう見られたいか」「どんな人生を歩みたいか」まで踏まえた提案を行うことを強みとしています。
■R Dresser写真館が選ばれる理由
(1)「似合う」を知り尽くしたプロが監修
R Dresserは年間12,000名以上の来店実績を持つサロンです。これまで培った分析力をもとに、撮影前から最適な方向性を設計します。
(2)自然体なのに、格上の仕上がり
「写真が苦手」「緊張してしまう」という方でも安心して撮影できるよう、無理に作り込まず、その人らしい表情や空気感を引き出します。
仕上がる写真は、
・ナチュラル
・上品
・自分史上最高の自分
となる一枚です。
(3)日本人・海外顧客どちらにも対応
R Dresser写真館では、日本人女性はもちろん、海外のお客様にも対応しています。プロフィール写真・記念写真・ブランドビジュアル・SNS素材など、用途に応じた撮影が可能です。
■提供プラン
【STANDARD】プロフィールフォトプラン
オープニングキャンペーン価格
24,000円→22,000円(税込)
・撮影30分
・全データ納品(約100カット)
・レタッチ2枚
・背景1パターン
＋ビジュアルディレクション
(似合う色・質感を踏まえた撮影設計)
第一印象を整えたい方に最適
【PREMIUM】ブランディングフォトプラン
オープニングキャンペーン価格
40,000円→36,000円(税込)
・撮影60分
・全データ納品(約200カット)
・レタッチ4枚
・背景2パターン
・衣装チェンジ可
＋ブランディング設計
(発信・ビジネス導線を意識した撮影)
起業家・インフルエンサー向け
■カメラマン紹介
Haruka
フォトグラファー／スタイリストとして活動。
イメージコンサルタントとしての経験を活かし、ファッション・ヘアメイク・ポージングまで多角的にサポート。
「写真は自分らしさを可視化する手段」という考えのもと、その人らしさが自然に引き立つ一枚を提供しています。
haruka
■メッセージ
―写真は「今」撮るもの―
「もう少し先でいい」と思っている間にも、時間は進んでいきます。一番若いのは、いつだって“今日”です。
写真を撮ることは、自分を大切にすること。そして、自分の人生を肯定すること。
R Dresser写真館は、「この自分で良かった」と思える一枚を残します。
■R Dresser(アールドレッサー)写真館
所在地： 東京都新宿区高田馬場1-26-12 高田馬場ビル805
(イメージコンサルティングサロンR Dresser内)
URL ： https://photo.rina-ogawa.com/
店内写真
店内写真
■R Dresser(アールドレッサー)イメージコンサルティングサロン
【パーソナルカラー診断・骨格診断・顔タイプ診断】
国内6店舗(銀座・新宿・恵比寿・横浜・大阪・福岡)
海外1店舗(香港)
【月間1,000名ご来店｜年間12,000名以上ご来店】
【イメージコンサルタント36名在籍】
・公式サイト
https://www.rina-ogawa.com/
・R Dresser Instagram
https://www.instagram.com/r.dresser401/
・代表 小川 里奈 Instagram
https://www.instagram.com/rina.ogawa1978/