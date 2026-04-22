年間12,000名以上が来店する国内最大級のイメージコンサルティングサロン「R Dresser」は、高田馬場にて新たに写真撮影サービス「R Dresser写真館」を2026年4月27日(月)に新規オープンいたします。





本サービスでは、パーソナルカラー・骨格・顔立ち・雰囲気までを総合的に分析し、“その人らしさを最大限に引き出す”撮影を提供いたします。









■「ただ撮る」だけではない、新しい写真館

小川 里奈





R Dresser写真館は、“ただ撮る”だけの従来の写真館とは異なり、イメージコンサルティングの視点を取り入れた撮影サービスです。

これまで多くの方の「似合う」を導き出してきたR Dresserの知見を活かし、

・印象バランス

・肌・表情・空気感

・なりたいイメージや用途

を踏まえ、一人ひとりに最適なビジュアルを設計します。









■写真は「未来への自己投資」

人は、自分の姿を見ることで意識や行動が変化します。

自信に満ちた一枚は、

・仕事

・人間関係

・新たな挑戦

といった未来の選択にも影響を与えます。





R Dresser写真館では、

・自分に自信を持ちたい

・今の自分をきちんと残したい

・ビジネスやSNSで使える写真が欲しい

・人生の節目を形にしたい

といった想いに寄り添い、「これからの自分を後押しする一枚」を提供します。









■R Dresserとは？

R Dresserは、パーソナルカラー診断・骨格診断・顔タイプ診断を提供する、国内最大級のイメージコンサルティングサロンです。年間12,000名以上が来店し、これまでに多くのお客様の「似合う」を導き出してきました。銀座・新宿・恵比寿・横浜・大阪・福岡など全国主要都市に展開し、さらに海外では香港にも出店。日本国内のみならず、海外のお客様からも高い支持を得ています。

また、36名のイメージコンサルタントが在籍し、日々の研究・情報共有を通じて、常に高いレベルの診断を提供しています。

単なる診断にとどまらず、「その人がどう見られたいか」「どんな人生を歩みたいか」まで踏まえた提案を行うことを強みとしています。









■R Dresser写真館が選ばれる理由

(1)「似合う」を知り尽くしたプロが監修

R Dresserは年間12,000名以上の来店実績を持つサロンです。これまで培った分析力をもとに、撮影前から最適な方向性を設計します。





(2)自然体なのに、格上の仕上がり

「写真が苦手」「緊張してしまう」という方でも安心して撮影できるよう、無理に作り込まず、その人らしい表情や空気感を引き出します。

仕上がる写真は、

・ナチュラル

・上品

・自分史上最高の自分

となる一枚です。





(3)日本人・海外顧客どちらにも対応

R Dresser写真館では、日本人女性はもちろん、海外のお客様にも対応しています。プロフィール写真・記念写真・ブランドビジュアル・SNS素材など、用途に応じた撮影が可能です。









■提供プラン

【STANDARD】プロフィールフォトプラン

オープニングキャンペーン価格

24,000円→22,000円(税込)





・撮影30分

・全データ納品(約100カット)

・レタッチ2枚

・背景1パターン

＋ビジュアルディレクション

(似合う色・質感を踏まえた撮影設計)





第一印象を整えたい方に最適





【PREMIUM】ブランディングフォトプラン

オープニングキャンペーン価格

40,000円→36,000円(税込)





・撮影60分

・全データ納品(約200カット)

・レタッチ4枚

・背景2パターン

・衣装チェンジ可

＋ブランディング設計

(発信・ビジネス導線を意識した撮影)





起業家・インフルエンサー向け









■カメラマン紹介

Haruka

フォトグラファー／スタイリストとして活動。

イメージコンサルタントとしての経験を活かし、ファッション・ヘアメイク・ポージングまで多角的にサポート。

「写真は自分らしさを可視化する手段」という考えのもと、その人らしさが自然に引き立つ一枚を提供しています。





haruka









■メッセージ

―写真は「今」撮るもの―

「もう少し先でいい」と思っている間にも、時間は進んでいきます。一番若いのは、いつだって“今日”です。

写真を撮ることは、自分を大切にすること。そして、自分の人生を肯定すること。

R Dresser写真館は、「この自分で良かった」と思える一枚を残します。









■R Dresser(アールドレッサー)写真館

所在地： 東京都新宿区高田馬場1-26-12 高田馬場ビル805

(イメージコンサルティングサロンR Dresser内)

URL ： https://photo.rina-ogawa.com/





店内写真

店内写真









■R Dresser(アールドレッサー)イメージコンサルティングサロン

【パーソナルカラー診断・骨格診断・顔タイプ診断】

国内6店舗(銀座・新宿・恵比寿・横浜・大阪・福岡)

海外1店舗(香港)





【月間1,000名ご来店｜年間12,000名以上ご来店】

【イメージコンサルタント36名在籍】

・公式サイト

https://www.rina-ogawa.com/

・R Dresser Instagram

https://www.instagram.com/r.dresser401/

・代表 小川 里奈 Instagram

https://www.instagram.com/rina.ogawa1978/