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一般社団法人デジタル経営革新協会(デジ革)は、独自の事業戦略フレームワーク「AB3C分析」に基づき、自社の「選ばれる理由」を言語化するAIシステム「戦略指南AI」( https://senryaku.ai/ )を、2026年4月22日(水)より提供開始いたします。









■ 開発の背景と「戦略指南AI」の概要

中小企業の経営者が抱える「AIを何に使ってよいかわからない」「答えのない経営課題には使えない」という課題を解決するため、「戦略指南AI」は誕生しました。

本システムは、既存サイトのURLまたは新規事業などのテキストを入力するだけで、AIが内容を読み解き、独自のアルゴリズムに基づき「AB3C分析(お客様が求める価値・競合との違い・自社の強み)」を自動実行します。

通常、数百万円と数ヶ月を要する戦略策定を一瞬で完了させ、WEB上での市場調査や施策検討の結果を1枚の「戦略のレジュメ」に集約。曖昧さを排し、「勝ち筋」を明確に絞り込むことで、投資効率を最大化します。

事業の強みが明確になり、関係者全員が同じ認識を持てる「ブレない共通言語」を社内につくるための強力なサポートツールです。









■ 「点」が「線」になり、勝率が上がる「AB3C分析」

「AB3C分析」は、一般社団法人デジタル経営革新協会代表理事の権 成俊が考案した、戦略分析フレームワーク。大前研一氏の3C分析に、ベネフィットとアドバンテージを加えることで、差別的優位点を明らかにする超競争時代の戦略分析フレームワークです。

(Advantage：競合との好ましい違い、Benefit：お客様が求める価値、3C：Customer・Competitor・Company)









■ 「戦略指南AI」の3つの活用シーン

「戦略指南AI」は、WebサイトのURLから「事業戦略分析」「WEB改善レポート」を即座に出力。また、戦略指南プランでは、「提案書作成」「補助金獲得に向けた戦略策定」「採用コンテンツ企画」など、企業の各部門での施策への落とし込みが可能です。





戦略策定ページ：分析レポートをもとにチャット機能で項目ごとのブラッシュアップができる





(1) 中小企業経営者の「右腕」として(経営戦略の統一)

事業戦略をじっくり立てる時間やリソースが不足している経営者に代わり、自社の戦略を言語化します。部門間の混乱を解消し、ブレない指示で全社を牽引するための戦略の起点として機能します。各施策への落とし込みも可能なので、部署ごとへの指示についての資料作成が不要。アドバイスシートを元に部門担当者と深い議論をすることができます。





(2)Web制作者・マーケターの「脱・制作代行」「Web戦略の専門家」へ

AIが制作を効率化・自動化する今、Web制作者・マーケターはAIを積極的に活用し、「成果にコミットする戦略パートナー」としての新たな強みを発揮する役割が求められています。「WEBサイト改善レポート」などの結果を活用することで、単なる制作物のアウトプットに留まらず、事業戦略からの見直しや、成果に繋がるアウトプットの方向性・改善点をクライアントと共に導き出します。クライアントの経営層に深く入り込む「Web戦略の専門家」へと進化できます。





(3) 営業やバックオフィスの「リソース強化」として

EC支援や法人向け営業において、訪問先企業のWebサイトを事前に分析するためのドアノックツールとして活用できます。

「戦略指南プラン」では、チャット機能で壁打ちを行い、深い分析が可能。分析後はボタン一つで提案書の作成が可能です。戦略立案に慣れていない営業担当者でも、顧客の経営層と高度な戦略の話ができるよう提案力を底上げします。

また、販促部門、広報や人事などのバックオフィス業務では、WEB広告、SNS運用、採用コンテンツ企画などのアドバイスシートが出力可能で、人材不足の部署でも、AIが一人の指南役として機能します。









■ 先行ユーザー「半額」キャンペーン(4/30まで・先着100名様)

用途に合わせたプランをご用意。リリースを記念し、4月30日まで(または100名到達まで)のお申し込みに限り、全プランの初回契約分が【50％OFF】となるキャンペーンを実施いたします。









■ 戦略指南プラン(戦略診断・チャットで戦略を磨く・戦略アクション実行支援)

分析レポートの出力に加え、月100回/サイトの「AIチャット機能」を搭載。

日々の各種施策アクションに伴走し、分析履歴の保存も可能なメインプランです。





戦略アクションページ：各種施策ごとにアドバイスシートを出力、チャットでブラッシュアップすることができる





1サイトプラン

月額契約：通常価格 \66,000 /月 → キャンペーン価格 \33,000 /月(50％OFF)

年額契約：通常価格 \660,000 /年 → キャンペーン価格 \330,000 /年

【50％OFF】＋月額換算で2ヶ月分が無料(実質10ヶ月分の価格)





5サイトプラン

月額契約：通常価格 \165,000 /月 → キャンペーン価格 \82,500 /月(50％OFF)

年額契約：通常価格 \1,650,000 /年 → キャンペーン価格 \825,000 /年

【50％OFF】＋月額換算で2ヶ月分が無料(実質10ヶ月分の価格)





15サイトプラン

月額契約：通常価格 \330,000 /月 → キャンペーン価格 \165,000 /月(50％OFF)

年額契約：通常価格 \3,300,000 /年 → キャンペーン価格 \1,650,000 /年

【50％OFF】＋月額換算で2ヶ月分が無料(実質10ヶ月分の価格)





※15サイト以上のプランもございます。

詳細は料金プランページ( https://senryaku.ai/pricing )をご参照ください









■ 戦略診断チケット(有効期限1年)

現在のWebサイトから戦略と改善点(AB3C分析＋ウェブサイト改善レポート)を出力し、PDF等で持ち帰る単発利用向けのチケットです。

※チャット・履歴保存機能なし。





WEBサイト改善レポートでは、テキストでの改善案のほか、ファーストビュー・イメージも出力可能





1サイトプラン

年額契約 通常価格：\22,000 /年 → キャンペーン価格：\11,000 /年(税込)(50％OFF)

10サイトプラン

年額契約 通常価格：\110,000 /年 → キャンペーン価格：\55,000 /年(税込)(50％OFF)

100サイトプラン

年額契約 通常価格：\770,000 /年 → キャンペーン価格：\385,000 /年(税込)(50％OFF)





【料金プランURL】詳細はこちらでご確認ください。

https://senryaku.ai/pricing

※50％OFFキャンペーン価格は初回契約のみ適用となります。更新時は通常価格(定価)となります。









■ 無料お試し版について

Googleアカウントでログインするだけで、「AB3C分析レポート」「ウェブサイト改善レポート」が無料で1回ご利用いただけます。

【利用URL】

https://senryaku.ai/









■ さらに詳しい情報はこちらのセミナーにて！

戦略指南AIを活用したAIマーケ手法を徹底解説！代表理事の権が登壇

CSSNite「ウェブ制作者の次のキャリアとしてAIマーケッターを推奨する理由」

4/22(水)21：00～23：00 当日視聴のみ無料。アーカイブあり。

詳細はこちらから↓

https://cssnite.doorkeeper.jp/events/195945









■ 注釈

※1.自社調べによる。

※2.半額(50％OFF)キャンペーン価格は、初回契約のみ適用となります。更新時は通常価格(定価)となります。









■ 一般社団法人デジタル経営革新協会(デジ革)について

伝統的な経営思想を現代に適合させ、「ネット×AI×戦略」の視点で学習・実践する組織です。AI活用で生まれた時間を、人にしかできないイノベーションに注ぐ支援を行っています。









■ 協会概要

名称 ： 一般社団法人デジタル経営革新協会(略称：デジ革)

所在地 ： 東京都豊島区駒込1丁目42-1 第三米山ビル 502号

設立 ： 2018年

サイト ： https://www.digi-kaku.or.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/webca2018

LINE ： https://lin.ee/fGhfwu3H

※「AB3C」は一般社団法人デジタル経営革新協会の登録商標です