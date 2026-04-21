衣服の留め具の世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2026-2032年
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GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「衣服の留め具の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、衣服の留め具市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1055003/clothing-fasteners
はじめに：衣服の留め具の市場分析と成長可能性
衣服の留め具（Clothing Fasteners）とは、面ファスナー、スナップ、ボタン、ジッパーなど、衣料品の開閉や調整に使用される重要な構成部品です。アパレル産業の多様化と機能性需要の高まりを受け、この市場は安定した拡大を続けています。当レポートでは、最新の市場分析に基づき、地域ごとの需給バランスや主要メーカーの競争優位性を明らかにしています。
世界市場の構造と主要プレイヤー
世界の衣服の留め具市場では、YKK、Coats Industrial、MORITO、Weixing Group、SBS、Velcro、YBS Zipper、YCC、Kuraray Group、RIRI、Paiho、IDEAL Fastener、Changcheng La Chain、APLIX、SALMI、Koh-i-noor、3F、EMSIG、Sanli Zipper、MAX Zipper、Shingyi、Jianli、HHH Zipper、Primotexなどのグローバル企業がしのぎを削っています。当レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向を競争環境の変化とともに解説しています。
特に注目すべき点として、世界トップ5社で約20％のシェアを占める一方、中国が世界最大の市場（シェア約40％）として君臨。欧州と東南アジアがそれぞれ約30％を占める構造です。製品タイプ別ではジッパーが65％超と最大セグメントを形成しており、用途別では「ジャケット・コート」が最大、次いで「ズボン」という順位です。
製品別・用途別市場分類と発展傾向
衣服の留め具市場は以下のセグメントに分類され、それぞれに異なる発展傾向が見られます。
製品別：ジッパー、ボタン、スナップ、その他
用途別：ジャケット・コート、ズボン、その他
スポーツウェアやアウトドア衣料の需要拡大に伴い、軽量で高耐久な留め具へのニーズが高まっています。また、環境配慮型素材を用いた製品開発も進んでおり、今後の業界見通しとしてサステナビリティが重要なキーワードになります。
地域別市場動向と業界見通し
当レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカなどの地域別市場動向を詳細に分析。特にアジア太平洋地域は生産・消費の両面で成長を牽引しており、今後の市場拡大において中心的な役割を果たすと予測されます。
会社概要
Global Info Researchは、企業に豊富な市場開発分析レポートを提供しています。グローバル業界情報を深く掘り下げ、市場戦略的サポートを提供する会社です。Global Info Researchは、企業の戦略的計画と公式情報の報告をサポートするために、グローバル地域で市場情報コンサルティングサービスを提供します。特に電子半導体、化学物質、医療機器などの分野で、カスタマイズされた研究、管理コンサルティング、IPOコンサルティング、産業チェーン研究、データベース、トップ業界サービスを提供しています。
お問い合わせ先
グローバル市場調査レポートの出版社GlobaI Info Research Co.,Ltd
日本語サイト：https://www.globalinforesearch.jp/
英語サイト：https://www.globalinforesearch.com/
電話: 03-4563-9129（日本） 0081-34 563 9129（グローバル） Intl: 0086-176 6505 2062
電子メール：info@globalinforesearch.com
配信元企業：Global info Research Co.,Ltd
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はじめに：衣服の留め具の市場分析と成長可能性
衣服の留め具（Clothing Fasteners）とは、面ファスナー、スナップ、ボタン、ジッパーなど、衣料品の開閉や調整に使用される重要な構成部品です。アパレル産業の多様化と機能性需要の高まりを受け、この市場は安定した拡大を続けています。当レポートでは、最新の市場分析に基づき、地域ごとの需給バランスや主要メーカーの競争優位性を明らかにしています。
世界市場の構造と主要プレイヤー
世界の衣服の留め具市場では、YKK、Coats Industrial、MORITO、Weixing Group、SBS、Velcro、YBS Zipper、YCC、Kuraray Group、RIRI、Paiho、IDEAL Fastener、Changcheng La Chain、APLIX、SALMI、Koh-i-noor、3F、EMSIG、Sanli Zipper、MAX Zipper、Shingyi、Jianli、HHH Zipper、Primotexなどのグローバル企業がしのぎを削っています。当レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向を競争環境の変化とともに解説しています。
特に注目すべき点として、世界トップ5社で約20％のシェアを占める一方、中国が世界最大の市場（シェア約40％）として君臨。欧州と東南アジアがそれぞれ約30％を占める構造です。製品タイプ別ではジッパーが65％超と最大セグメントを形成しており、用途別では「ジャケット・コート」が最大、次いで「ズボン」という順位です。
製品別・用途別市場分類と発展傾向
衣服の留め具市場は以下のセグメントに分類され、それぞれに異なる発展傾向が見られます。
製品別：ジッパー、ボタン、スナップ、その他
用途別：ジャケット・コート、ズボン、その他
スポーツウェアやアウトドア衣料の需要拡大に伴い、軽量で高耐久な留め具へのニーズが高まっています。また、環境配慮型素材を用いた製品開発も進んでおり、今後の業界見通しとしてサステナビリティが重要なキーワードになります。
地域別市場動向と業界見通し
当レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカなどの地域別市場動向を詳細に分析。特にアジア太平洋地域は生産・消費の両面で成長を牽引しており、今後の市場拡大において中心的な役割を果たすと予測されます。
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