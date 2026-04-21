海洋安全保障への投資拡大を背景に、世界の軍艦・海軍艦艇市場は2032年までに951億米ドルに達する見通し

海洋安全保障への投資拡大を背景に、世界の軍艦・海軍艦艇市場は2032年までに951億米ドルに達する見通し