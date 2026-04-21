会場の準備が完了、三亜はアジアビーチゲームズ開催へ整う

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【三亜（中国）2026年4月20日新華社＝共同通信JBN】開会式が数日後に迫る中、中国南部・海南省三亜にある第6回アジアビーチゲームズ（Asian Beach Games）の8つの競技会場では、完全に準備が整いました。

4月22日から30日にかけて開催されるこの大会は、海南自由貿易港（Hainan Free Trade Port）の特別税関運用が発効して以来、海南で初の主要な国際的複合スポーツイベントとなります。タイ、マレーシア、シンガポールなど、アジアの45の国内オリンピック委員会から約1790人の選手が14競技（15種目）に参加登録しており、62個の金メダルをかけて競い合います。

主催者によると、8つの会場群は総面積が約28万平方メートルに及び、1万150席の有料席を備えています。チケットはすでに約11万8000枚が販売済みとなりました。6つの会場が三亜湾の「Coconut Dream Corridor（ココナッツ・ドリーム回廊）」沿いに、1つは三亜川（Sanya River）沿いに、他の1つはSanya Sports Center（三亜スポーツセンター）内に配置されています。

ビーチバレー、ロッククライミング、ビーチハンドボールは天涯海角風景区（Tianya Haijiao Scenic Area）で実施されます。ビーチサッカー、テックボール、ビーチレスリング/柔術、セーリング、スイムラン、水泳、ビーチカバディ、ビーチ陸上の各競技は、三亜湾の22キロメートルに及ぶビーチとその周辺海域で開催されます。ドラゴンボート競技は三亜川で、3x3バスケットボールは三亜スポーツセンターで行われ、同センター内には専用のトレーニング施設も設けられています。

公式ホテルと選手村からは、すべての競技会場とトレーニング会場へ30分以内でアクセスできます。

施設を視察したアルゼンチン人ジャーナリストのMartin Fernando Mazur氏は「天涯海角は中国を代表する名所で、その風景は中国紙幣にも描かれています」と述べました。同氏は、有名な景勝地の中心部に主要競技エリアを設けるという決定について「大胆で想像力豊かだ」と評価しました。

会場デザインには、海南の黎（リー）族と苗（ミャオ）族が受け継ぐ伝統的なトーテム文様が取り入れられています。大会マスコットの「ヤヤ（Yaya）」は、海南エルドジカ（Hainan Eld’s deer）をモチーフにしたもので、各会場の中心エリアに展示されています。また、開閉会式の会場には、地元の有名な伝説「鹿回頭」をテーマにした光のインスタレーションが設けられており、地元の有名な伝説をもとに、「鹿の都市（Deer City）」として知られる三亜の物語をアジアの来訪者に紹介するものになっています。

三亜アジアビーチゲームズ組織委員会（Sanya Asian Beach Games Organizing Committee）会場部の副事務総長であるHuang Chuiqin氏は「私たちは周囲から切り離されたスタジアムを建てているわけではありません」と述べました。「むしろ、競技会場をビーチの上にそのまま『置いている』のです。大会が終われば、これら仮設の施設は撤去し、市民に元の美しいビーチを返します」

ソース：The 6th Asian Beach Games Sanya 2026 Organizing Committee