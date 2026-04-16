女子ソフトボール　JD.リーグ 第2節　デンソーブライトペガサススタジアムで行われる全５試合を「Locipo（ロキポ）」でライブ配信！最終日はCBCテレビでも放送決定！

■配信・放送予定

株式会社CBCテレビ

2026年4月17日(金) 18：25～ [デンソー vs ＮＥＣ]

https://locipo.jp/live/regular/85a3b9aa-8e62-478a-9fe7-1ca375627303

2026年4月18日(土) 10：55～ [ＮＥＣ vs ホンダ] [デンソー vs ビックカメラ]

https://locipo.jp/live/regular/23a001d2-4174-4afb-b035-1162fbf0ea7e

2026年4月19日(日) 10：25～ [ビックカメラ vs ＮＥＣ] [デンソー vs ホンダ]

https://locipo.jp/live/regular/bdccbaa4-a9ba-42f1-adab-0951afe5c868

また、最終日は２試合のダイジェストを地上波で放送します。

放送日時：4月19日(日) 25:45～26:45

TVer見逃し配信：4月22日(水) 12:00～ ※2週間

＊試合中止の場合は過去の試合を放送予定

■2026年JDリーグ第2節：見どころ

「第20回アジア競技大会」の会場となるデンソーブライトペガサススタジアムで、新勢力と強豪が激突！

昨季準優勝のビックカメラ高崎 ビークイーンは、王座奪還に向けた重要な序盤戦。上野由岐子投手を中心とした厚い投手層と、内藤実穂選手ら主軸の打撃で、再び頂点を目指す。対するデンソー ブライトペガサスは、緻密な守備と積極的な機動力で相手を翻弄。強固な守りからリズムを作る「守り勝つソフトボール」で、東地区のライバルに挑む。

開幕節で9対0の完封勝利を収め、勢いに乗るNECプラットフォームズ レッドファルコンズ。西山麗監督の下、木村友奏選手ら長打力のある若手が台頭。その攻撃力が第2節でも火を噴くか！？迎え撃つホンダ リヴェルタは、一発長打を秘めた塚本蛍選手や山口未葵選手を中心とした粘り強い打線が持ち味。投打の歯車が噛み合う両チームによる、息もつかせぬ空中戦が期待される。

始球式には、2026年秋の「第20回アジア競技大会」マスコット ホノホンが登場。地域と一体となったエンターテインメントが試合を華やかに彩ります！

■配信概要

●大会名

ニトリJD.リーグ 第2節 安城ラウンド

●配信開始日時

2026年4月17日(金) 18：25～

2026年4月18日(土) 10：55～

2026年4月19日(日) 10：25～

●配信プラットフォーム

Locipo（ロキポ） ※アプリまたはウェブでご覧ください。（無料）

●配信内容

ライブ配信・見逃し配信

●出演者

解説：馬場幸子（中京大）2008北京オリンピック 金メダリスト

渡邉華月（トヨタ自動車）2012世界選手権優勝

実況：宮部和裕 榊原悠介（CBCテレビ）

■CBCでアジア大会を応援しよう！

CBCテレビでは「第20回アジア競技大会」を放送します。安城で行われるソフトボールはもちろん、陸上・競泳・卓球、と注目の競技が盛りだくさん！現地でもCBCテレビでも、白熱の試合を観戦し、選手たちに熱いエールを送りましょう！

■Locipo（ロキポ）とは

名古屋のテレビ5局が運営する動画配信サービス。テレビ番組の見逃し配信はもちろん、ニュースや番組で取り上げたエンタメ、グルメ、おでかけ情報などを配信しています。

・URL：https://locipo.jp/

・提供サービス：Webサイト、スマホアプリ (iOS, Android)

・参加社：東海テレビ放送、中京テレビ放送、CBCテレビ、名古屋テレビ放送、テレビ愛知

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