SONGWON、中東情勢を受け、追加の価格改定を実施
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ウルサン・韓国 - 2026年4月14日 - Songwon Industrial Co., Ltd.は、2026年3月に発表した前回の価格改定に加え、自社製品のポートフォリオを対象に追加の価格改定を実施することを発表しました。依然として続く中東紛争と中東情勢緊迫化による市況への甚大な影響を受け、今回やむを得ず値上げに踏み切ることとなりました。今回の価格改定は即時に発効し、製品ポートフォリオ全体、または契約条件に応じて適用されます。月次価格は追って通知があるまで引き続き有効です。
SONGWONは引き続き、高品質の製品の提供、供給の安定性の維持、需要予測に基づいたオペレーションを徹底し、顧客のニーズに応えられるよう努めて参ります。また、今後も日々世界情勢の状況を注視し、供給や価格への影響について、適宜顧客に情報提供を行ってまいります。
SONGWON Industrial社について
SONGWONは、スペシャルティケミカルズ製品の開発、生産、供給におけるリーディングカンパニーで、当社の製品は皆様の日常生活のいたるところで使われております。1965年の設立以来、カスタマイズしたソリューションの提供を通じてイノベーションを主導し、成長のための業務提携を進め、より持続可能な明日を目指して来ました。
韓国に本社を構えるSONGWONは、世界有数のポリマー添加剤メーカーです。世界各国にグループ会社とワールドクラスの製造工場を展開し、60を超える国のお客様に向け、それぞれお客様のニーズを満たす高品質の製品と、最高水準のサービスを提供するよう取り組んでおります。
詳細はこちら。https://www.songwon.com。
配信元企業：Songwon Industrial Co., Ltd.
ウルサン・韓国 - 2026年4月14日 - Songwon Industrial Co., Ltd.は、2026年3月に発表した前回の価格改定に加え、自社製品のポートフォリオを対象に追加の価格改定を実施することを発表しました。依然として続く中東紛争と中東情勢緊迫化による市況への甚大な影響を受け、今回やむを得ず値上げに踏み切ることとなりました。今回の価格改定は即時に発効し、製品ポートフォリオ全体、または契約条件に応じて適用されます。月次価格は追って通知があるまで引き続き有効です。
SONGWONは引き続き、高品質の製品の提供、供給の安定性の維持、需要予測に基づいたオペレーションを徹底し、顧客のニーズに応えられるよう努めて参ります。また、今後も日々世界情勢の状況を注視し、供給や価格への影響について、適宜顧客に情報提供を行ってまいります。
SONGWONは、スペシャルティケミカルズ製品の開発、生産、供給におけるリーディングカンパニーで、当社の製品は皆様の日常生活のいたるところで使われております。1965年の設立以来、カスタマイズしたソリューションの提供を通じてイノベーションを主導し、成長のための業務提携を進め、より持続可能な明日を目指して来ました。
韓国に本社を構えるSONGWONは、世界有数のポリマー添加剤メーカーです。世界各国にグループ会社とワールドクラスの製造工場を展開し、60を超える国のお客様に向け、それぞれお客様のニーズを満たす高品質の製品と、最高水準のサービスを提供するよう取り組んでおります。
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