【電気工事屋さんのカフェが1周年】配管むき出しの空間で「仕事の魅力を体験できる場」へ

有限会社勝山電気工事電気工事屋さんのカフェ ple cafe

群馬県高崎市の勝山電気工事(https://www.katsuyama-ew.com/)が運営する「ple cafe(https://www.instagram.com/ple__cafe/)（プルカフェ）」が、店舗リニューアルからまもなく1周年を迎えます。

■なぜ電気工事会社がカフェ運営？

勝山電気工事は主に企業向け（BtoB）の電気工事を中心に事業を展開しており、一般のお客様と直接関わる機会が限られていました。

「地域の方ともっと接点を持ちたい」

「仕事の魅力を直接伝えられる場をつくりたい」

--そんな想いから、本社敷地内にカフェをオープン。地域の方が気軽に訪れ、つながりが生まれる“会社の窓口”としての役割を担っています。

電気工事や照明設備に触れ、体験できる仕掛け

■電気工事の魅力を体感できる空間

“電気工事屋さんのカフェ”として、壁面にあえて配管を施し、電設資材をディスプレイとして活用。普段は見ることのない電気工事の世界を、空間そのもので体感できる設計となっています。

来店した瞬間から「電気工事って面白い」「かっこいい」と感じてもらえるよう、業界の魅力を直感的に伝える空間づくりを行っています。

人気商品 とろけるpleプリンテイクアウト可能な電球マカロン電気工事部品の壁面アート実際の照明が配置されているところが光る図面

■2階は親子で楽しめるキッズスペース

2階は座敷席4卓、フロアの半分以上が遊べるスペースで、おもちゃも充実。

「おしゃれな場所で、おしゃべりしながらおいしい料理を食べたいけど、子どもがいると難しい」というママたちの声を反映し、親子で安心して楽しめる空間を実現。

2階 キッズスペース

■店名「ple」に込めた想い

・“people（人）”＝人が集う場所でありたい

・“Positive Learning Environment（積極的学習環境）”＝学びが自然と生まれる場でありたい

という2つの意味を込めた店名。

これまでにも地域企業と連携した職業体験イベント「まちのおしごとフェス」を開催するなど、カフェを起点に“学び”や“体験”が生まれる場づくりに取り組んできました。

カフェは単なる飲食の場ではなく、人が集い、学び、そして新しい価値が生まれる場所へ。

ロゴには電球をモチーフにしたデザインを取り入れ、電気工事会社としてのルーツと、「気づき」や「ひらめき」が生まれる場でありたいという想いを表現しています。

親子約50組が参加した「まちのおしごとフェス」地域企業と協力、多様な体験を用意高所作業車体験地域の学生もボランティアで運営に参加

■今後の展望

電気工事屋さんのカフェとしての1周年を機に、記念イベントの開催も予定しており、詳細は今後SNS等で発信予定。

勝山電気工事は今後も、「お客様のありがとうのためなら何でもやる」という理念のもと、カフェを拠点に地域とのつながりを広げ、新たな価値創出に挑戦していきます。

■会社概要

会社名：有限会社勝山電気工事(https://www.katsuyama-ew.com/)

所在地：群馬県高崎市箕郷町下芝658

事業内容：電気工事業／カフェ運営（ple cafe(https://www.instagram.com/ple__cafe/)）／インターンシップ受入 等