リゾーツ琉球株式会社（沖縄県豊見城市、代表取締役 福嶋 直）が運営する「瀬長島ウミカジテラス」では、「ウミカジフォトコンテスト2026」を開催中です。応募期間は2026年3月15日（日）から2026年6月15日（月）までとなり、訪れる人々の思い出や瀬長島ならではの風景を写真で表現する作品を募集しています。本コンテストは2022年より開催している恒例イベントで、今回で5回目の実施となります。これまで、恋人や家族、友人とのひとときや、瀬長島ならではの自然景観など、多彩な作品が寄せられてきました。今年は新たに、豊見城市長・徳元次人氏が審査を務める「市長賞」や、沖縄の観光情報をYouTubeで発信している「おきりっぷ」が審査を務める「インフルエンサー賞」など、新たな賞も設け、より多角的な評価体制のもと実施いたします。

コンテスト開催の背景

瀬長島は那覇空港に隣接し、沖縄県の「入口」かつ「出口」を担う観光拠点です。白いテラスが連なる丘の上からは、海と空が広がる開放的な景観が楽しめ、県民・観光客の双方に親しまれています。本フォトコンテストは、訪れる人々それぞれの視点で切り取られた瀬長島の魅力を発信することを目的としており、地域の認知向上と来島促進につなげる取り組みです。

参加する楽しさを広げる多彩な賞

本コンテストでは、以下の賞を設けています。・最優秀賞・市長賞（新設）・優秀賞・インフルエンサー賞（新設）・あおはる賞（新設）・恋島賞・ウミカジ賞・Orion Island Waves賞（新設）・ホテル賞

最優秀賞には、瀬長島ホテルのペア宿泊券と航空券を贈呈するほか、入賞者には撮影機材や記念撮影など、写真体験を広げる賞品を用意しています。さらに、ホテル賞では、福岡や石垣島を含むリゾーツ琉球グループホテルの宿泊券を提供します。

観光地としての取り組み

瀬長島ウミカジテラスは、国内外からの観光客に加え、修学旅行や行政視察の受け入れも増加している観光拠点です。本フォトコンテストを通じて、観光客の皆様はもちろん、地域にお住まいの方々にも瀬長島の魅力を再発見いただき、豊見城市のさらなる発展と賑わい創出につなげてまいります。また、豊見城市長・徳元次人氏や、YouTubeで沖縄観光情報を発信する「おきりっぷ」が社外審査員として加わることで、より幅広い視点からの作品評価が実現されます。

イベント概要

【応募期間】2026年3月15日（日）～6月15日（月）【審査期間】2026年6月16日（火）～7月16日（木）【受賞発表】2026年7月17日（金）予定【応募方法】Instagram投稿形式。公式アカウント（@umikajiterrace）をフォローし、「#ウミカジフォトコン2026」を付け、投稿内にて公式アカウント（@umikajiterrace）をタグ付けしてご投稿ください。【主な賞品】・最優秀賞：瀬長島ホテル ペア宿泊券＋航空券・市長賞：豊見城市特産品・インフルエンサー賞：DJI Osmo Nano スタンダードコンボ・恋島賞：瀬長島ホテル ペア宿泊券＋プロカメラマン記念撮影【対象作品】瀬長島ウミカジテラスおよび瀬長島ホテルで撮影した未発表作品応募方法やコンテスト規約の詳細は、公式サイトおよび公式Instagramにてご確認ください。【公式サイト】https://www.umikajiterrace.com/umikaji_photo_contest/【公式Instagram】https://www.instagram.com/umikajiterrace/

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DV5e6mpk8M0//