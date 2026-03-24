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【東京薬科大学】２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）花・緑出展内定のお知らせ
東京薬科大学（東京都八王子市、学長：三巻 祥浩）は、このたび、２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO ２０２７）の花・緑出展者に内定しました。
同博覧会は、神奈川県横浜市で開催される最上位（A1）クラスの国際園芸博覧会です。「幸せを創る明日の風景（Scenery of the Future for Happiness）」をテーマに、花や緑、農、食などを通じて自然と共生する持続可能な社会の姿を世界に発信します。
本学は2030年に創立150周年を迎えます。現在、中長期ビジョン「TOUYAKU150」のもと、持続可能な社会の実現に貢献する教育・研究を推進しています。自然との共生や人々の健康への貢献という本学の理念は、本博覧会が掲げる未来社会の創造という趣旨とも深く重なります。本出展を通じて、本学の研究・教育の取組を広く発信し、次世代の社会づくりへの貢献を目指します。
今後は、２０２７年国際園芸博覧会協会と共にGREEN×EXPO 2027の成功に向けて花・緑出展の準備を進めていきます。
▼本件に関する問い合わせ先
教学IR研究推進課
住所：東京都八王子市堀之内1432-1
TEL：042-676-5349
メール：gakumu@toyaku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
同博覧会は、神奈川県横浜市で開催される最上位（A1）クラスの国際園芸博覧会です。「幸せを創る明日の風景（Scenery of the Future for Happiness）」をテーマに、花や緑、農、食などを通じて自然と共生する持続可能な社会の姿を世界に発信します。
今後は、２０２７年国際園芸博覧会協会と共にGREEN×EXPO 2027の成功に向けて花・緑出展の準備を進めていきます。
▼本件に関する問い合わせ先
教学IR研究推進課
住所：東京都八王子市堀之内1432-1
TEL：042-676-5349
メール：gakumu@toyaku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/