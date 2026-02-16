¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°ËÆ¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë½¤Á±»û½ÉÇñ»ÜÀß¸þ¤±ÆüËÜÈ¯¤ÎESGÇ§¾Ú¡ÖSakura Quality An ESG Practice¡× ¤Ë¤Æ4¸æ°á²«ºù¤òÀÅ²¬¸©ÅìÉôÃÏ°è¤ª¤è¤Ó°ËÆ¦ÃÏ°è¤Ç½é¼èÆÀ
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¹âÉ¾²Á
°ËÆ¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë½¤Á±»û¡ÊÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»Ô¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ÀÐ¹õ Ë®É§¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¯¥é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë´Ñ¸÷ÉÊ¼ÁÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡ÖSakura Quality An ESG Practice(¥µ¥¯¥é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ ¥¢¥ó ¥¤¡¼¥¨¥¹¥¸¡¼ ¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö4¸æ°á²«ºù¡×¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀÅ²¬¸©ÅìÉôÃÏ°è¤ª¤è¤Ó°ËÆ¦ÃÏ°è¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤Æ½é¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤¬ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖSakura Quality An ESG Practice¡×¤Ï¡¢´Ñ¸÷»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½À¤äÃÏ°è¹×¸¥¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¡¢½¾¶È°÷¤È¤Î·òÁ´¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ëÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤ÊÄ¬Î®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëSDGs(»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸)¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÌÚÀ½¤äÃÝÀ½¡¢¸º¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Ê¤É´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ÎÆ³Æþ
¡¦½¤Á±»û²¹ÀôÈ¯¾Í¤Î¡ÖÆÈ¸Ú¤ÎÅò¡×¤ÎÅòµâ¤ß¼°¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¹Ô»ö¤Ø¤Î»²²Ã
¡¦ÃÏ¸µÃæ³Ø¹»À¸ÅÌ¤Ø¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü
¤³¤ì¤é¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¡ÖSakura Quality An ESG Practice¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÉ¾²Á¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â°ËÆ¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë½¤Á±»û¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¤ÎÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯´ú¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉÊ¼Á¸þ¾å¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥¯¥é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥°¥ê¡¼¥ó¤È¤Ï
¡ÖSakura Quality An ESG Practice¡ÊÄÌ¾Î¡§¥µ¥¯¥é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¯¥é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬³«È¯¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¤ÎESGÇ§¾Ú¤Ç¤¹¡£Æ±Ç§¾Ú¤ÏGSTC¤Î42¤Î´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿172¹àÌÜ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤Ø¤Î²óÅú¤ä¡¢Ä´ºº°÷¤Ë¤è¤ë¸½ÃÏ»ë»¡¤ò·Ð¤Æ¡¢5ÃÊ³¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£°ËÆ¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë½¤Á±»û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
50ËüÄÚ¤â¤Î¹Âç¤Ê°ËÆ¦½¤Á±»û¤Î¿¹¤Ë¹¤¬¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥é¥Õ¥©¡¼¥ì¥ê¥¾¡¼¥È½¤Á±»û¡×Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ËÌ¤ËÀ¤³¦°ä»º¤ÎÉÙ»Î»³¡¢Æî¤ËÅ·¾ëÏ¢»³¤È¤¤¤Ã¤¿ÍºÂç¤ÊÄ¯Ë¾¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£Á´128¼¼¤ÎµÒ¼¼¤ÏÀä·Ê¤òË¾¤àÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤µÒ¼¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤´ÂÚºß¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ë·úÊª¤äÉ÷¾ð¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¡Ö°ËÆ¦¤Î¾®µþÅÔ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë½¤Á±»û²¹Àô³¹¤ä¡¢ËÉÙ¤Ê³¤¤Î¹¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÀ¾°ËÆ¦¤äÅì°ËÆ¦¡¢¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬À¹¤ó¤ÊÆî°ËÆ¦¤Ê¤É¤Ø¤Î¡¢°ËÆ¦´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡
°ËÆ¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë½¤Á±»û¡¡ TEL¡§0558-72-1311¡¡
URL¡§ https://www.izu-marriott.com
¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦70°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½600·ï¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¥ê¥¾¡¼¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î·Ý½Ñ¤ò¹â¤áÂ³¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¸¤¤¿°ä»º¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥â¥À¥ó¤Ç²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤È¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤·¡¢Æü¾ï¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿å½à¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤È´üÂÔ¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤â¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥°¥ì¡¼¥È¥ë¡¼¥à¥í¥Ó¡¼¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¥¹¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î³×¿·Åª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ïwww.MarriottHotels.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Facebook¤äX¡Ê@marriott¡Ë¡¢Instagram¡Ê@marriotthotels¡Ë¤Ç¤â¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ëMarriott Bonvoy™¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Marriott Bonvoy¤Ï²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÊÂ³°¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤äMarriott Bonvoy Moments¤Ç¤ÎÂÎ¸³¡¢¤½¤·¤ÆÌµÎÁ¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¨¥ê¡¼¥È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Çñ¿ô³ÍÆÀ¤ò´Þ¤à¡¢ÈæÎà¤Ê¤ÆÃÅµ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ marriottbonvoy.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
°ËÆ¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë½¤Á±»û¡¡
¹ÊóÃ´Åö¡§ ³øÃæ¡¦Î¢Àî¡¦ÃÓÌî
TEL¡§ 0558-72-8003¡¡
E-mail¡§ mark@izu-marriott.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥µ¥¯¥é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
https://www.sakurastay.com/
