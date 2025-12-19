出前館なら、準備いらずで “おうちクリパ”が出来る！チキンからケーキまでクリスマスにピッタリな料理を紹介する特集ページを公開

〜 年末には大人気の“ピザ半額祭”を開催！人と集まる機会が多い年末は、出前館が便利でおトク 〜株式会社出前館は、運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」において、出前館でご注文いただけるクリスマスにピッタリな料理をご紹介する特集ページを本日公開いたしました。さらに、年末の団らんをサポートする、出前館で大人気の企画「ピザ半額祭」を12月26日（金）〜31日（水）に開催いたします。





















今年は平日となるクリスマス。「特別な料理を楽しみたい。でも、人混みや行列は避けたい」、「料理の準備・片付けをするのは億劫…」といったお悩みを、出前館が解決いたします。出前館をご利用いただければ、準備や後片付けの手間もなく、定番のチキンやピザからスイーツまで幅広いジャンルの加盟店の料理をご自宅でお楽しみいただけます。特集ページでは、出前館でご注文いただける加盟店のクリスマスにぴったりなメニューをご紹介しております。スターバックスの『スモア チョコレート ラテ』や、ピザハットの『紅ずわい蟹と牛タンシチューの贅沢パーティーセット』、ガストの『自家製ローストチキン』、ケンタッキーの『クリスマスパック S』など、パーティーにピッタリなメニューが多数。大切なパートナーとのひとときや、気のおけない友人との集まり、あるいは自分へのご褒美など、さまざまなシーンでお楽しみいただけるラインナップです。











また、クリスマス後の2025年12月26日（金）〜31日（水）には、対象のピザが半額になる「ピザ半額祭」を開催いたします。出前館で注文された12月の人気ジャンルでは5年連続でピザが1位を獲得。種類も多く、大人数でもシェアしやすいことから、人が集まる機会にはピザが注文される傾向が強いことが分かります。



「大人数でワイワイ食べたい」「クリスマスは少し贅沢したから、年末は賢く抑えたい」など、クリスマスをはじめ大掃除や仕事納め、親戚の集まりなど、慌ただしい時期だからこそ、おトクに出前館をご利用いただき、2025年を締めくくりましょう。



出前館は、ひきつづき日常のさまざまなシーンで利用いただける便利なサービスを目指してまいります。



＜ クリスマス特集 ＞











・公開期間：2025年12月19日（金）〜2025年12月25日（木）



・特集ページ：https://demae-can.com/link/cam/pickxmas



＜ピザ半額祭＞











・期間：2025年12月26日（金）〜2025年12月31日（水）



・詳細： https://demae-can.com/link/cam/pizza50off251226



参加加盟店の対象商品が、半額でご注文いただけます。



【キャンペーンについて】



・キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます。詳細は各キャンペーンページをご確認ください。



・同時期に行われている他のキャンペーンとの併用ができない場合がございます。



・記載の内容はニュースリリース公開日時点での情報となります。



【株式会社出前館 概要】



所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿



代表者：代表取締役社長 矢野 哲



コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/



サービスサイト：https://demae-can.com/



※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

本件に関するお問合わせ先株式会社出前館 広報佐藤（080-3382-8446）mail：pr@demae-can.co.jp