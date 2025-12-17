こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「お〜いお茶」ブランドがオフィシャルグリーンティーとしても採用、World Baseball Classic™ のグローバルパートナーに決定
大会観戦チケットが当たるキャンペーンも実施！大谷選手から特別コメントも！
株式会社伊藤園（本社：東京都渋谷区、社長：本庄大介）は、2026年3月5日（木）から17日（火）にかけて、日本、アメリカ合衆国、プエルトリコで開催される「World Baseball Classic」 のオフィシャルグローバルパートナーとなりました。また、大谷翔平選手が日頃から愛飲する「お〜いお茶」ブランドが、大会全体のオフィシャルグリーンティーに採用されました。さらに、世界中で最も注目されるスポーツイベントの一つである本大会をより楽しんでいただくため、大会観戦チケットキャンペーンも併せて実施します。
世界が熱狂するWorld Baseball Classicとグローバル締結し「お〜いお茶」のグローバル化を加速！
当社は、2001年にアメリカのニューヨークに現地法人を設立し、2003年より「お〜いお茶」ブランドの海外展開を本格的に開始しました。そして近年には、より一層「お〜いお茶」ブランドが持つ価値を世界中にお伝えしていくため、2024年より大谷翔平選手とグローバルアンバサダー契約を締結。2025年よりメジャーリーグベースボール（MLB:Major League Baseball）およびロサンゼルス・ドジャースと日本とアメリカにおける緑茶カテゴリでのパートナーシップ契約を締結しました。
大谷選手が日本にいたときからロサンゼルスでの生活に至るまで、様々な場面で「お〜いお茶」をご愛飲いただいているという事実から始まったグローバル契約は、まもなく3年目を迎えます。今回、世界中で最も注目されるスポーツイベントの一つであるWorld Baseball Classicでのオフィシャルグローバルパートナーを通じて、世界No.1の無糖緑茶飲料ブランド「お〜いお茶」（※1）の更なる海外展開加速化を図ってまいります。
入手困難！？大会観戦チケットが当たるキャンペーンの実施が決定！
日本中の皆様にWorld Baseball Classicを楽しんでいただけるよう、大会観戦チケットが当たるキャンペーンを実施します。2025年3月に実施した「MLB WORLD TOKYO SERIES presented by Guggenheim」の観戦チケットが60組120名様に当たるキャンペーン以上の展開を予定しています。詳細は2026年1月下旬ごろに発表予定です。
大谷選手がWorld Baseball Classicに向け、二刀流での活躍についてコメント！
オフィシャルグローバルパートナーの決定とキャンペーンの開催を記念し、伊藤園「お〜いお茶」のグローバルアンバサダーを務める大谷翔平選手より、コメントを頂きました。
Q.伊藤園がWorld Baseball Classicのオフィシャルグローバルパートナーとなりました。昨年に続き観戦チケットキャンペーンを実施するのですが、World Baseball Classicの出場にあたり、二刀流での活躍を期待されているファンも多いかと思いますがいかがですか？
大谷選手：まだシーズンが終わったばかりなので、気持ちの整理がついていない部分もあるのですが、出場したあの時の興奮というか日本の皆さんから応援してもらえる嬉しさというか、幸せをもう一度噛みしめたいなと思ってはいるので、全力で頑張りたいと思っています。
World Baseball Classicプレジデント ジム・スモール氏 のコメント
このたび、日本を代表する企業である株式会社伊藤園「お〜いお茶」にご協賛いただけることを、心より光栄に思います。野球は、国や言葉を越えて人々をつなぐスポーツです。
そしてお茶もまた、心を落ち着かせ、人と人を結びつけてきた文化です。この二つが出会うことは、競技の枠を超え、スポーツが持つ可能性をさらに広げるものだと感じています。本大会を通じて、日本が誇るお茶文化が世界中のファンに届けられ、「お茶」という選択肢がスポーツを楽しむ際の、新しいスタンダードとして広がっていくことを期待しています。
「お〜いお茶」が象徴する自然への敬意、調和、そして静けさは、野球が持つ情熱と同じくらい、美しい日本の精神文化を表しています。伊藤園がこの舞台に加わることで、World Baseball Classicがスポーツと文化が響き合う場として、さらに豊かな大会となることを確信しています。
ワールドベースボールクラシック（World Baseball Classic）とは（※2）
World Baseball Classicとは、世界野球ソフトボール連盟（WBSC）の公認を受け、メジャーリーグベースボール（MLB）およびMLB選手会（MLBPA）と提携して開催される国際野球大会であり、世界各国のプロ選手による代表チームが参加します。
世界No.1の緑茶飲料ブランド「お〜いお茶」
お茶は、人と人をつなぐコミュニケーションツールとして私たちの生活に浸透しており、日常茶飯と言われるように馴染み深い飲み物です。当社が展開する「お〜いお茶」ブランドは、その前身の製品である世界初の緑茶飲料「缶入り煎茶」を1985年に発売して以降、時代と共に変化する飲み方に合わせて進化させる技術力と、茶産地育成事業を例にした取組みによる高品質な原料（茶葉）の調達力が土台となって成長を続けています。海外においても「お〜いお茶」の価値が評価され、北米や東南アジアなどで着実にご愛飲いただくお客様（ファン）が増えており、2025年10月現在50を超える国や地域で販売しています。
（※1）ギネス世界記録TM認定（記録名「最大の無糖緑茶飲料ブランド（最新年間売上）」 正式英語記録名：Largest unsweetened greentea RTD brand-retail, current 記録対象ブランド：「お〜いお茶」ブランド対象年度：2024年1月〜12月）
（※2）商標、著作権、名称、画像およびその他の専有資料は、World Baseball Classic, Inc.の許可を得て使用されています。
