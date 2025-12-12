エム・ティ・アイ株式会社(所在地：東京都豊島区、代表取締役：張 慶傑)は当社のオリジナルブランド「NUARL(ヌアール)」から、3つのサウンドモードの搭載とAIスマートアプリ「Auralink」によるライブ翻訳にも対応する、MEMSハイブリッドドライバー搭載のクリップタイプ・イヤーカフ型完全ワイヤレスイヤホン「NUARL νClip(ニュークリップ)」を2025年12月19日(金)より発売いたします。





νClip





【商品特徴】

■イヤーカフ型初のMEMSハイブリッド・デュアルドライバー搭載

ハイブリッド・デュアルドライバー構成を採用。高域には100KHz以上の超高域再生を実現するMEMSスピーカーを採用し、オープンタイプのイヤホンでも音楽鑑賞に耐えうる超広帯再生を実現しました。





■イヤーカフ型に最適化された独自のドライバー配置

ドライバーの設置空間が狭所になりやすいイヤーカフ型でも最適な音響設計を実現。高域用のMEMSスピーカーをダイナミックドライバーと同軸上に置きながらも距離を離した対向配置にすることでオープン型イヤホンに重要な低域再生に必要な音響空間を確保。さらに、それぞれの振動板が同相で動くよう位相の整合をとった上で、楽曲の定位感再現に重要な高域は側面放射型のMEMSスピーカーにより耳内に直接放射することで高域と低域の位相ズレを防止しました。





■オープンタイプイヤホンに合わせて作られた新型ダイナミックドライバー

中低域再生用のダイナミックドライバーには、NUARL初の楕円形大口径振動板を使用した新開発「NUARL DRIVER O (正規表記はオーにストロークが付いたラテン語のO)」を搭載。PEEK+PU複合振動板の表面にダンピング処理を施すことで、不要な振動を抑制し優れた低域再生を実現。高域を担うMEMSスピーカーとのスムーズな音のつながりを実現しています。





■音漏れを抑えるマイクロサウンドスリット

独自の形状に開けられた極小サイズの開口部が直線的に耳穴に音を送りこむことで、再生音の反射や拡散を抑え音漏れを減少させる効果を発揮します。





■フレキシブルアーム

イヤーカフのアーム部分には剛柔2種類の素材を使用した二重構造を採用。片手でも着け易い装着時の柔軟性と、装着後の圧迫感を抑えながらも外れることのない安定感とのバランスを整えています。





■快適な装着感

耳に触れる部分にはソフトな感触のイヤークッションを採用。長時間使用しても快適な装着感を提供します。イヤークッションは二重成型により筐体と一体化されているので剥がれたりすることがありません。





■振動センサーとプッシュボタンのデュアルインターフェース

イヤホンの内部に振動センサーを搭載。オープンタイプイヤホンでも安定した楽曲操作が行えます。機能の切り替えや音量操作など安定感が必要な操作用にはプッシュ式の物理ボタンも装備しています。





■スマートフォンアプリ「NUARL Connect」*1対応

iOS／Android端末用アプリ「NUARL Connect」を使用するとトーンコントロール、左右バランスの調整やイヤホン操作などの設定変更、ボイスブーストやマルチポイントなど機能切り替えが可能です。





■AIスマートアプリ「Auralink」*2のライブ翻訳機能に対応

iOS／Androidの両方で使えるAIスマートアプリ「Auralink」に対応。νClipのマイクを使用して集音した人の言語をAIに翻訳させて聴いたり、リモート会議での会話内容を要約して議事録にすることもできます。νClip購入者限定でAuralinkのフル機能が1年間使える「特別フリープラン」*6が利用可能です。





■3つのサウンドモードを搭載

オープン型イヤホンでもカナル型イヤホンのサウンドイメージに近い標準モードの他に「ボイスブースト」モード、「空間オーディオ」モードを搭載。お好みのサウンドイメージを切り替えてお楽しみいただけます。





■ボイスブースト機能

動画やポッドキャスト、ASMR等の音声コンテンツを聴く場合に、人の声の帯域のみを強調する「ボイスブースト」機能を搭載。騒がしい場所で音楽を聴くときにボーカル音声を聞こえ易くする用途にも最適です。





■空間オーディオ機能

音楽や動画などコンテンツのフォーマットに関わらず、どのような音源でも自然な音の広がりでライブの様な臨場感を再現。オープン型イヤホンらしい広いサウンドイメージを提供します。





■低遅延モード搭載

より低遅延な「ゲーミングモード」の使用が可能。パソコンやゲーム機など使用する機器に関わらず音ズレの少ないワイヤレス通信がご使用いただけます。





■Hi-Res Wireless対応

高音質ワイヤレスコーデックの「LDAC」に対応。対応端末を使用することでより高音質なサウンドが楽しめます。Hi-Res Wireless対応機器としての必須条件である40KHzまでの超高域再生にも対応しています。





■スマートフォンの操作に対応*3

イヤホンのタップ／物理ボタン操作でスマートフォンの音楽再生操作(再生／停止／曲送り／曲戻し)や音量調整(UP／DOWN)、着信(応答／拒否／終話)、などの操作が可能です。





■マルチポイント接続に対応*4

NUARL Connectアプリによる設定により、同時2台待ち受けが可能な「マルチポイント」接続に対応。リモート会議などテレワークでの使用時に最適です。





■通話ノイズキャンセリング

片側2マイクの通話ノイズキャンセリングを搭載。通話時に周囲の騒音を除去し、送話先の人にクリアな音声を伝達します。





■IPX4相当の耐水性を装備

イヤホンの内部にナノコーティングによる撥水処理を施したIPX4相当の耐水性で濡れた手での操作時にも安心です。





■ワイヤレス充電に対応

ケースを置くだけで充電可能なワイヤレス充電に対応。USB-Cケーブル接続による空の状態から約1.5時間で満充電にできる高速充電にも対応しています。









【商品情報】

[品名]

NUARL νClip Open Wireless Earbuds(ニュークリップ オープンワイヤレス イヤーバズ)





[型番/カラー/JANコード]

NVCE01-NB / Natural Black / 4560358452570

NVCE01-NW / Neutral White / 4560358452600





[希望小売価格]

19,800円(税込)





[発売予定日]

2025年12月19日(金)





[発売先]

専門店・家電量販店・ECモール他





[仕様]

構成 ：ハイブリッド・デュアルドライバー搭載

イヤーカフ型オープンタイプ、

左右独立型ワイヤレスステレオイヤホン

機能 ：ボイスブースト、空間オーディオ、低遅延モード、

通話ノイズキャンセリング、ライブ翻訳機能*2

外形寸法 ：(イヤホン片側)W30 × H26 × D15mm

：(充電ケース)W68 × H43 × D25mm

質量 ：(イヤホン片側)6g

(充電ケース)32g

ドライバー ：(中低音用)φ10×15mm PEEK+PU複合振動板ダイナミック型

“NUARL DRIVER”O ×1 (正規表記はオーにストロークが付いたラテン語のO)

(高音用)xMEMS “Cowell”Side-Firing MEMSスピーカー×1

マイク ：2(片側あたり)

バッテリー ：(イヤホン片側)3.7V/65mAリチウムポリマー充電池

(充電ケース)3.7V/470mAリチウムポリマー充電池

連続再生時間 ：約7時間(AAC接続/50％音量時)*5

最大再生時間 ：24時間(ケースとの組み合わせ)*5

充電時間 ：(イヤホン片側)約2時間

(充電ケース)約1.5時間(USB-C接続時)、

約3時間(ワイヤレス充電時)

充電方式 ：USB-C接続/ワイヤレス充電

Bluetooth規格 ：Bluetooth 5.4／Class2／マルチペアリング(4)／

マルチポイント*4 (2)

対応プロファイル：A2DP／AVRCP／HFP／SPP

対応コーデック ：SBC／AAC／LDAC

耐水性 ：IPX4相当

付属品 ：充電ケース、充電用ケーブル

クイックガイド(日本語、英語、中国語)

保証期間 ：1年間





*1 App StoreおよびGoogle Playストアにて無償配布。

*2 「Auralink」アプリが必要。

*3 一部のデジタルオーディオプレーヤーでは音量調節はコントロールできません。

*4 NUARL Connectアプリによる設定が必要(LDAC使用時はマルチポイント接続は使用できません。)

*5 音量や周囲の環境などの要因により想定より短くなる場合があります。









■Auralinkアプリとは

恵安株式会社が提供する接続する対応機器に合わせて、様々なAI補助機能が利用可能になるiOS／Android端末用AIスマートライフアプリ。





Auralinkアプリロゴ





νClipを使用して利用できるAuralinkアプリの機能

1. 音声録音

2. リアルタイム文字起こし

3. リアルタイム文字翻訳※

4. 音声同時通訳

5. 要約生成

6. マインドマップ生成

※翻訳対応言語：55ヶ国語





*6 Auralink特別フリープランの内容

1)音声録音／文字起こしデータ書き出し／録音データの書き出し／AIマインドマップ生成：無制限

2)文字起こし／文字翻訳／音声同時通訳／要約生成：計100回/月

3)Auralinkのアクティベーションより一年間(365日)無料で利用可能※

※Auralink アプリを1年以上使用する場合には、新たに有料プランへの加入が必要です。









【商品イメージ】





νClip Natural Black

νClip Neutral White

νClip-NBケース収納時

νClip-NWケース収納時

νClip-NBケース

νClip-NWケース

分解図

3サウンドモード





【NUARL Connectアプリの機能】





NUARL Connectアプリ操作画面





● 接続中の機種名表示

● イヤホンのファームウェアバージョン表示

● イヤホンのバッテリー残量表示

● イヤホンの通話マイク有効側の表示

● ボイスブーストのON-OFF

● ゲーミングモードのON-OFF

● 空間オーディオのON-OFF

● トーンコントロール*7

● 左右バランスコントロール

● イヤホンの電源オフ

● イヤホン側ボタン操作のON-OFF

● タップ操作の切り替え

● ボタン操作の切り替え

● マルチポイントのON-OFF

● LDACのON-OFF

● 音声ガイドの選択(日本語、英語、なし)

● アプリの操作説明書の閲覧

● 製品取扱説明書の閲覧(WEBページへの外部リンク)

● 製品情報の閲覧(WEBページへの外部リンク)

● ファームウェア・アップデート機能

● 設定の初期化





*7 「ボイスブースト」「空間オーディオ」モード時は自動的に音質がコントロールされるため、トーンコントロールはOFFになります。トーンコントロールをONにすると「ボイスブースト」「空間オーディオ」モードはOFFになります。









＜NUARL(ヌアール)とは＞

NATURAL & NEUTRAL。ナチュラルな心地、ニュートラルな存在。日常のなかに自然に馴染むプロダクトであること。素材、形状、テクノロジーなど、あらゆる要素から導き出される機能美と過剰にデザインを施さない静かなカタチ、共にある時間。それらすべての関係性がバランスよく巡っていくような、心地よく在るモバイルプロダクトを提案する為に日本で産まれた新しいブランドです。NUARLの製品は日本で開発され、そのデザインは日本国内のインダストリアルデザイナーに外注して作られています。









＜エム・ティ・アイ株式会社とは＞

エム・ティ・アイ株式会社は、日本と中国との間で輸出入業務を行う貿易商社として1998年に日本で創業しました。貿易業を営む中で培った要素を基に日本市場のニーズを分析し、国内の需要に応える力のある中国及び台湾の製造会社に関する情報を日本のメーカーに提供するという形のコンサルティング事業を開始。2000年代からは更にその知識を基に、日本市場向けに独自の製品開発に着手し以後、多彩な製品を手掛け国内市場の要求に応えてきました。現在では、日々刻々と変化する技術革新の時代において、独自の製造ネットワークとの繋がりを活かし、常に最新の情報を得ることで他に先駆けた製品企画から、設計開発、輸出入貿易業務に至るまでの一貫したOEM/ODM事業を行なっています。今後はより一層のマネジメント能力の向上(Management：マネジメント) 、技術研鑚(Technology：テクノロジー)に励み、革新意識(Innovation：イノベーション)を以って、お客様により良い製品をお届けしていきます。









＜恵安株式会社とは＞

恵安株式会社は、日本で1991年の設立から常に最新のハイテクノロジー製品をスピーディーに市場に提供し続けています。近年では「クラウドストレージとAIの組み合わせ」の可能性を追求し、新しい価値を創り出すことで、これまでにない体験や経験を生み出し世界を変えていくことをミッションとしています。

恵安株式会社はグローバルカンパニーとして多様化するお客様のニーズに応えるため、独自の技術開発力に基づいた高品質・高付加価値な製品を市場に提供し続けます。









■NUARL webサイト： https://nuarl.com

■お客様からのお問い合わせ先： https://nuarl.com/contact