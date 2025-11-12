こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
姫路の夜を彩る光の街道、11月より本格始動！―姫路駅から姫路城へつながる幻想のイルミネーション ―
11月22日から「Himeji大手前通りイルミネーション」や「Himeji Castle of Light『DANDELION PROJECT』」スタート
姫路市では、世界文化遺産・国宝「姫路城」を中心に、市内各所で冬のイルミネーションイベントを開催します。姫路駅前から姫路城へと続く大手前通りでは、「Himeji大手前通りイルミネーション」を2025年11月22日(土)～2026年2月22日(日)の期間で開催（https://www.himeji-kanko.jp/illumination/）。大手前通りの街路樹が光に包まれ、通りの先に輝く白亜の姫路城を幻想的に演出します。さらに、姫路城三の丸広場では、光のアートイベント「Himeji Castle of Light『DANDELION PROJECT』」を2025年11月22日（土）～12月11日（木）で開催し、平和への祈りテーマとしたアート体験をお楽しみいただけます（https://himeji-castle-dandelion.art/ja/）。
このほか、市内各所でもさまざまなイルミネーションが行われ、街全体が光に包まれる冬の姫路。歴史と現代アートが調和する幻想的な光景を通じて、冬ならではの姫路の魅力をお届けします。
「Himeji大手前通りイルミネーション」では、「あたら夜 (明けるのが惜しいほど美しい夜)」をテーマに、大手前通りを約25万球のフルカラーLEDを用いてイルミネーションを演出いたします。監修は、世界的な照明デザイナーである石井幹子氏を迎えています。時間毎に色や動きがさまざまに変化し、姫路城の彩雲ライトアップと連動した統一感のある演出も行います。姫路城の大手門正面にある家老屋敷跡公園（かろうやしきあとこうえん）では、樹木へのライトアップや人の動きに反応するインタラクティブ演出に加え、ご来場いただいた方から募集した願い事が記される450個の提灯オブジェが新たに設置され、より魅力的な空間をお届けします。
参考：https://www.youtube.com/watch?v=9xd4QxyxBK4&t=6s
「Himeji大手前通り イルミネーション」 概要
姫路駅前から姫路城大手門へと続く大手前通りが、約1kmにわたってイルミネーションの光に包まれます。 街路樹やモニュメントが美しくライトアップされ、訪れる人々を幻想的な光のプロムナードへと誘います。 通りの先に浮かび上がる姫路城とのコントラストは冬の姫路を象徴する風景です。
また、11月22日（土）、11月23日（日）、12月20日（土）、12月21日（日）には、大手前通りの一部（国道2号から城南線まで）を歩行者天国とし、通りの中央から姫路城とイルミネーションを同時に望むことができる特別な空間を演出します。
開催期間 ：2025年11月22日（土）～2026年2月22日（日）
初日の11月22日は17時20分から点灯セレモニーを開催
点灯時間 ：17時～22時まで（金・土・日・祝日は24時まで）
場 所 ：大手前通り（姫路駅から姫路城前まで）、大手前公園および家老屋敷跡公園の一部
入場料金 ：無料
W E B ：https://www.himeji-kanko.jp/illumination/
主 催 ：姫路市
お問い合わせ先 ：姫路市産業振興課 079-221-2453
【見どころ】（※一部）
●季節・時間ごとに変化するイルミネーション
時間毎に色、動きがさまざまに変化するイルミネーション演出。クリスマス・正月等の期間には特別カラーのイルミネーションを見ることができます。
●フォトスポットが多数出現
姫路駅前には、「白鷺をモチーフにしたフォトスポット」が再登場。その他、大手前通りのシャッターや壁面にもフォトジェニックなスポットを設置します。
●インタラクティブな仕掛けを楽しめるエリアも
姫路城の大手門前の家老屋敷跡公園には、フルカラーLEDでの木々へのライトアップと人の動きに反応して演出が変化するインタラクティブな仕掛けを楽しめます。
「Himeji Castle of Light『DANDELION PROJECT 姫路城×NAKED, INC.』」概要
光とアートが融合するイマーシブイベント「Himeji Castle of Light『DANDELION PROJECT 姫路城×NAKED, INC.』」を開催します。今年のテーマは「平和」。来場者の息吹で綿毛が舞うインタラクティブアート「DANDELION」や、小学生が描いた“平和の花”が広がるプロジェクションマッピングなど、世代を超えて楽しめる体験型アートが登場します。
開催期間 ：2025年11月22日（土）～12月11日（木）
※会期中無休（雨天催行、荒天時は中止の可能性あり）
※万が一の中止等は公式サイトにてお知らせします。
※都合により内容は予告なく変更する場合があります。
点灯時間 ：17時45分～21時15分まで（入場は21時まで）
場 所 ：姫路城三の丸広場 〒670-0012 兵庫県姫路市本町68
入場料金 ：＜通常チケット＞18歳以上：\1,000
高校生以下・障がい者手帳をお持ちの方（介護者1名を含む）：無料
※入場にはチケットが必要です。当日でもご購入いただけます。
※前売りチケットもございます。詳細は本リリース下部にて。
※障がい者手帳をお持ちの方ご本人及び介護者1名までが入場無料の対象となります。入場改札口にて上記証明書をお見せください。
※主催者の都合により休止または中止した場合を除き、チケットの返金・変更はできません。
※混雑状況により、入場制限を行う場合があります。
※本イベントは21:00最終入場です。入場待機列の状況により、21:00以前に待機列を制限する場合があります。あらかじめご了承ください。
W E B ：http://himeji-castle-dandelion.art
主 催 ：姫路観光コンベンションビューロー（共催：姫路市）
お問い合わせ先 ：姫路観光コンベンションビューロー 079-280-8883
JTB姫路支店 090-4443-4103（イベント実施中のお問い合わせ先）
【見どころ】（※一部、詳細はこちらをご覧下さい：https://himeji-castle-dandelion.art/ja/）
●DANDELION PROJECT
三の丸広場の中央に設置されているタンポポのアートオブジェに息を吹きかけるとタンポポの綿毛が空間に広がります。そして、広場の芝生には、姫路市内の小学生と共に制作した“平和の花”がプロジェクションマッピングで一面に咲き誇ります。
●Prism Garden
かつて姫路城内の高台にあったとされる藤棚をモチーフに、小さなプリズムを藤棚のように吊るしたインスタレーションです。昼は太陽の光を、夜は照明を受けて虹色の輝く光は、時間帯ごとに異なる幻想的な風景を描き出します。
Hitotoki Christmas（ひととき クリスマス）
JR西日本アーバン開発株式会社と姫路市が連携し、冬のまちなかを彩るクリスマスイベント「Hitotoki
Christmas（ひとときクリスマス）」を開催します。イルミネーションやクリスマスマーケットのほか、同時期に周辺で開催するクリスマスイベントと連携し、デジタルスタンプラリーやオーナメントワークショップなど、温かな光と笑顔に包まれる姫路の冬のひとときをお届けします。
https://www.jrw-urban.co.jp/piole-himeji/lp/illumination2025/
【見どころ】
●姫路駅前イルミネーション
姫路駅北にぎわい交流広場を中心に、イルミネーションが冬の駅前を華やかに彩ります。メイン会場の芝生広場には、高さ約5メートルのクリスマスツリーや、北欧の民話に登場する妖精“トントゥ”のオブジェが登場。効果音や来場者の動きに合わせて光が変化する演出により、心温まるクリスマスのひとときをお楽しみください。
日時：2025年11月22日（土）～12月28日（日）
時間：17時～22時まで
場所：姫路駅北にぎわい交流広場・姫路駅北交通広場（ピオレ1北側）
●クリスマスマーケット
ヨーロッパの街角を思わせる温かなマーケットが、姫路市内２か所で開催。赤とゴールドを基調にした会場には、クリスマスツリーやアーチが設けられ、プレッツェルやシュトーレン、温かいスープ等、クリスマスらしいフードや雑貨などの店舗が並びます。
本場さながらの雰囲気の中で、非日常感あふれるひとときをお楽しみください。
日時：2025年12月19日(金) 16:00～21:00
2025年12月20日(土) 11:00～21:00
2025年12月21日(日) 11:00～21:00
場所：姫路大手前公園 / ピオレ1北側屋外通路
その他、姫路の冬のライトアップ/フォトスポット
姫路市内では、大手前通りイルミネーションや姫路城のライトアップ以外にも、市内各所でイルミネーションやフォトスポットになる幻想的な風景がたくさん点在しています。ぜひ、この時期の姫路市内の周遊を楽しんでください。
◆まちなかイルミネーション
大手前通りイルミネーションに合わせ、姫路駅前の商業施設や商店街など、まちなかを彩る様々なイルミネーションやライトアップが、幻想的な姫路の夜を演出します。
日時：2025年11月22日（土）～12月25日（木）
場所：姫路駅周辺の各スポット（アクリエひめじ・山陽百貨店・テラッソ姫路・西二階町商店街・ピオレ姫路・姫路駅前商店街・フェスタ・みゆき通り商店街・大手前通り）
※点灯時間はスポットにより異なります。
※一部スポットでは上記期間後もイルミネーションをお楽しみいただけます。
◆播磨国総社 射楯兵主神社（いたてひょうずじんじゃ）
多くの方から総社さん、総社の神様と呼ばれていますが、正式な神社名は射楯兵主神社（いたてひょうずじんじゃ）といい、射楯大神（いたてのおおかみ）と兵主大神（ひょうずのおおかみ）を御祭神としてお祀りしている神社です。大晦日から２月中・下旬頃まで行われる正月献灯では、掲出される多数の提灯が参拝者を迎えます。
https://www.sohsha.jp/index.php
※点灯時間は日により異なります。
◆兵庫県姫路護國神社（ひょうごけんひめじごこくじんじゃ）
毎年、姫路護國神社では新年に向けて慰霊のために献灯された提灯に火をともし、その年の一年の無事が祈られます。2026年1月１日（木）～10日（土）の期間に行われる新年万燈祭では、2,000個以上の提灯が掲出され、境内を温かく照らし出し、特に夜間は幻想的な光景が広がります。
https://www.himeji-gokoku.jp/
※点灯時間は日により異なります。
姫路市の観光情報は、ひめのみち（https://www.himeji-kanko.jp/）をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
姫路観光コンベンションビューロー
TEL:079-287-3655/ Mail: hime-kanko@himeji-kanko.jp
関連リンク
Himeji Castle of Light『DANDELION PROJECT』
https://himeji-castle-dandelion.art/ja/
Himeji大手前通りイルミネーション
https://www.himeji-kanko.jp/illumination/
Hitotoki Christmas（ひととき クリスマス）
https://www.jrw-urban.co.jp/piole-himeji/lp/illumination2025/
播磨国総社 射楯兵主神社（いたてひょうずじんじゃ）
https://www.sohsha.jp/index.php
兵庫県姫路護國神社（ひょうごけんひめじごこくじんじゃ）
https://www.himeji-gokoku.jp/
姫路市の観光情報は、ひめのみち（https://www.himeji-kanko.jp/）をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
姫路観光コンベンションビューロー
TEL:079-287-3655/ Mail: hime-kanko@himeji-kanko.jp
