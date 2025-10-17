NOBU HOSPITALITY、2つの新拠点を開設：バクーとモンテネグロ





ニューヨーク, 2025年10月17日 /PRNewswire/ -- 世界的に著名なラグジュアリー・ライフスタイル・ブランドであり、象徴的なホテル、レストラン、レジデンスを展開するNobu Hospitalityは、Sea Breeze Resortとの提携により開発した「Nobu Hotel, Restaurant, and Residences Baku」の開業、ならびに近々開業予定の「Nobu Hotel, Restaurant, and Residences Montenegro」の発表を行います。



カスピ海沿岸の高級リゾート地Sea Breeze Resortに位置するこのランドマーク的開発プロジェクトは、Nobuがアゼルバイジャンに進出する記念すべき施設であり、現代的なラグジュアリー、シグネチャー・ダイニング、洗練されたライフスタイルを融合した同ブランドならではの世界観をこの地域にもたらします。

この開発プロジェクトには80室のNobu Hotelと、5棟の卓越したヴィラを含む100戸の限定Nobu Residencesが計画されており、Nobuならではの洗練されたシンプルさ、自然素材、快適さと洗練の調和を反映したデザインが特徴です。

施設の中核となるNobuレストランでは、世に名高いシェフNobuの日本とペルーの融合料理を提供し、ゲストや居住者が集い交流できるスタイリッシュなバーとラウンジが併設されます。

厳選されたアメニティが滞在体験をさらに充実させます。最先端のフィットネス・センター、ウェルネス・スパ、広大な会議およびイベント・スペース、リラクゼーションとアクティブなライフスタイルの両方に合わせたレクリエーション施設などが含まれます。カスピ海のビーチへ直接アクセスできる立地により、ゲストと居住者は、レジャー、ウェルビーイング、そしてNobuならではのホスピタリティがシームレスに融合した静かな環境を楽しむことができます。

Nobu Hotel, Restaurant, and Residences Montenegro

Nobuの事業拡大の一環として、同ブランドはモンテネグロのアドリア海沿岸の高級リゾート・エリアに位置するSea Breeze Resort内にNobu Residences, Hotel, and Restaurantを開設することを発表しました。

この待望の開発プロジェクトには、80室のNobu Hotel、100戸のプライベート・レジデンス（うち5棟は特注ヴィラ）が整備され、中心にはオーナーとゲストに比類なきライフスタイル体験を提供するシグネチャー・レストランのNobuが位置します。パノラマの海景色、プライベートなウォーター・フロントへのアクセス、そして地域随一のエクスクルーシブな高級リゾートへの近さという立地を活かしたNobu Montenegroは、静寂と洗練の完璧な調和を体現します。

Nobu Hospitalityの最高経営責任者であるTrevor Horwell氏は次のように述べています。

「アゼルバイジャンにNobuを初展開し、モンテネグロに再進出できることをとてもうれしく思います。文化と自然美に満ちた2つの素晴らしい滞在先です。Sea Breeze Resortとの提携は、当社のビジョンを体現する卓越したNobuプロジェクトを1つではなく2つも実現する決意の表れです。これらの画期的な開発は、卓越したおもてなし、革新的なデザイン、世界クラスのダイニングが完璧に調和した唯一無二の体験を創出するという、揺るぎない当社の姿勢を体現しています。」

Sea Breeze Resortの創設者兼オーナーであるEmin Agalarov氏は次のように付け加えました。

「世界的に有名なブランドであるNobuが、アゼルバイジャンのSea BreezeとモンテネグロのSea Breezeにまもなく進出することを大変うれしく思います。これは、私たちのリゾート都市、そして世界中の観光客にとっての滞在先の発展における新たな章です。長年にわたる協力と信頼に対し、パートナーに心から感謝します。」



From left to right: Meir Teper, Nobu Matsuhisa, Robert De Niro, and Emin Agalarov



