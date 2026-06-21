グラマラスパッツ×ナルミヤキャラクターズ限定コラボ♡可愛く始める着圧習慣

着圧アイテムが気になっていても、「締め付けが強そう」「なんだか難しそう」と感じている方も多いのではないでしょうか。そんな方に注目してほしいのが、グラマラスパッツとナルミヤキャラクターズの限定コラボレーション。平成リバイバルブームで再注目されるキャラクターたちの世界観を取り入れた特別デザインで、毎日のセルフケア時間がもっと楽しくなる企画が登場しました。可愛さと機能性を両立した限定アイテムの魅力をご紹介します♡

可愛さから始まる新しい着圧体験

今回のコラボレーションは、「可愛いから使ってみたい」という気持ちを大切にした特別企画です。

近年人気を集めるY2Kや平成リバイバルカルチャーとの親和性から実現した今回のコラボでは、ナルミヤキャラクターズのポップで懐かしい世界観をパッケージデザインに採用。

パステルカラーを取り入れた特別仕様で、思わず写真を撮りたくなるような可愛さが魅力です。

さらに商品には、ラメ入りの限定アクリルチャームをランダムで1種封入。全4種類の中からどのキャラクターが当たるかは開封してからのお楽しみです。

セルフケアアイテムでありながら、「推し」と一緒に過ごすようなワクワク感も楽しめます。

また、3着以上のセット購入者には限定シューデコセットをプレゼント。

ベリエちゃんセット（ピンク）とナカムラくんセット（ブルー）の2種類が用意され、普段のファッションにも取り入れられる特典となっています。

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人気着圧レギンスを限定デザインで展開

・グラマラスパッツ

価格：単品4,389円（税込）／3着シューデコ付きセット：13,068円（税込）／5＋1着シューデコ付きセット：21,978円（税込）

サイズ：S-M、M-L、L-LL、PLUS

シリーズ人気No.1モデル。足首からお腹まですっぽり包み込むハイウエスト仕様で、くびれ・お腹・骨盤・ヒップ・太もも・ふくらはぎをサポートします。

・グラマラスパッツ・ビー スパッツタイプ ノーストライプ

サイズ：M-L／L-LL

価格：単品2,970円（税込）／3着シューデコ付きセット8,778円（税込）／5＋1着シューデコ付きセット14,078円（税込）

ミドルウエスト仕様で、着圧初心者にも取り入れやすい強着圧モデル。脚見せファッションにも合わせやすいノーストライプデザインが特徴です。

・グラマラスパッツ・ビー ガードルタイプ ノーストライプ

価格：単品2,750円（税込）／3着シューデコ付きセット7,679円（税込）／5＋1着シューデコ付きセット12,982円（税込）

サイズ：M-L／L-LL

お腹・下腹部・ヒップ・太ももをカバーするガードルタイプ。洋服に響きにくく、毎日のボディメイクをサポートします。

先行発売＆購入方法をチェック

コラボ商品は2026年6月19日（金）よりQoo10にて先行発売を開始。一般発売は2026年6月25日（木）11時からスタート予定です。

販売は公式オンラインストアのほか、Qoo10、楽天市場、Yahoo!ショッピングでも実施されます。限定シューデコセットは数量限定となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

機能性と可愛さを兼ね備えた今回のコラボは、着圧アイテム初心者はもちろん、ナルミヤキャラクターズファンにも見逃せない内容となっています。

まとめ

グラマラスパッツとナルミヤキャラクターズのコラボレーションは、セルフケアをもっと身近で楽しいものにしてくれる特別な企画。

人気の着圧設計はそのままに、限定パッケージやアクリルチャーム、シューデコセットなど心ときめく要素がたっぷり詰まっています。

毎日のボディメイク習慣をもっと楽しく続けたい方はもちろん、平成リバイバルの世界観が好きな方もぜひチェックしてみてください♡可愛さをきっかけに、新しい着圧体験を始めてみませんか。