出産はゴールじゃない…4000グラム超のビッグベビー誕生後、貧血ママを待ち受けていた試練【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
昔から絵を描くのが好きで、大学生になってから本格的に漫画を描きはじめたというyuiko(@ugo1224mama)さん。4000グラムを超えるビッグな息子を出産した体験談をもとにした漫画を、リアル＆コミカルに描いている。これから出産を控えている方には、ぜひ読んでほしい作品だ。今回は、本作を描くようになった理由や出産に関する体験談などについて、yuikoさんに伺った。
本作「出産で予定日超過し4000g超の息子を出産したら大量出血して大変だった話」は、出産の喜びとその裏にあった壮絶な体験を赤裸々に描いた実録漫画だ。作者・yuikoさんは、妊娠中にSNSでさまざまな出産エピソードを読んでいたことから、「いつか自分も描いてみたいと思っていた」と振り返る。
本作の内容は一部を除き、そのほとんどが実体験に基づくノンフィクション。yuikoさんが「反省も込めて描いた作品です」と話すように、実際の出産では大量出血による貧血にも見舞われてしまい、まさに命がけの体験だったという。
出産直後は周囲から「大きいね」と言われても、第一子だったため比較対象がなく実感は薄かったそうだ。しかし、育児が始まると抱っこは想像以上に重く、自身も貧血で息切れや倦怠感に苦しみながらの子育てを痛感したというyuikoさん。取材では、産後の思わぬエピソードも明かしてくれた。人生初の尿道カテーテルに戸惑い、「オシッコしたいときはどうしたらいいんですか？」と真顔で看護師に尋ねてしまい、あとになれば笑い話になるが、当時は恥ずかしさでいっぱいだったと苦笑する。
命がけの出産体験をコミカルな視点も交えながら描いた本作は、育児のリアルや母親としての率直な思いが詰まった一作となっている。
取材協力：yuiko(@ugo1224mama)
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