ピングーが「はぴだんぶい」に仲間入り!?ラフォーレ原宿で初コラボ、限定マスコットも先行発売
世界で一番有名なペンギン「ピングー」と、サンリオの男のコグループ「はぴだんぶい」の初コラボが実現！2026年6月24日(水)からラフォーレ原宿で「ピングー×はぴだんぶいPOP UP STORE -KAKIGORI PARTY-」が期間限定で開催される。テーマは夏の風物詩“かき氷”。コラボグッズの販売に加え、2階の「MILK MILK MILK!」では限定スイーツ＆ドリンクが登場する。
【画像】ピングー×はぴだんぶいのコラボグッズを見る
■ピングーとはぴだんぶい、7人の仲良しストーリー
以前話題を集めたピングー×タキシードサムのコラボがきっかけとなり、タキシードサムのお友だちであるはぴだんぶいのメンバーともなかよくなったというピングー。ペックル、バッドばつ丸、タキシードサム、ハンギョドン、ポチャッコ、けろけろけろっぴの6人と、ピングーを合わせた7人がマフラーでつながりながら、かき氷を手にしたメインビジュアルは、見ているだけで「なかよし感」が伝わってくる。
■氷嚢、トート、マスコットまで！夏映えコラボグッズ
グッズの中でも真っ先にチェックしたいのが、POP UPで先行発売されるコラボマスコット。ピングーがはぴだんぶいの仲間を"ポシェット風"に肩から下げているデザインで、それぞれピングーの表情とマフラーの色が異なるというこだわりよう。どの子を連れて帰るか迷うこと必至。
グッズはまだまだ盛りだくさん。夏らしさを感じる「ポータブルシリコン氷嚢」(2420円)と「ダイカットうちわ」(880円)は、花火大会や夏フェスなどのおともに頼もしい2品だ。
おでかけ用には、「マリントートバッグ」(2200円)、「リール付きパスケース」(2640円)、「ポーチ2Pセット」(1980円)、「ハンドタオル」(880円)、「カスタムアクリルキーホルダー」(880円)がラインナップ。
集めて楽しいコレクションアイテムは、「コレクションホロ缶バッジ」(全7種、各550円)、「コレクションアクリルチャーム」(全7種、各550円)、「コレクションステッカー」(全6種、各440円)、「コレクションフォト風カード」(全6種、各440円)の4種類。
ほかにも、「クリアファイルA4・A5」(各440円)、「クリアシール」(880円)、「スタンドクリップ」(880円)といったステーショナリー、「キャンドル缶」(880円)やリバーシブル仕様の「おくすり手帳カバー」(550円)など、ライフスタイル系アイテムも登場。2200円以上の購入で限定「ホログラムステッカー」が1枚もらえるノベルティキャンペーンも実施する。
■2階カフェ「MILK MILK MILK!」では限定メニューも登場
5階でグッズを楽しんだら、2階の“ミルク”スイーツ専門店「MILK MILK MILK!」へ。ここではコラボメニューが期間限定で味わえる。「ピングーのごきげんミルクボトル」(店内990円/テイクアウト1080円)、「ピングーのひんやりスムージー」(店内990円/テイクアウト972円)、そしてピングーの妹ピンガが主役の「ピンガのトリプルポップサンデー」(店内1100円/テイクアウト1080円)の3品。
また、同店では、限定グッズも販売される。お菓子パーティーがテーマの「ミニクリアファイル」(550円)と「コンパクトミラー」(1155円)、ダイカットの「ビッグアクリルキーホルダー」(全4種、各1100円)、「ランダム星型缶バッジ」(全5種、各660円)がラインナップ。5階のPOP UPで展開されるサンリオ調イラストのグッズとは違い、こちらはクレイアニメのフォトプリントを基調にしたアイテム。テイストが異なるので、グッズ目的なら両フロアともチェックしたいところ。
イベントグッズ・メニューを含む1500円以上の購入・利用で、限定ポストカード1枚をプレゼント。先着配布でなくなり次第終了となるため、確実にゲットしたいなら早めの時間帯を狙いたい。
ピングー×はぴだんぶいコラボPOP UPは、わずか13日間限定。推しコンビを探しにぜひ原宿へ足を運んでみて。
「ピングー×はぴだんぶいPOP UP STORE -KAKIGORI PARTY-」
開催場所：ラフォーレ原宿 5F MAKE THE STAGE
開催期間：2026年6月24日(水)〜7月6日(月)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 JOKER.
(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671001
■ピングーとはぴだんぶい、7人の仲良しストーリー
以前話題を集めたピングー×タキシードサムのコラボがきっかけとなり、タキシードサムのお友だちであるはぴだんぶいのメンバーともなかよくなったというピングー。ペックル、バッドばつ丸、タキシードサム、ハンギョドン、ポチャッコ、けろけろけろっぴの6人と、ピングーを合わせた7人がマフラーでつながりながら、かき氷を手にしたメインビジュアルは、見ているだけで「なかよし感」が伝わってくる。
■氷嚢、トート、マスコットまで！夏映えコラボグッズ
グッズの中でも真っ先にチェックしたいのが、POP UPで先行発売されるコラボマスコット。ピングーがはぴだんぶいの仲間を"ポシェット風"に肩から下げているデザインで、それぞれピングーの表情とマフラーの色が異なるというこだわりよう。どの子を連れて帰るか迷うこと必至。
グッズはまだまだ盛りだくさん。夏らしさを感じる「ポータブルシリコン氷嚢」(2420円)と「ダイカットうちわ」(880円)は、花火大会や夏フェスなどのおともに頼もしい2品だ。
おでかけ用には、「マリントートバッグ」(2200円)、「リール付きパスケース」(2640円)、「ポーチ2Pセット」(1980円)、「ハンドタオル」(880円)、「カスタムアクリルキーホルダー」(880円)がラインナップ。
集めて楽しいコレクションアイテムは、「コレクションホロ缶バッジ」(全7種、各550円)、「コレクションアクリルチャーム」(全7種、各550円)、「コレクションステッカー」(全6種、各440円)、「コレクションフォト風カード」(全6種、各440円)の4種類。
ほかにも、「クリアファイルA4・A5」(各440円)、「クリアシール」(880円)、「スタンドクリップ」(880円)といったステーショナリー、「キャンドル缶」(880円)やリバーシブル仕様の「おくすり手帳カバー」(550円)など、ライフスタイル系アイテムも登場。2200円以上の購入で限定「ホログラムステッカー」が1枚もらえるノベルティキャンペーンも実施する。
■2階カフェ「MILK MILK MILK!」では限定メニューも登場
5階でグッズを楽しんだら、2階の“ミルク”スイーツ専門店「MILK MILK MILK!」へ。ここではコラボメニューが期間限定で味わえる。「ピングーのごきげんミルクボトル」(店内990円/テイクアウト1080円)、「ピングーのひんやりスムージー」(店内990円/テイクアウト972円)、そしてピングーの妹ピンガが主役の「ピンガのトリプルポップサンデー」(店内1100円/テイクアウト1080円)の3品。
また、同店では、限定グッズも販売される。お菓子パーティーがテーマの「ミニクリアファイル」(550円)と「コンパクトミラー」(1155円)、ダイカットの「ビッグアクリルキーホルダー」(全4種、各1100円)、「ランダム星型缶バッジ」(全5種、各660円)がラインナップ。5階のPOP UPで展開されるサンリオ調イラストのグッズとは違い、こちらはクレイアニメのフォトプリントを基調にしたアイテム。テイストが異なるので、グッズ目的なら両フロアともチェックしたいところ。
イベントグッズ・メニューを含む1500円以上の購入・利用で、限定ポストカード1枚をプレゼント。先着配布でなくなり次第終了となるため、確実にゲットしたいなら早めの時間帯を狙いたい。
ピングー×はぴだんぶいコラボPOP UPは、わずか13日間限定。推しコンビを探しにぜひ原宿へ足を運んでみて。
「ピングー×はぴだんぶいPOP UP STORE -KAKIGORI PARTY-」
開催場所：ラフォーレ原宿 5F MAKE THE STAGE
開催期間：2026年6月24日(水)〜7月6日(月)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 JOKER.
(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671001