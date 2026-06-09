「日経225先物」手口情報（9日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万4706枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4706枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14706( 13084)
ソシエテジェネラル証券 11096( 10096)
バークレイズ証券 4947( 4921)
JPモルガン証券 3716( 3502)
モルガンMUFG証券 2452( 2452)
シティグループ証券 2147( 2099)
HSBC証券 2004( 2004)
松井証券 1182( 1182)
SBI証券 2224( 1120)
ゴールドマン証券 7023( 1096)
UBS証券 1974( 1045)
BNPパリバ証券 1038( 1038)
サスケハナ・ホンコン 852( 852)
野村証券 719( 719)
日産証券 629( 629)
楽天証券 686( 436)
マネックス証券 365( 365)
みずほ証券 343( 343)
フィリップ証券 328( 328)
インタラクティブ証券 305( 305)
大和証券 66( 0)
ドイツ証券 27( 0)
三菱UFJ証券 26( 0)
三菱UFJeスマート 16( 0)
ビーオブエー証券 9( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 3646( 2646)
バークレイズ証券 2309( 2309)
HSBC証券 1982( 1982)
シティグループ証券 1902( 1902)
JPモルガン証券 2097( 1897)
ABNクリアリン証券 3306( 1806)
モルガンMUFG証券 1004( 1004)
BNPパリバ証券 916( 916)
UBS証券 1755( 843)
野村証券 911( 791)
日産証券 765( 765)
ゴールドマン証券 7963( 715)
SBI証券 449( 367)
ビーオブエー証券 197( 197)
三菱UFJ証券 154( 154)
インタラクティブ証券 115( 115)
ナティクシス証券 100( 100)
ドイツ証券 99( 99)
松井証券 99( 99)
楽天証券 118( 66)
三菱UFJeスマート 6( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14706( 13084)
ソシエテジェネラル証券 11096( 10096)
バークレイズ証券 4947( 4921)
JPモルガン証券 3716( 3502)
モルガンMUFG証券 2452( 2452)
シティグループ証券 2147( 2099)
HSBC証券 2004( 2004)
松井証券 1182( 1182)
SBI証券 2224( 1120)
ゴールドマン証券 7023( 1096)
UBS証券 1974( 1045)
BNPパリバ証券 1038( 1038)
サスケハナ・ホンコン 852( 852)
野村証券 719( 719)
日産証券 629( 629)
楽天証券 686( 436)
マネックス証券 365( 365)
みずほ証券 343( 343)
フィリップ証券 328( 328)
インタラクティブ証券 305( 305)
大和証券 66( 0)
ドイツ証券 27( 0)
三菱UFJ証券 26( 0)
三菱UFJeスマート 16( 0)
ビーオブエー証券 9( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 3646( 2646)
バークレイズ証券 2309( 2309)
HSBC証券 1982( 1982)
シティグループ証券 1902( 1902)
JPモルガン証券 2097( 1897)
ABNクリアリン証券 3306( 1806)
モルガンMUFG証券 1004( 1004)
BNPパリバ証券 916( 916)
UBS証券 1755( 843)
野村証券 911( 791)
日産証券 765( 765)
ゴールドマン証券 7963( 715)
SBI証券 449( 367)
ビーオブエー証券 197( 197)
三菱UFJ証券 154( 154)
インタラクティブ証券 115( 115)
ナティクシス証券 100( 100)
ドイツ証券 99( 99)
松井証券 99( 99)
楽天証券 118( 66)
三菱UFJeスマート 6( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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