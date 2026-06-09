ビースティ・ボーイズのマイク・Dが初ソロアルバム発売決定「大好きな人たちと音楽を作るのはとても楽しかった」
伝説的ヒップホップ・グループ、ビースティ・ボーイズのメンバーとして知られるマイク・Dのデビューアルバム『Thank You』が8月28日にリリースされることが発表された。全12曲が収録されており、2011年のビースティ・ボーイズ『Hot Sauce Committee Part 2』以来、同グループのメンバーによる初のフルアルバム作品となる。アルバム発表と同時に、ダークかつメロディアスな新曲「True Colors」のヴィジュアライザーも公開された。
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同作に先駆けて公開された先行シングルは、米メディアから早くも高い評価を獲得している。5月8日にリリースされた「Switch Up」は、ニューヨーク・タイムズ誌より「遊び心あふれる、ビート主体のコラージュ」と評され、5月22日にリリースされた「What We Got」はOkayplayerより「クラシックで、派手で、にぎやかなエネルギーに満ちている」と称されている。音響的に独創的なポストエレクトロニックなグルーヴと催眠的なフックを備えた『Thank You』には、マイク・Dならではの唯一無二の声が、ジャンルの枠を超えた音の遊び場へとリスナーを誘う。
同作の出発点となったのは、マイク・Dの自宅スタジオで行われた、自由で実験的なレコーディングセッションだったという。まず、マイク・Dの息子であるSkylerとDavisとのコラボレーションから始まり、その後、音楽プロデューサーやミュージシャンたちへと広がっていった。
マイク・Dは「大好きな人たち、そして一緒に作業する中で本当に感謝するようになった人たちと、この音楽を作るのはとても楽しかった。そして、この音楽が聴く人にとっても楽しいものであってほしいし、過度にシリアスなものではないことを願っている。正直に言えば、僕はこの音楽を、アートや感情、思いやり、共感、平等を本当に軽視する、とても奇妙で暗く、権力に取り憑かれた世界に向けてリリースしているのだから」とコメントしている。
同作に先駆けて公開された先行シングルは、米メディアから早くも高い評価を獲得している。5月8日にリリースされた「Switch Up」は、ニューヨーク・タイムズ誌より「遊び心あふれる、ビート主体のコラージュ」と評され、5月22日にリリースされた「What We Got」はOkayplayerより「クラシックで、派手で、にぎやかなエネルギーに満ちている」と称されている。音響的に独創的なポストエレクトロニックなグルーヴと催眠的なフックを備えた『Thank You』には、マイク・Dならではの唯一無二の声が、ジャンルの枠を超えた音の遊び場へとリスナーを誘う。
同作の出発点となったのは、マイク・Dの自宅スタジオで行われた、自由で実験的なレコーディングセッションだったという。まず、マイク・Dの息子であるSkylerとDavisとのコラボレーションから始まり、その後、音楽プロデューサーやミュージシャンたちへと広がっていった。
マイク・Dは「大好きな人たち、そして一緒に作業する中で本当に感謝するようになった人たちと、この音楽を作るのはとても楽しかった。そして、この音楽が聴く人にとっても楽しいものであってほしいし、過度にシリアスなものではないことを願っている。正直に言えば、僕はこの音楽を、アートや感情、思いやり、共感、平等を本当に軽視する、とても奇妙で暗く、権力に取り憑かれた世界に向けてリリースしているのだから」とコメントしている。