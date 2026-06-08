柴崎岳が噛みしめる「プレーする楽しさ、喜び」。新シーズンに向け「オフ期間でリフレッシュして、来季の新たな戦いに挑みます」

柴崎岳が噛みしめる「プレーする楽しさ、喜び」。新シーズンに向け「オフ期間でリフレッシュして、来季の新たな戦いに挑みます」