柴崎岳が噛みしめる「プレーする楽しさ、喜び」。新シーズンに向け「オフ期間でリフレッシュして、来季の新たな戦いに挑みます」
「半年間の百年構想リーグ、応援ありがとうございました」
鹿島アントラーズの柴崎岳が、自身のインスタグラムを更新。まずは感謝を伝え、以下のように続ける。
「掲げていた目標には届きませんでしたが、皆さんの応援のおかげでチームは最後まで戦い続けられました」
地域リーグラウンドEASTは圧倒的な戦績で首位突破。だが、プレーオフラウンドではWEST１位のヴィッセル神戸に、２戦合計２−５で敗戦。タイトルは掴めなかった。
悔しい結果に終わった一方で、「個人的にはこの半年でプレーする楽しさ、喜びを再び感じる事が出来ました」とポジティブな部分もある。シーズン移行前の特別大会では、トータルで15試合に出場した。
鹿島の10番を背負う33歳MFは、「オフ期間でリフレッシュして、来季の新たな戦いに挑みます。またスタジアムでお会いしましょう！」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「美男美女」「かわいい」柴崎岳＆真野恵里菜の“お似合い”２ショット
鹿島アントラーズの柴崎岳が、自身のインスタグラムを更新。まずは感謝を伝え、以下のように続ける。
「掲げていた目標には届きませんでしたが、皆さんの応援のおかげでチームは最後まで戦い続けられました」
地域リーグラウンドEASTは圧倒的な戦績で首位突破。だが、プレーオフラウンドではWEST１位のヴィッセル神戸に、２戦合計２−５で敗戦。タイトルは掴めなかった。
悔しい結果に終わった一方で、「個人的にはこの半年でプレーする楽しさ、喜びを再び感じる事が出来ました」とポジティブな部分もある。シーズン移行前の特別大会では、トータルで15試合に出場した。
鹿島の10番を背負う33歳MFは、「オフ期間でリフレッシュして、来季の新たな戦いに挑みます。またスタジアムでお会いしましょう！」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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