【漫画】台風直撃なのに「再配達お願いします」!?暴風の中で鳴った1本の電話に配達員の“本音”は？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
台風の勢力が年々強まり、上陸後に大きな被害をもたらすことも少なくない。そんな暴風雨のなかでも動き続ける人たちがいる――今回は、元宅配会社に勤務していた、ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの「運び屋ゆきたの漫画な日常」から「台風の宅配便」や「強風あるある」など、悪天候にまつわる話を紹介するとともにゆきたさんに当時の状況を聞いた。
■暴風で帽子が飛ばされ、トラックの扉も全開に…
台風が接近していたある日、配達員として働くゆきたさんのもとに「集配中止」の指示が入った。午後から雨風はどんどん強くなり、夕方には名古屋を直撃。「かなり風が強くなったころに【集配中止】の指示が出たのです 」と当時を振り返る。
会社へ戻らず、そのまま現場待機を選んだゆきたさんは、公園脇にトラックを停めて車内で待機することに。しかし、「トラックは横風に弱いので、車がガンガン揺れて怖かったです」と語るほど状況は深刻。強風時は帽子が風に飛ばされ、荷物を降ろそうとした瞬間には、トラックの扉が勢いよく開いてしまうこともあるという。
さらに、飛ばされるトタン板を見た瞬間には「やばいな、こりゃ」と本気で危険を感じたそうだ。そんな緊迫した状況のなか、1本の電話が鳴る…なんと、“再配達してほしい”という依頼だった。「1軒だけ再配達に来てくれというお客さんがいて、驚きました…」と苦笑いする。
また、「台風が来ると一時的に遅れたり、ストップしたりします。長距離トラックが走れなくなるし、ベース(集積所、中間仕訳け所)が停電で一時的に稼働出来なくなる」と、現場ならではのリアルも語るゆきたさん。台風が去った翌日には大量の荷物が一気に動き出し、配達員たちはさらに忙しくなるのだとか。
普段は当たり前のように届く荷物も、こうした現場の支えがあってこそ成り立っている。配達員たちの“見えない苦労”や危険と隣り合わせの現場を知ることができる「運び屋ゆきたの漫画な日常」より紹介した本作「台風の宅配便」や「強風あるある」を、ぜひ読んみてほしい。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
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