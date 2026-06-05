シンガー・ソングライターの藤井フミヤ（63）が5日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）の生放送にゲスト出演し、よく行く海外旅行先を明かした。

藤井の大ファンであるパーソナリティーのフリーアナウンサー有働由美子とハワイの話題になり、「ハワイ結構好き。最近は海外っていったらハワイばっかりですね」と藤井。「いろんなとこいっぱい行ったけど疲れちゃって。ヨーロッパとかニューヨークとか遠過ぎて。都会から都会に行くのはもう疲れた」と理由を説明した。

10年ほど前からそう考えるようになり、「時差も結構きつくなってきて」と明かす。有働から「海外に行く時ってニューヨークとかで新しい空気とか新しい何かを」と振られると「刺激がほしくて行ってたけど刺激がいらなくなった」と話した。

「こんなグローバルな世の中なのでYouTubeとか見ていればだいたい見れるかみたいな」と笑い、「どちらかというと自然のあるところに行きたい。だからハワイ島みたいな。でもイタリアみたいに歴史が深いのも好きですけどね」と明かした。

現在は「47都道府県ツアー 2025-2026 FUTATABI」中だが、SNSに投稿するために観光もするという。「日本も狭いようで広い。いろんな発見がありますね」と話し、「晩年ここで暮らせるかっていう見方をするんです。リタイアしたらここに住んでもいいかなという基準で見ている、今や」と笑った。