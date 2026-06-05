Night Tempo、今年の夏を盛り上げるダンスナンバー「Cyber Era (feat. mashi-lo)」を6月10日に配信｜ライブシーンでも存在感

韓国人プロデューサー／DJのNight Tempo（ナイト・テンポ）が、この夏のフェス出演を盛り上げる強力なダンス・ナンバー「Cyber Era (feat. mashi-lo)」を6月10日（水）に配信リリースする。

90年代ユーロダンスの中でも、ジュリアナ東京を中心に当時日本中を席巻した「ハードコア・テクノ」をオマージュしたこの曲は、SHACHI（シャチ）名義として海外人気EDMアクトの作品にもフィーチャーされている日本のフィーメイル・ラッパー、mashi-lo（マシロ）をフィーチャー。

後藤真希をフィーチャーした前作「Master Plan」の作詞も手掛けたキュートなmashi-loのガーリー・ヴォイス、Night Tempoの韓国語パーティー・ラップ、そして破壊力満点の強力なトラックがミックスした、一度聴いたら忘れられない衝撃のダンス・ナンバーだ。

6月5日に公開された配信シングルのカバー・アートは、前作同様Night TempoのVJを務めるmikuru yamashita氏と共同制作。今年末にリリース予定の新作アルバムからの先行カット「Night Fly」では渋谷系ボッサハウス、「Masterplan」は90’sハウスを自身の解釈でオマージュした楽曲となっているが、この新曲も「90年代から見た近未来」というアルバム・コンセプトにしっかり合致するナンバーに仕上がっている。

このストロング・スタイルのダンス・ナンバーを引っ提げ、Night Tempoはまず6月27日（土）にTOYOTA ARENA TOKYOで開催される新たな大型ダンス・ミュージック・フェス「81 MUSIC FESTIVAL（エイティーワン ミュージック フェスティバル）」に出演する。THE KID LAROI（ザ・キッド・ラロイ）、R3HAB（リハブ）、JOHN MARTIN（ジョン・マーティン）といった人気海外アーティストが出演するこのイベントで、Night Tempoは自身のルーツであるFUTURE FUNKをベースにしたDJセットを披露する予定だ。

Night Tempoは、80’ s Japanese Popsをダンス・ミュージックに再構築したネット発の音楽ジャンル「フューチャー・ファンク」のシーンから登場した韓国人プロデューサー兼DJで、米国と日本を中心に活動。竹内まりやの「プラスティック・ラブ」をリエディットしてネット中心にバイラル・ヒット、昨今のシティポップ・ブームへと繋がった。

今後は、「81 MUSIC FESTIVAL」以外にも、8月7日（金）開催の「Meets Regional（ミーツ リージュナル）酒祭 2026」や8月14日（金）〜16日（日）開催の「SUMMER SONIC（サマーソニック）2026」（※Night Tempoの出演は8月16日（日）BEACH STAGE）、10月3日（土）開催の「ビショップ音楽祭2026」などへの出演が決まっており、ライブシーンでも存在感を増している。

【作品情報】

アーティスト：Night Tempoタイトル：Cyber Era (feat. mashi-lo)作詞・作曲：Night Tempo、mashi-loプロデュース：Night Tempoヴォーカル：mashi-lo ＆ Night Tempo配信日：2026年6月10日（水）配信元：ビクターエンタテインメント曲数：1曲収録曲：Cyber Era (feat. mashi-lo)フォーマット：デジタル・シングルPre-add/Pre-saveリンク：https://jvcmusic.lnk.to/NightTempo_CyberEra

ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて6月10日より配信※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、LINE MUSIC、Spotify、YouTube Music、Amazon Music、AWA、KKBOX、Rakuten Music、Qobuz

Cyber Era (feat. mashi-lo)」ジャケット